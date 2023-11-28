https://ria.ru/20231128/svet-1912362127.html

Около четырех тысяч жителей Запорожской области остаются без света

Около четырех тысяч жителей Запорожской области остаются без света - РИА Новости, 28.11.2023

Около четырех тысяч жителей Запорожской области остаются без света

Около 4 тысяч жителей Запорожской области остаются без электричества после урагана, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ региона Олег Рябчук. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T14:27

2023-11-28T14:27

2023-11-28T14:27

происшествия

запорожская область

бердянск

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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Около 4 тысяч жителей Запорожской области остаются без электричества после урагана, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ региона Олег Рябчук. Ураган обрушился на Запорожскую область в ночь на понедельник. Как сообщали власти вечером в понедельник, последствия непогоды планируется ликвидировать в течение двух суток. Рябчук рассказал журналистам, что в регионе остается достаточно большое количество нарушений электроснабжения объектов жизнеобеспечения. "Как я вчера докладывал, были сформированы аварийные бригады. Силами ГУП "Таврия Энерго" и привлеченных сил и средств регионов-шефов, закрепленных за муниципальными образованиями Запорожской области, и всех ресурсоснабжающих организаций региона все ранее обнаруженные нарушения электроснабжения находятся в работе. Но в течение ночи были выявлены новые аварии. На сегодняшний день осталось менее 25% объектов с нарушениями электроснабжения. На вчерашний день на 20 часов у нас без электричества оставались 4 тысячи абонентов", - сказал Рябчук. Он добавил, что устранены все аварии на объектах теплоснабжения, проблем с подачей тепла нет. "По отоплению проблем нет нигде. Те котлы, которые были остановлены в Бердянске, запущены, котельные в Приморском тоже. На большинстве теплогенерирующих объектах установлены дополнительные генерирующие мощности. Дополнительно мы будем укомплектовывать дизельгенераторными установками те объекты, на которых их нет. Будет создавать определенный аварийный запас", - заключил Рябчук.

https://ria.ru/20231128/elektrichestvo-1912294865.html

https://ria.ru/20231128/shtorm-1912276386.html

запорожская область

бердянск

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происшествия, запорожская область, бердянск