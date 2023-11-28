https://ria.ru/20231128/spetsoperatsiya-1912358378.html

Системы ПВО сбили шесть украинских дронов и два снаряда HIMARS

Системы ПВО сбили шесть украинских дронов и два снаряда HIMARS - РИА Новости, 28.11.2023

Системы ПВО сбили шесть украинских дронов и два снаряда HIMARS

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 6 украинских беспилотников и 2 снаряда РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T14:14

2023-11-28T14:14

2023-11-28T14:37

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 6 украинских беспилотников и 2 снаряда РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства. "Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Федосеевка, Шипиловка Луганской народной республики, Владимировка Донецкой народной республики, Комсомольское Запорожской области и Голая Пристань Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 542 украинских военных самолета, 255 вертолетов, 9263 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 13659 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7194 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15698 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, запорожская область, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)