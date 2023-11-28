https://ria.ru/20231128/zelenskiy-1912473838.html

"Миссия невыполнима". В США раскрыли, какой удар Запад нанес Зеленскому

"Миссия невыполнима". В США раскрыли, какой удар Запад нанес Зеленскому - РИА Новости, 28.11.2023

"Миссия невыполнима". В США раскрыли, какой удар Запад нанес Зеленскому

Запад в частном порядке настаивает, чтобы президент Украины Владимир Зеленский начал путь к завершению конфликта с Россией путем переговоров, заявил бывший... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T18:48

2023-11-28T18:48

2023-11-28T18:48

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Запад в частном порядке настаивает, чтобы президент Украины Владимир Зеленский начал путь к завершению конфликта с Россией путем переговоров, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Кулуарно от Зеленского потребовали проложить курс к какому-то урегулированию конфликта путем переговоров. И я думаю, что для Зеленского эта миссия невыполнима", — утверждает эксперт.По его словам, украинский лидер до сих пор заявляет о стремлении "идти до победного конца", поскольку в начале конфликта западные союзники наобещали ему "все и вся"."В частном порядке все в НАТО, особенно европейцы, хотя я думаю, что теперь все больше и больше канадцев и американцев, осознают: "Слушайте, все уже кончено"", — резюмировал Макгрегор.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.

https://ria.ru/20231128/trebovanie-1912464589.html

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