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В Уфе побит температурный рекорд - РИА Новости, 28.11.2023
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09:34 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/ufa-1912283544.html
В Уфе побит температурный рекорд
В Уфе побит температурный рекорд - РИА Новости, 28.11.2023
В Уфе побит температурный рекорд
Температурный рекорд 2010 года побит в понедельник в Уфе, где температура воздуха составила плюс 7,1 градуса, сообщает Башкирское управление по... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T09:34
2023-11-28T09:34
общество
уфа
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УФА, 28 ноя – РИА Новости. Температурный рекорд 2010 года побит в понедельник в Уфе, где температура воздуха составила плюс 7,1 градуса, сообщает Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. "Днем 27 ноября на аэрологической станции Уфа-Дема был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха этого дня, который составил +7,1°. Предыдущий рекорд принадлежал 2010 году, тогда температура воздуха днем 27 ноября повышалась до +4,4°", - говорится в релизе управления. По данным синоптиков, в целом по Башкирии температура воздуха в понедельник повышалась до плюс 10, в отдельных восточных и юго-восточных районах республики было холоднее - до минус 3.
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общество, уфа
Общество, Уфа
В Уфе побит температурный рекорд

В Уфе побит температурный рекорд 2010 года, потеплело до +7,1

© РИА Новости / Геннадий Карпов | Перейти в медиабанкЗдание Национального банка Республики Башкортостан в Уфе
Здание Национального банка Республики Башкортостан в Уфе - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Геннадий Карпов
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Здание Национального банка Республики Башкортостан в Уфе. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 28 ноя – РИА Новости. Температурный рекорд 2010 года побит в понедельник в Уфе, где температура воздуха составила плюс 7,1 градуса, сообщает Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«
"Днем 27 ноября на аэрологической станции Уфа-Дема был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха этого дня, который составил +7,1°. Предыдущий рекорд принадлежал 2010 году, тогда температура воздуха днем 27 ноября повышалась до +4,4°", - говорится в релизе управления.
По данным синоптиков, в целом по Башкирии температура воздуха в понедельник повышалась до плюс 10, в отдельных восточных и юго-восточных районах республики было холоднее - до минус 3.
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