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Блинкен заявил, что НАТО продолжит "обеспечивать безопасность" на Балканах - РИА Новости, 29.11.2023
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15:53 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/balkany-1912675213.html
Блинкен заявил, что НАТО продолжит "обеспечивать безопасность" на Балканах
Блинкен заявил, что НАТО продолжит "обеспечивать безопасность" на Балканах - РИА Новости, 29.11.2023
Блинкен заявил, что НАТО продолжит "обеспечивать безопасность" на Балканах
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО продолжит "обеспечивать безопасность" на Западных Балканах. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T15:53
2023-11-29T15:53
в мире
сша
косово
энтони блинкен
нато
босния и герцеговина
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО продолжит "обеспечивать безопасность" на Западных Балканах. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО должна прекратить политику по дестабилизации Балкан, появление там альянса всегда сопровождается горем, гибелью людей, разрухой и военными преступлениями. "НАТО долгое время обеспечивала основу безопасности на Западных Балканах и она продолжит это делать", - заявил Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе. Глава госдепа США также отметил, что НАТО углубляет сотрудничество с миротворческими силами ЕС в Боснии и Герцеговине, что, по его словам, было ключевой темой обсуждений внутри альянса в последние несколько дней. Кроме того, Блинкен заявил, что НАТО играет ключевую роль в продвижении стран региона к членству в ЕС. Помимо этого, Блинкен заявил, что НАТО "решительно ответила" на усилия тех, кто пытался дестабилизировать ситуацию на севере Косово, через усиление международного контингента НАТО KFOR. НАТО еще с 1990-ых годов вмешивается в ситуацию на Балканах. В августе-сентябре 1995 в ходе конфликта в Боснии и Герцеговине НАТО провела бомбардировки позиций армии боснийских сербов и радиотелевизионных передатчиков с применением обедненного урана, при чем погибли свыше 150 гражданских. Лидер боснийских сербов заявлял, что в Клинический университетский центр Баня-Луки и сейчас поступают дети с онкологическими заболеваниями в результате авиаударов почти тридцатилетней давности. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" с армией и полицией Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО, удары наносились с марта по июнь. В июне 1999 года, после бомбардировок Югославии и вывода сербских войск и полиции из Косово, в крае разместились силы Североатлантического альянса. "Кэмп-Бондстил" под командованием США рядом с городом Урошевац — одна из крупнейших американских военных баз в Европе.
https://ria.ru/20231121/serbiya-1910768941.html
https://ria.ru/20231003/posol-1900305534.html
https://ria.ru/20230517/serbiya-1872246252.html
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в мире, сша, косово, энтони блинкен, нато, босния и герцеговина
В мире, США, Косово, Энтони Блинкен, НАТО, Босния и Герцеговина
Блинкен заявил, что НАТО продолжит "обеспечивать безопасность" на Балканах

Блинкен: НАТО обеспечивала и обеспечит безопасность на Западных Балканах

© AP Photo / Leah MillisГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Leah Millis
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО продолжит "обеспечивать безопасность" на Западных Балканах.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО должна прекратить политику по дестабилизации Балкан, появление там альянса всегда сопровождается горем, гибелью людей, разрухой и военными преступлениями.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Вучич заявил, что Сербия попытается улучшить отношения с НАТО
21 ноября, 12:18
"НАТО долгое время обеспечивала основу безопасности на Западных Балканах и она продолжит это делать", - заявил Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе. Глава госдепа США также отметил, что НАТО углубляет сотрудничество с миротворческими силами ЕС в Боснии и Герцеговине, что, по его словам, было ключевой темой обсуждений внутри альянса в последние несколько дней.
Кроме того, Блинкен заявил, что НАТО играет ключевую роль в продвижении стран региона к членству в ЕС. Помимо этого, Блинкен заявил, что НАТО "решительно ответила" на усилия тех, кто пытался дестабилизировать ситуацию на севере Косово, через усиление международного контингента НАТО KFOR.
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3 октября, 23:36
НАТО еще с 1990-ых годов вмешивается в ситуацию на Балканах. В августе-сентябре 1995 в ходе конфликта в Боснии и Герцеговине НАТО провела бомбардировки позиций армии боснийских сербов и радиотелевизионных передатчиков с применением обедненного урана, при чем погибли свыше 150 гражданских. Лидер боснийских сербов заявлял, что в Клинический университетский центр Баня-Луки и сейчас поступают дети с онкологическими заболеваниями в результате авиаударов почти тридцатилетней давности.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" с армией и полицией Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО, удары наносились с марта по июнь. В июне 1999 года, после бомбардировок Югославии и вывода сербских войск и полиции из Косово, в крае разместились силы Североатлантического альянса. "Кэмп-Бондстил" под командованием США рядом с городом Урошевац — одна из крупнейших американских военных баз в Европе.
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17 мая, 08:00
 
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