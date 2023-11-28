https://ria.ru/20231128/yadernyy-1912351467.html

Россия предложила график встреч в формате "ядерной пятерки"

Россия предложила график встреч в формате "ядерной пятерки" - РИА Новости, 28.11.2023

Россия предложила график встреч в формате "ядерной пятерки"

Россия изложила участникам неформального объединения ядерных государств - "ядерной пятерке" свои предложения по графику встреч на следующий год в рамках своего... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T13:51

2023-11-28T13:51

2023-11-28T14:30

россия

сергей рябков

безопасность

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ядерное оружие

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия изложила участникам неформального объединения ядерных государств - "ядерной пятерке" свои предложения по графику встреч на следующий год в рамках своего координаторства в этой группе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы все это (встречи) относим на следующий год. Мы свои предложения изложили, по повестке дня и примерному графику. И мы, видимо, в ближайшее время можем услышать какие-то отклики со стороны других участников "пятерки". Но в любом случае программа координаторства вся в будущем году", - сказал Рябков журналистам."Ядерной пятеркой" называют неформальное объединение государств, обладающих ядерным оружием. В него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. В июне, когда координатором формата выступали США, встреча "ядерной пятерки" в закрытом режиме прошла в Каире. На ней присутствовали представители министерств иностранных дел и обороны пяти ядерных стран.В настоящее время роль координатора в неформальном объединении играет Россия. В сентябре в Нью-Йорке "на полях" первого комитета ГА ООН прошла встреча "пятерки" на уровне экспертов.

https://ria.ru/20231128/ispytaniya-1912315885.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

россия, сергей рябков, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ядерное оружие