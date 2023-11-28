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"Миссия невыполнима". В США раскрыли, какой удар Запад нанес Зеленскому - РИА Новости, 28.11.2023
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18:48 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/zelenskiy-1912473838.html
"Миссия невыполнима". В США раскрыли, какой удар Запад нанес Зеленскому
"Миссия невыполнима". В США раскрыли, какой удар Запад нанес Зеленскому - РИА Новости, 28.11.2023
"Миссия невыполнима". В США раскрыли, какой удар Запад нанес Зеленскому
Запад в частном порядке настаивает, чтобы президент Украины Владимир Зеленский начал путь к завершению конфликта с Россией путем переговоров, заявил бывший... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T18:48
2023-11-28T18:48
в мире
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Запад в частном порядке настаивает, чтобы президент Украины Владимир Зеленский начал путь к завершению конфликта с Россией путем переговоров, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.&quot;Кулуарно от Зеленского потребовали проложить курс к какому-то урегулированию конфликта путем переговоров. И я думаю, что для Зеленского эта миссия невыполнима&quot;, — утверждает эксперт.По его словам, украинский лидер до сих пор заявляет о стремлении "идти до победного конца", поскольку в начале конфликта западные союзники наобещали ему "все и вся".&quot;В частном порядке все в НАТО, особенно европейцы, хотя я думаю, что теперь все больше и больше канадцев и американцев, осознают: &quot;Слушайте, все уже кончено&quot;&quot;, — резюмировал Макгрегор.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
https://ria.ru/20231128/trebovanie-1912464589.html
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в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, владимир путин, министерство обороны сша, нато, политика
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Министерство обороны США, НАТО, Политика
"Миссия невыполнима". В США раскрыли, какой удар Запад нанес Зеленскому

Макгрегор: Запад кулуарно требует от Зеленского начать переговоры с Россией

© РИА Новости / Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Запад в частном порядке настаивает, чтобы президент Украины Владимир Зеленский начал путь к завершению конфликта с Россией путем переговоров, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«

"Кулуарно от Зеленского потребовали проложить курс к какому-то урегулированию конфликта путем переговоров. И я думаю, что для Зеленского эта миссия невыполнима", — утверждает эксперт.

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По его словам, украинский лидер до сих пор заявляет о стремлении "идти до победного конца", поскольку в начале конфликта западные союзники наобещали ему "все и вся".
«

"В частном порядке все в НАТО, особенно европейцы, хотя я думаю, что теперь все больше и больше канадцев и американцев, осознают: "Слушайте, все уже кончено"", — резюмировал Макгрегор.

Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
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