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Около четырех тысяч жителей Запорожской области остаются без света - РИА Новости, 28.11.2023
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14:27 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/svet-1912362127.html
Около четырех тысяч жителей Запорожской области остаются без света
Около четырех тысяч жителей Запорожской области остаются без света - РИА Новости, 28.11.2023
Около четырех тысяч жителей Запорожской области остаются без света
Около 4 тысяч жителей Запорожской области остаются без электричества после урагана, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ региона Олег Рябчук. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T14:27
2023-11-28T14:27
происшествия
запорожская область
бердянск
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Около 4 тысяч жителей Запорожской области остаются без электричества после урагана, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ региона Олег Рябчук. Ураган обрушился на Запорожскую область в ночь на понедельник. Как сообщали власти вечером в понедельник, последствия непогоды планируется ликвидировать в течение двух суток. Рябчук рассказал журналистам, что в регионе остается достаточно большое количество нарушений электроснабжения объектов жизнеобеспечения. "Как я вчера докладывал, были сформированы аварийные бригады. Силами ГУП "Таврия Энерго" и привлеченных сил и средств регионов-шефов, закрепленных за муниципальными образованиями Запорожской области, и всех ресурсоснабжающих организаций региона все ранее обнаруженные нарушения электроснабжения находятся в работе. Но в течение ночи были выявлены новые аварии. На сегодняшний день осталось менее 25% объектов с нарушениями электроснабжения. На вчерашний день на 20 часов у нас без электричества оставались 4 тысячи абонентов", - сказал Рябчук. Он добавил, что устранены все аварии на объектах теплоснабжения, проблем с подачей тепла нет. "По отоплению проблем нет нигде. Те котлы, которые были остановлены в Бердянске, запущены, котельные в Приморском тоже. На большинстве теплогенерирующих объектах установлены дополнительные генерирующие мощности. Дополнительно мы будем укомплектовывать дизельгенераторными установками те объекты, на которых их нет. Будет создавать определенный аварийный запас", - заключил Рябчук.
https://ria.ru/20231128/elektrichestvo-1912294865.html
https://ria.ru/20231128/shtorm-1912276386.html
запорожская область
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происшествия, запорожская область, бердянск
Происшествия, Запорожская область, Бердянск
Около четырех тысяч жителей Запорожской области остаются без света

Около четырех тысяч жителей Запорожской области остаются без света после урагана

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАвтомобиль едет во время дождя
Автомобиль едет во время дождя - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Около 4 тысяч жителей Запорожской области остаются без электричества после урагана, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ региона Олег Рябчук.
Ураган обрушился на Запорожскую область в ночь на понедельник. Как сообщали власти вечером в понедельник, последствия непогоды планируется ликвидировать в течение двух суток.
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Рябчук рассказал журналистам, что в регионе остается достаточно большое количество нарушений электроснабжения объектов жизнеобеспечения.
«
"Как я вчера докладывал, были сформированы аварийные бригады. Силами ГУП "Таврия Энерго" и привлеченных сил и средств регионов-шефов, закрепленных за муниципальными образованиями Запорожской области, и всех ресурсоснабжающих организаций региона все ранее обнаруженные нарушения электроснабжения находятся в работе. Но в течение ночи были выявлены новые аварии. На сегодняшний день осталось менее 25% объектов с нарушениями электроснабжения. На вчерашний день на 20 часов у нас без электричества оставались 4 тысячи абонентов", - сказал Рябчук.
Он добавил, что устранены все аварии на объектах теплоснабжения, проблем с подачей тепла нет.
«
"По отоплению проблем нет нигде. Те котлы, которые были остановлены в Бердянске, запущены, котельные в Приморском тоже. На большинстве теплогенерирующих объектах установлены дополнительные генерирующие мощности. Дополнительно мы будем укомплектовывать дизельгенераторными установками те объекты, на которых их нет. Будет создавать определенный аварийный запас", - заключил Рябчук.
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