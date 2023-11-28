https://ria.ru/20231128/zhile-1912292719.html

Бочкарев рассказал о строительстве жилья в новой Москве

Бочкарев рассказал о строительстве жилья в новой Москве - РИА Новости, 28.11.2023

Бочкарев рассказал о строительстве жилья в новой Москве

В новой Москве с начала года сдали около 1,8 миллиона квадратных метров жилой недвижимости, до конца года планируется ввести в целом более 1,85 миллиона... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T10:25

2023-11-28T10:25

2023-11-28T10:25

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В новой Москве с начала года сдали около 1,8 миллиона квадратных метров жилой недвижимости, до конца года планируется ввести в целом более 1,85 миллиона "квадратов" жилья, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "С начала года в новой Москве ввели в эксплуатацию более 1,78 миллиона "квадратов" жилой недвижимости, из них ИЖС – свыше 634 тысяч квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Заместитель мэра добавил, что в общей сложности до конца года в новой Москве запланирован ввод в эксплуатацию около 2,49 миллиона квадратных метров недвижимости, включая более 644 тысяч квадратных метров промышленных и социальных объектов.

https://ria.ru/20231127/moskva-1912046769.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы