https://ria.ru/20231128/voronezhtsy-1912448585.html

Воронежцы передали в зону СВО стройматериалы, инструменты и теплые вещи

Воронежцы передали в зону СВО стройматериалы, инструменты и теплые вещи - РИА Новости, 28.11.2023

Воронежцы передали в зону СВО стройматериалы, инструменты и теплые вещи

Жители Нижнедевицкого района Воронежской области передали бойцам в зону СВО строительные материалы, инструменты и теплые вещи, сообщила во вторник... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T17:26

2023-11-28T17:26

2023-11-28T17:26

надежные люди

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 28 ноя - РИА Новости. Жители Нижнедевицкого района Воронежской области передали бойцам в зону СВО строительные материалы, инструменты и теплые вещи, сообщила во вторник райадминистрация. "В одну из войсковых частей зоны проведения спецоперации отправили очередную партию гуманитарной помощи. Стройматериалы в количестве 5 кубических метров, инверторный сварочный аппарат, гвозди, скобы приобрели при содействии администрации района, администраций Першинского и Нижнедевицкого поселений", - говорится в сообщении. Кроме этого, как информирует администрация района, жители села Першино передали бойцам теплые вещи.

https://ria.ru/20231128/konservy-1912352943.html

воронежская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

воронежская область