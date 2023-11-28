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Спикер Высшего госсовета Ливии встретится с замглавы МИД России - РИА Новости, 28.11.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
13:43 28.11.2023 (обновлено: 17:10 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/spiker-1912346560.html
Спикер Высшего госсовета Ливии встретится с замглавы МИД России
Спикер Высшего госсовета Ливии встретится с замглавы МИД России - РИА Новости, 28.11.2023
Спикер Высшего госсовета Ливии встретится с замглавы МИД России
У председателя Высшего госсовета Ливии Мухаммеда Такалы запланирована встреча с замминистра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым, заявила председатель Совета... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T13:43
2023-11-28T17:10
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
валентина матвиенко
ливия
михаил богданов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. У председателя Высшего госсовета Ливии Мухаммеда Такалы запланирована встреча с замминистра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. "Также запланированы переговоры в министерстве иностранных дел - со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странами Африки (замглавы МИД РФ — ред.) Михаилом Богдановым", - сказала она в ходе встречи с председателем Высшего госсовета Ливии. Такала прибыл в Россию с официальным визитом по приглашению Матвиенко. Матвиенко также отметила, что у Такалы пройдёт встреча со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. "Уверена, что ваш официальный визит в Российскую Федерацию придаст новый импульс всему комплексу российско-ливийских отношений, в том числе, и парламентских связей", - сказала парламентарий. Кроме того, в план программы визита Такалы входит посещение международной выставки-форума "Россия", добавила Матвиенко. "На этой площадке представлены все регионы Российской Федерации с их культурным разнообразием, с их этническим разнообразием. В нашей стране проживают более 200 народов, народностей, которые говорят на разных языках, исповедуют разные религии. У нас огромный опыт мирного сосуществования, совместного проживания такого многоцветия народов и народностей. И эта выставка - это по сути такая масштабная проекция всей нашей огромной страны, всей России. Я думаю, что вам будет интересно с ней познакомиться", - заключила политик.Как сообщила пресс-служба Совета Федерации, Матвиенко также заявила, что несмотря на все трудности сохраняющейся нестабильности, между Россией и Ливией развивается политический диалог. Председатель Совфеда предложила ливийской стороне наращивать межпарламентские связи, в том числе по вопросам цифровизации государственного управления и использования современных технологий в нормотворчестве.По словам Матвиенко, парламентарии могут сыграть важную роль и в создании благоприятных условий для работы бизнеса."У российских компаний и организаций сохраняется интерес к работе в Ливии", - добавила политик.Матвиенко также отметила, что большое значение для развития двустороннего взаимодействия имеет возобновление деятельности российско-ливийской межправительственной комиссии, заседание которой не проводились уже более 20 лет.
https://ria.ru/20231127/delegatsiya-1912120586.html
https://ria.ru/20231127/otnosheniya-1912214760.html
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выставка-форум "россия", валентина матвиенко, ливия, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Валентина Матвиенко, Ливия, Михаил Богданов, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия
Спикер Высшего госсовета Ливии встретится с замглавы МИД России

Матвиенко: спикер Высшего госсовета Ливии встретится с замглавы МИД России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. У председателя Высшего госсовета Ливии Мухаммеда Такалы запланирована встреча с замминистра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
"Также запланированы переговоры в министерстве иностранных дел - со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странами Африки (замглавы МИД РФ — ред.) Михаилом Богдановым", - сказала она в ходе встречи с председателем Высшего госсовета Ливии.
Такала прибыл в Россию с официальным визитом по приглашению Матвиенко.
Матвиенко также отметила, что у Такалы пройдёт встреча со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Вячеслав Володин и делегация Госдумы на международной выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Делегация Госдумы посетила выставку "Россия" на ВДНХ
Вчера, 14:08
"Уверена, что ваш официальный визит в Российскую Федерацию придаст новый импульс всему комплексу российско-ливийских отношений, в том числе, и парламентских связей", - сказала парламентарий.
Кроме того, в план программы визита Такалы входит посещение международной выставки-форума "Россия", добавила Матвиенко.
"На этой площадке представлены все регионы Российской Федерации с их культурным разнообразием, с их этническим разнообразием. В нашей стране проживают более 200 народов, народностей, которые говорят на разных языках, исповедуют разные религии. У нас огромный опыт мирного сосуществования, совместного проживания такого многоцветия народов и народностей. И эта выставка - это по сути такая масштабная проекция всей нашей огромной страны, всей России. Я думаю, что вам будет интересно с ней познакомиться", - заключила политик.
Фестивали и свадебные церемонии: как проходит выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" на ВДНХ продолжает притягивать посетителей.

Международная выставка-форум Россия. Концертная программа Многонациональный Ямал

Выставка "Россия" на ВДНХ продолжает притягивать посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 16
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал посетителям об итогах развития региона за последние годы и представил ключевые проекты.

Международная выставка-форум Россия. Стенд Нижегородской области, павильон № 75. В центре: Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал посетителям об итогах развития региона за последние годы и представил ключевые проекты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла церемония бракосочетания с элементами традиционного свадебного обряда Нижегородской губернии.

Международная выставка-форум Россия. Свадебная церемония по традициям Нижегородской области, павильон № 75

Прошла церемония бракосочетания с элементами традиционного свадебного обряда Нижегородской губернии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

К выставке проявили интерес и зарубежные гости.

Международная выставка-форум Россия. Визит иранской делегации, павильон №46 Энергия жизни

К выставке проявили интерес и зарубежные гости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Среди них — иранская делегация, которая посетила павильон "Атом".

