https://ria.ru/20231128/voronezhtsy-1912448585.html
Воронежцы передали в зону СВО стройматериалы, инструменты и теплые вещи
Воронежцы передали в зону СВО стройматериалы, инструменты и теплые вещи - РИА Новости, 28.11.2023
Воронежцы передали в зону СВО стройматериалы, инструменты и теплые вещи
Жители Нижнедевицкого района Воронежской области передали бойцам в зону СВО строительные материалы, инструменты и теплые вещи, сообщила во вторник... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T17:26
2023-11-28T17:26
2023-11-28T17:26
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воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 28 ноя - РИА Новости. Жители Нижнедевицкого района Воронежской области передали бойцам в зону СВО строительные материалы, инструменты и теплые вещи, сообщила во вторник райадминистрация. "В одну из войсковых частей зоны проведения спецоперации отправили очередную партию гуманитарной помощи. Стройматериалы в количестве 5 кубических метров, инверторный сварочный аппарат, гвозди, скобы приобрели при содействии администрации района, администраций Першинского и Нижнедевицкого поселений", - говорится в сообщении. Кроме этого, как информирует администрация района, жители села Першино передали бойцам теплые вещи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область
Надежные люди, Воронежская область
Воронежцы передали в зону СВО стройматериалы, инструменты и теплые вещи
Воронежцы передали в зону спецоперации стройматериалы, инструменты и теплые вещи
ВОРОНЕЖ, 28 ноя - РИА Новости. Жители Нижнедевицкого района Воронежской области передали бойцам в зону СВО строительные материалы, инструменты и теплые вещи, сообщила во вторник райадминистрация.
"В одну из войсковых частей зоны проведения спецоперации отправили очередную партию гуманитарной помощи. Стройматериалы в количестве 5 кубических метров, инверторный сварочный аппарат, гвозди, скобы приобрели при содействии администрации района, администраций Першинского и Нижнедевицкого поселений", - говорится в сообщении.
Кроме этого, как информирует администрация района, жители села Першино передали бойцам теплые вещи.
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