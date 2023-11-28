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Системы ПВО сбили шесть украинских дронов и два снаряда HIMARS - РИА Новости, 28.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:14 28.11.2023 (обновлено: 14:37 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/spetsoperatsiya-1912358378.html
Системы ПВО сбили шесть украинских дронов и два снаряда HIMARS
Системы ПВО сбили шесть украинских дронов и два снаряда HIMARS - РИА Новости, 28.11.2023
Системы ПВО сбили шесть украинских дронов и два снаряда HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 6 украинских беспилотников и 2 снаряда РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T14:14
2023-11-28T14:37
специальная военная операция на украине
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запорожская область
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 6 украинских беспилотников и 2 снаряда РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства. "Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Федосеевка, Шипиловка Луганской народной республики, Владимировка Донецкой народной республики, Комсомольское Запорожской области и Голая Пристань Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 542 украинских военных самолета, 255 вертолетов, 9263 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 13659 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7194 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15698 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, технологии, запорожская область, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Запорожская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Системы ПВО сбили шесть украинских дронов и два снаряда HIMARS

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила шесть дронов ВСУ и два снаряда HIMARS

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 6 украинских беспилотников и 2 снаряда РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
«
"Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Федосеевка, Шипиловка Луганской народной республики, Владимировка Донецкой народной республики, Комсомольское Запорожской области и Голая Пристань Херсонской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 542 украинских военных самолета, 255 вертолетов, 9263 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 13659 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7194 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15698 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииЗапорожская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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