https://ria.ru/20231128/zhurnalisty-1912278547.html

CPJ заявил об участившихся нападках на СМИ в Газе и Израиле

CPJ заявил об участившихся нападках на СМИ в Газе и Израиле - РИА Новости, 28.11.2023

CPJ заявил об участившихся нападках на СМИ в Газе и Израиле

Комитет защиты журналистов (CPJ) сообщил, что работники СМИ в Израиле, секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан чаще подвергаются нападкам при исполнении... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T09:05

2023-11-28T09:05

2023-11-28T09:08

в мире

израиль

россия

западный берег реки иордан

владимир путин

хамас

комитет защиты журналистов

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907875528_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57cac0c72ff2fd757b985a38b5ab678c.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Комитет защиты журналистов (CPJ) сообщил, что работники СМИ в Израиле, секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан чаще подвергаются нападкам при исполнении служебных обязательств с начала эскалации палестино-израильского конфликта. "Помимо документирования растущего числа убитых и раненых журналистов, исследование CPJ на сегодняшний день выявило множество инцидентов, связанных с преследованием журналистов при осуществлении их деятельности в Израиле и на обеих палестинских территориях: в Газе и на Западном берегу. К ним относятся 19 арестов, а также неоднократные нападения, угрозы, кибератаки и цензура", - говорится в заявлении на сайте организации. По информации комитета, журналисты сталкиваются с серьезными рисками в секторе Газа из-за ударов ВВС Израиля и наземной операции против палестинского движения ХАМАС. В частности, организация отмечает нехватку средств индивидуальной защиты для работы как в Израиле, так и в секторе Газа, а также повреждение большого числа офисов, откуда работники СМИ могли безопасно работать на территории палестинского анклава. Помимо этого, в Комитете защиты журналистов сообщили, что власти Израиля отказывают в аккредитации или препятствуют работе СМИ, критикующих их действия. Некоторые журналисты получали звонки с угрозами и призывами прекратить освещение событий на севере сектора Газа, а часть из них подвергалась физическому насилию со стороны израильских силовиков, в частности при подготовке материалов об освобождении палестинских заключенных в Израиле и обстановке на Западном берегу реки Иордан, отмечает организация. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231122/zhurnalisty-1910967313.html

https://ria.ru/20231113/livan-1909207264.html

израиль

россия

западный берег реки иордан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, западный берег реки иордан, владимир путин, хамас, комитет защиты журналистов, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году