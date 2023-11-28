https://ria.ru/20231128/zhile-1912292719.html
Бочкарев рассказал о строительстве жилья в новой Москве
Бочкарев рассказал о строительстве жилья в новой Москве - РИА Новости, 28.11.2023
Бочкарев рассказал о строительстве жилья в новой Москве
В новой Москве с начала года сдали около 1,8 миллиона квадратных метров жилой недвижимости, до конца года планируется ввести в целом более 1,85 миллиона... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T10:25
2023-11-28T10:25
2023-11-28T10:25
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В новой Москве с начала года сдали около 1,8 миллиона квадратных метров жилой недвижимости, до конца года планируется ввести в целом более 1,85 миллиона "квадратов" жилья, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "С начала года в новой Москве ввели в эксплуатацию более 1,78 миллиона "квадратов" жилой недвижимости, из них ИЖС – свыше 634 тысяч квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Заместитель мэра добавил, что в общей сложности до конца года в новой Москве запланирован ввод в эксплуатацию около 2,49 миллиона квадратных метров недвижимости, включая более 644 тысяч квадратных метров промышленных и социальных объектов.
https://ria.ru/20231127/moskva-1912046769.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В новой Москве с начала года сдали около 1,8 миллиона квадратных метров жилой недвижимости, до конца года планируется ввести в целом более 1,85 миллиона "квадратов" жилья, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"С начала года в новой Москве ввели в эксплуатацию более 1,78 миллиона "квадратов" жилой недвижимости, из них ИЖС – свыше 634 тысяч квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса
.
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Заместитель мэра добавил, что в общей сложности до конца года в новой Москве запланирован ввод в эксплуатацию около 2,49 миллиона квадратных метров недвижимости, включая более 644 тысяч квадратных метров промышленных и социальных объектов.