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Россия предложила график встреч в формате "ядерной пятерки" - РИА Новости, 28.11.2023
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13:51 28.11.2023 (обновлено: 14:30 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/yadernyy-1912351467.html
Россия предложила график встреч в формате "ядерной пятерки"
Россия предложила график встреч в формате "ядерной пятерки" - РИА Новости, 28.11.2023
Россия предложила график встреч в формате "ядерной пятерки"
Россия изложила участникам неформального объединения ядерных государств - "ядерной пятерке" свои предложения по графику встреч на следующий год в рамках своего... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T13:51
2023-11-28T14:30
россия
сергей рябков
безопасность
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ядерное оружие
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия изложила участникам неформального объединения ядерных государств - "ядерной пятерке" свои предложения по графику встреч на следующий год в рамках своего координаторства в этой группе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы все это (встречи) относим на следующий год. Мы свои предложения изложили, по повестке дня и примерному графику. И мы, видимо, в ближайшее время можем услышать какие-то отклики со стороны других участников "пятерки". Но в любом случае программа координаторства вся в будущем году", - сказал Рябков журналистам."Ядерной пятеркой" называют неформальное объединение государств, обладающих ядерным оружием. В него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. В июне, когда координатором формата выступали США, встреча "ядерной пятерки" в закрытом режиме прошла в Каире. На ней присутствовали представители министерств иностранных дел и обороны пяти ядерных стран.В настоящее время роль координатора в неформальном объединении играет Россия. В сентябре в Нью-Йорке "на полях" первого комитета ГА ООН прошла встреча "пятерки" на уровне экспертов.
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россия, сергей рябков, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ядерное оружие
Россия, Сергей Рябков, Безопасность, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ядерное оружие
Россия предложила график встреч в формате "ядерной пятерки"

Рябков: Россия предложила график встреч в формате "ядерной пятерки" на 2024 год

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия изложила участникам неформального объединения ядерных государств - "ядерной пятерке" свои предложения по графику встреч на следующий год в рамках своего координаторства в этой группе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы все это (встречи) относим на следующий год. Мы свои предложения изложили, по повестке дня и примерному графику. И мы, видимо, в ближайшее время можем услышать какие-то отклики со стороны других участников "пятерки". Но в любом случае программа координаторства вся в будущем году", - сказал Рябков журналистам.
"Ядерной пятеркой" называют неформальное объединение государств, обладающих ядерным оружием. В него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. В июне, когда координатором формата выступали США, встреча "ядерной пятерки" в закрытом режиме прошла в Каире. На ней присутствовали представители министерств иностранных дел и обороны пяти ядерных стран.
В настоящее время роль координатора в неформальном объединении играет Россия. В сентябре в Нью-Йорке "на полях" первого комитета ГА ООН прошла встреча "пятерки" на уровне экспертов.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
МИД России следит за ситуацией с испытаниями на ядерном полигоне в США
11:58
 
РоссияСергей РябковБезопасностьМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ядерное оружие
 
 
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