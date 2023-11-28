https://ria.ru/20231128/spiker-1912346560.html

Спикер Высшего госсовета Ливии встретится с замглавы МИД России

Спикер Высшего госсовета Ливии встретится с замглавы МИД России - РИА Новости, 28.11.2023

Спикер Высшего госсовета Ливии встретится с замглавы МИД России

У председателя Высшего госсовета Ливии Мухаммеда Такалы запланирована встреча с замминистра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым, заявила председатель Совета... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T13:43

2023-11-28T13:43

2023-11-28T17:10

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

валентина матвиенко

ливия

михаил богданов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. У председателя Высшего госсовета Ливии Мухаммеда Такалы запланирована встреча с замминистра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. "Также запланированы переговоры в министерстве иностранных дел - со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странами Африки (замглавы МИД РФ — ред.) Михаилом Богдановым", - сказала она в ходе встречи с председателем Высшего госсовета Ливии. Такала прибыл в Россию с официальным визитом по приглашению Матвиенко. Матвиенко также отметила, что у Такалы пройдёт встреча со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. "Уверена, что ваш официальный визит в Российскую Федерацию придаст новый импульс всему комплексу российско-ливийских отношений, в том числе, и парламентских связей", - сказала парламентарий. Кроме того, в план программы визита Такалы входит посещение международной выставки-форума "Россия", добавила Матвиенко. "На этой площадке представлены все регионы Российской Федерации с их культурным разнообразием, с их этническим разнообразием. В нашей стране проживают более 200 народов, народностей, которые говорят на разных языках, исповедуют разные религии. У нас огромный опыт мирного сосуществования, совместного проживания такого многоцветия народов и народностей. И эта выставка - это по сути такая масштабная проекция всей нашей огромной страны, всей России. Я думаю, что вам будет интересно с ней познакомиться", - заключила политик.Как сообщила пресс-служба Совета Федерации, Матвиенко также заявила, что несмотря на все трудности сохраняющейся нестабильности, между Россией и Ливией развивается политический диалог. Председатель Совфеда предложила ливийской стороне наращивать межпарламентские связи, в том числе по вопросам цифровизации государственного управления и использования современных технологий в нормотворчестве.По словам Матвиенко, парламентарии могут сыграть важную роль и в создании благоприятных условий для работы бизнеса."У российских компаний и организаций сохраняется интерес к работе в Ливии", - добавила политик.Матвиенко также отметила, что большое значение для развития двустороннего взаимодействия имеет возобновление деятельности российско-ливийской межправительственной комиссии, заседание которой не проводились уже более 20 лет.

https://ria.ru/20231127/delegatsiya-1912120586.html

https://ria.ru/20231127/otnosheniya-1912214760.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

выставка-форум "россия", валентина матвиенко, ливия, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия