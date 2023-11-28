Спикер Высшего госсовета Ливии встретится с замглавы МИД России

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. У председателя Высшего госсовета Ливии Мухаммеда Такалы запланирована встреча с замминистра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. "Также запланированы переговоры в министерстве иностранных дел - со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странами Африки (замглавы МИД РФ — ред.) Михаилом Богдановым", - сказала она в ходе встречи с председателем Высшего госсовета Ливии. Такала прибыл в Россию с официальным визитом по приглашению Матвиенко. Матвиенко также отметила, что у Такалы пройдёт встреча со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. "Уверена, что ваш официальный визит в Российскую Федерацию придаст новый импульс всему комплексу российско-ливийских отношений, в том числе, и парламентских связей", - сказала парламентарий. Кроме того, в план программы визита Такалы входит посещение международной выставки-форума "Россия", добавила Матвиенко. "На этой площадке представлены все регионы Российской Федерации с их культурным разнообразием, с их этническим разнообразием. В нашей стране проживают более 200 народов, народностей, которые говорят на разных языках, исповедуют разные религии. У нас огромный опыт мирного сосуществования, совместного проживания такого многоцветия народов и народностей. И эта выставка - это по сути такая масштабная проекция всей нашей огромной страны, всей России. Я думаю, что вам будет интересно с ней познакомиться", - заключила политик.Как сообщила пресс-служба Совета Федерации, Матвиенко также заявила, что несмотря на все трудности сохраняющейся нестабильности, между Россией и Ливией развивается политический диалог. Председатель Совфеда предложила ливийской стороне наращивать межпарламентские связи, в том числе по вопросам цифровизации государственного управления и использования современных технологий в нормотворчестве.По словам Матвиенко, парламентарии могут сыграть важную роль и в создании благоприятных условий для работы бизнеса."У российских компаний и организаций сохраняется интерес к работе в Ливии", - добавила политик.Матвиенко также отметила, что большое значение для развития двустороннего взаимодействия имеет возобновление деятельности российско-ливийской межправительственной комиссии, заседание которой не проводились уже более 20 лет.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. У председателя Высшего госсовета Ливии Мухаммеда Такалы запланирована встреча с замминистра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
"Также запланированы переговоры в министерстве иностранных дел - со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странами Африки (замглавы МИД РФ — ред.) Михаилом Богдановым", - сказала она в ходе встречи с председателем Высшего госсовета Ливии.
Такала прибыл в Россию с официальным визитом по приглашению Матвиенко.
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"Уверена, что ваш официальный визит в Российскую Федерацию придаст новый импульс всему комплексу российско-ливийских отношений, в том числе, и парламентских связей", - сказала парламентарий.
Кроме того, в план программы визита Такалы входит посещение международной выставки-форума "Россия", добавила Матвиенко.
"На этой площадке представлены все регионы Российской Федерации с их культурным разнообразием, с их этническим разнообразием. В нашей стране проживают более 200 народов, народностей, которые говорят на разных языках, исповедуют разные религии. У нас огромный опыт мирного сосуществования, совместного проживания такого многоцветия народов и народностей. И эта выставка - это по сути такая масштабная проекция всей нашей огромной страны, всей России. Я думаю, что вам будет интересно с ней познакомиться", - заключила политик.
Как сообщила пресс-служба Совета Федерации, Матвиенко также заявила, что несмотря на все трудности сохраняющейся нестабильности, между Россией и Ливией развивается политический диалог. Председатель Совфеда предложила ливийской стороне наращивать межпарламентские связи, в том числе по вопросам цифровизации государственного управления и использования современных технологий в нормотворчестве.
По словам Матвиенко, парламентарии могут сыграть важную роль и в создании благоприятных условий для работы бизнеса.
"У российских компаний и организаций сохраняется интерес к работе в Ливии", - добавила политик.
Матвиенко также отметила, что большое значение для развития двустороннего взаимодействия имеет возобновление деятельности российско-ливийской межправительственной комиссии, заседание которой не проводились уже более 20 лет.
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