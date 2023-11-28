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При обстреле Горловки пострадала женщина
При обстреле Горловки пострадала женщина - РИА Новости, 28.11.2023
При обстреле Горловки пострадала женщина
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T21:14
2023-11-28T21:14
2023-11-28T21:29
специальная военная операция на украине
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украина
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ДОНЕЦК, 28 ноя — РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале."Вследствие обстрела Никитовского района Горловки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) ранена мирная горловчанка", — написал Приходько.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о семи обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших снаряды калибра 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, СЦКК
При обстреле Горловки пострадала женщина
Приходько: мирная жительница ранена при обстреле Горловки украинскими войсками