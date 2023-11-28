https://ria.ru/20231128/zhenschina-1912499311.html

При обстреле Горловки пострадала женщина

При обстреле Горловки пострадала женщина - РИА Новости, 28.11.2023

При обстреле Горловки пострадала женщина

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T21:14

2023-11-28T21:14

2023-11-28T21:29

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

сцкк

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ДОНЕЦК, 28 ноя — РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале."Вследствие обстрела Никитовского района Горловки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) ранена мирная горловчанка", — написал Приходько.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о семи обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших снаряды калибра 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк