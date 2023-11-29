https://ria.ru/20231129/belok-1912758528.html
Путин пообещал ученым помощь с продвижением сладкого белка
Путин пообещал ученым помощь с продвижением сладкого белка - РИА Новости, 29.11.2023
Путин пообещал ученым помощь с продвижением сладкого белка
Президент России Владимир Путин пообещал ученым помогать с продвижением сладкого белка, но предупредил, что дискредитация нового продукта неизбежна, надо быть к РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T20:37
2023-11-29T20:37
2023-11-29T20:37
технологии
россия
владимир путин
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СИРИУС, 29 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал ученым помогать с продвижением сладкого белка, но предупредил, что дискредитация нового продукта неизбежна, надо быть к этому готовыми и показывать гражданам, что его производство прозрачно. "Что касается попыток дискредитации со стороны конкурентов — это все равно будет, это неизбежно… Самое главное, чтобы потребитель увидел, что такое экспертный совет: у вас же деятельность экспертного совета прозрачная, это же не секретные агенты — это же известные ученые, специалисты. Нужно, чтобы люди, рядовой человек увидел, что это за орган, что за специалисты, и чтобы было понятно, что это знак качества. Ничего сложного нет, нужно тиражировать эту информацию и все", - сказал Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых, где один из участников рассказал о производстве сладкого белка и попросил помочь в создании площадки, которая бы участвовала в формировании общественного мнения по отношению к новым продуктам, чтобы снизить попытки дискредитации нового продукта. Путин пообещал помочь с продвижением сладкого белка, поддержав ученых в их начинании. "Если это нужно продвигать, то Андрей Александрович (Фурсенко, помощник президента) сделает с присущим ему обычным блеском, а я с удовольствием помогу. Это абсолютно правильная идея", — заверил он.
https://ria.ru/20231129/genetika-1912757205.html
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технологии, россия, владимир путин, наука
Технологии, Россия, Владимир Путин, Наука
Путин пообещал ученым помощь с продвижением сладкого белка
Путин предупредил ученых о возможной дискредитации сладкого белка
СИРИУС, 29 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал ученым помогать с продвижением сладкого белка, но предупредил, что дискредитация нового продукта неизбежна, надо быть к этому готовыми и показывать гражданам, что его производство прозрачно.
"Что касается попыток дискредитации со стороны конкурентов — это все равно будет, это неизбежно… Самое главное, чтобы потребитель увидел, что такое экспертный совет: у вас же деятельность экспертного совета прозрачная, это же не секретные агенты — это же известные ученые, специалисты. Нужно, чтобы люди, рядовой человек увидел, что это за орган, что за специалисты, и чтобы было понятно, что это знак качества. Ничего сложного нет, нужно тиражировать эту информацию и все", - сказал Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых, где один из участников рассказал о производстве сладкого белка и попросил помочь в создании площадки, которая бы участвовала в формировании общественного мнения по отношению к новым продуктам, чтобы снизить попытки дискредитации нового продукта.
Путин пообещал помочь с продвижением сладкого белка, поддержав ученых в их начинании.
"Если это нужно продвигать, то Андрей Александрович (Фурсенко, помощник президента) сделает с присущим ему обычным блеском, а я с удовольствием помогу. Это абсолютно правильная идея", — заверил он.
Путин заявил о перспективах развития генетики в России