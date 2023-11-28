https://ria.ru/20231128/ufa-1912283544.html
В Уфе побит температурный рекорд
В Уфе побит температурный рекорд - РИА Новости, 28.11.2023
В Уфе побит температурный рекорд
Температурный рекорд 2010 года побит в понедельник в Уфе, где температура воздуха составила плюс 7,1 градуса, сообщает Башкирское управление по... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T09:34
2023-11-28T09:34
2023-11-28T09:34
общество
уфа
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УФА, 28 ноя – РИА Новости. Температурный рекорд 2010 года побит в понедельник в Уфе, где температура воздуха составила плюс 7,1 градуса, сообщает Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. "Днем 27 ноября на аэрологической станции Уфа-Дема был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха этого дня, который составил +7,1°. Предыдущий рекорд принадлежал 2010 году, тогда температура воздуха днем 27 ноября повышалась до +4,4°", - говорится в релизе управления. По данным синоптиков, в целом по Башкирии температура воздуха в понедельник повышалась до плюс 10, в отдельных восточных и юго-восточных районах республики было холоднее - до минус 3.
https://ria.ru/20231127/shtorm-1912062419.html
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общество, уфа
В Уфе побит температурный рекорд
В Уфе побит температурный рекорд 2010 года, потеплело до +7,1