Международная выставка-форум Россия. Визит иранской делегации, павильон №19 Атом

Среди них — иранская делегация, которая посетила павильон "Атом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 16
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В рамках форума Юрий Башмет провел встречу в формате живой беседы с аудиторией и ответил на вопросы о личном и профессиональном становлении, а также поделился взглядом на искусство.

Шоу-лекция наставника и эксперта Юрия Башмета в рамках образовательной программы Международной выставки-форума Россия в лектории общества Знание

В рамках форума Юрий Башмет провел встречу в формате живой беседы с аудиторией и ответил на вопросы о личном и профессиональном становлении, а также поделился взглядом на искусство.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 16
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На главной уличной сцене выступила музыкальная группа Cream Soda.

Выставка Россия. Пятница на ВДНХ. Выступление музыкальной группы CREAM SODA

На главной уличной сцене выступила музыкальная группа Cream Soda.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 16
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Многие посетители выставки "Россия" не остаются равнодушными.

Выставка Россия. Пятница на ВДНХ. Зрители на концерте музыкальной группы CREAM SODA

Многие посетители выставки "Россия" не остаются равнодушными.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 16
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Опрос ИНСОМАР показал, что 79 процентов гостей планируют прийти еще раз.

Международная выставка-форум Россия. Стенд Пермского края, Павильон № 75

Опрос ИНСОМАР показал, что 79 процентов гостей планируют прийти еще раз.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Отмечается, что посещение форума вызывает у людей такие эмоции, как гордость, интерес, восторг и радость.

Международная выставка-форум Россия. Закрытие смены-фестиваля молодежного проекта Послезавтра, павильон №75

Отмечается, что посещение форума вызывает у людей такие эмоции, как гордость, интерес, восторг и радость.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Количество желающих посетить павильоны, особенно в выходные, не уменьшается.

Выставка Россия. Дни Дедов Морозов народов России: Ямал Ири.

Количество желающих посетить павильоны, особенно в выходные, не уменьшается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Поэтому стоит учитывать, что на вход придется стоять на улице в очередях от 15 минут и дольше.

Международная выставка-форум Россия. Стенд Нижегородской области, павильон № 75

Поэтому стоит учитывать, что на вход придется стоять на улице в очередях от 15 минут и дольше.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Также необходимо закладывать время на обратную дорогу.

Международная выставка-форум Россия. Свадебная церемония по традициям Ханты-Мансийского автономного округа, павильон №75

Также необходимо закладывать время на обратную дорогу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Большие очереди выстраиваются и на входе в метро на станции ВДНХ.

Международная выставка-форум Россия. Закрытие смены-фестиваля молодежного проекта Послезавтра, павильон №75

Большие очереди выстраиваются и на входе в метро на станции ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

А начинаются они буквально на выходе с территории выставочного комплекса.

Международная выставка-форум Россия. Торжественное открытие экспозиции Министерства транспорта РФ Россия в движении, Павильон № 15 Россия в движении (Минтранс)

А начинаются они буквально на выходе с территории выставочного комплекса.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка будет работать до 12 апреля.

Международная выставка-форум Россия

Выставка будет работать до 12 апреля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 16

Выставка "Россия" на ВДНХ продолжает притягивать посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 16

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал посетителям об итогах развития региона за последние годы и представил ключевые проекты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 16

Прошла церемония бракосочетания с элементами традиционного свадебного обряда Нижегородской губернии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 16

К выставке проявили интерес и зарубежные гости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 16

Среди них — иранская делегация, которая посетила павильон "Атом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 16

В рамках форума Юрий Башмет провел встречу в формате живой беседы с аудиторией и ответил на вопросы о личном и профессиональном становлении, а также поделился взглядом на искусство.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 16

На главной уличной сцене выступила музыкальная группа Cream Soda.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 16

Многие посетители выставки "Россия" не остаются равнодушными.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 16

Опрос ИНСОМАР показал, что 79 процентов гостей планируют прийти еще раз.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 16

Отмечается, что посещение форума вызывает у людей такие эмоции, как гордость, интерес, восторг и радость.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 16

Количество желающих посетить павильоны, особенно в выходные, не уменьшается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 16

Поэтому стоит учитывать, что на вход придется стоять на улице в очередях от 15 минут и дольше.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 16

Также необходимо закладывать время на обратную дорогу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 16

Большие очереди выстраиваются и на входе в метро на станции ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 16

А начинаются они буквально на выходе с территории выставочного комплекса.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 16

Выставка будет работать до 12 апреля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 16
Как сообщила пресс-служба Совета Федерации, Матвиенко также заявила, что несмотря на все трудности сохраняющейся нестабильности, между Россией и Ливией развивается политический диалог. Председатель Совфеда предложила ливийской стороне наращивать межпарламентские связи, в том числе по вопросам цифровизации государственного управления и использования современных технологий в нормотворчестве.
По словам Матвиенко, парламентарии могут сыграть важную роль и в создании благоприятных условий для работы бизнеса.
"У российских компаний и организаций сохраняется интерес к работе в Ливии", - добавила политик.
Матвиенко также отметила, что большое значение для развития двустороннего взаимодействия имеет возобновление деятельности российско-ливийской межправительственной комиссии, заседание которой не проводились уже более 20 лет.
Ливия - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
В Ливии заявили, что стремятся к новому этапу развития отношений с Россией
Вчера, 18:14
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"Валентина МатвиенкоЛивияМихаил БогдановМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
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