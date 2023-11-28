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Воронежцы передали в зону СВО стройматериалы, инструменты и теплые вещи - РИА Новости, 28.11.2023
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17:26 28.11.2023
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Воронежцы передали в зону СВО стройматериалы, инструменты и теплые вещи
Воронежцы передали в зону СВО стройматериалы, инструменты и теплые вещи - РИА Новости, 28.11.2023
Воронежцы передали в зону СВО стройматериалы, инструменты и теплые вещи
Жители Нижнедевицкого района Воронежской области передали бойцам в зону СВО строительные материалы, инструменты и теплые вещи, сообщила во вторник... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T17:26
2023-11-28T17:26
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ВОРОНЕЖ, 28 ноя - РИА Новости. Жители Нижнедевицкого района Воронежской области передали бойцам в зону СВО строительные материалы, инструменты и теплые вещи, сообщила во вторник райадминистрация. "В одну из войсковых частей зоны проведения спецоперации отправили очередную партию гуманитарной помощи. Стройматериалы в количестве 5 кубических метров, инверторный сварочный аппарат, гвозди, скобы приобрели при содействии администрации района, администраций Першинского и Нижнедевицкого поселений", - говорится в сообщении. Кроме этого, как информирует администрация района, жители села Першино передали бойцам теплые вещи.
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воронежская область
Надежные люди, Воронежская область
Воронежцы передали в зону СВО стройматериалы, инструменты и теплые вещи

Воронежцы передали в зону спецоперации стройматериалы, инструменты и теплые вещи

© Фото : Администрация Нижнедевицкого района Воронежской областиВоронежцы передали в зону СВО стройматериалы, инструменты и теплые вещи
Воронежцы передали в зону СВО стройматериалы, инструменты и теплые вещи - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Фото : Администрация Нижнедевицкого района Воронежской области
Воронежцы передали в зону СВО стройматериалы, инструменты и теплые вещи
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 28 ноя - РИА Новости. Жители Нижнедевицкого района Воронежской области передали бойцам в зону СВО строительные материалы, инструменты и теплые вещи, сообщила во вторник райадминистрация.
"В одну из войсковых частей зоны проведения спецоперации отправили очередную партию гуманитарной помощи. Стройматериалы в количестве 5 кубических метров, инверторный сварочный аппарат, гвозди, скобы приобрели при содействии администрации района, администраций Першинского и Нижнедевицкого поселений", - говорится в сообщении.
Кроме этого, как информирует администрация района, жители села Першино передали бойцам теплые вещи.
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Надежные людиВоронежская область
 
 
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