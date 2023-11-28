https://ria.ru/20231128/spetsoperatsiya-1912281437.html

Бойцы из Башкирии попросили у Хабирова вездеходную технику

Бойцы из Башкирии попросили у Хабирова вездеходную технику - РИА Новости, 28.11.2023

Бойцы из Башкирии попросили у Хабирова вездеходную технику

Военнослужащие из Башкирии, участвующие в спецоперации, попросили прислать им технические средства и вездеходную технику, сообщил глава республики Радий Хабиров РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T09:24

2023-11-28T09:24

2023-11-28T09:45

специальная военная операция на украине

общество

донбасс

радий хабиров

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УФА, 28 ноя – РИА Новости. Военнослужащие из Башкирии, участвующие в спецоперации, попросили прислать им технические средства и вездеходную технику, сообщил глава республики Радий Хабиров по итогам рабочей поездки в зону СВО. В его пресс-службе рассказали, что Хабиров посетил расположение одного из подразделений мотострелкового полка "Башкортостан", встретился с мобилизованными бойцами из региона и с башкирскими врачами, командированными в Донбасс. "Во время общения командиры просят присылать технические средства. Будем приобретать их. Недавно уже сделали большую закупку и сейчас по частям отправляем оборудование. Ребята просят и вездеходную технику, которую тоже будем отправлять. То есть наша задача – оперативно и адресно поддерживать бойцов. Вместе с тем стараемся окружить заботой и семьи воинов. Следим, чтобы на местах все работали без бюрократии. У кого-то отец заболел, у кого-то дом покосился, у кого-то забор упал. Будем решать вопросы, уже решаем их", - приводятся слова Хабирова. Он отметил, что важное направление работы – организация транспортного сообщения с республикой для перевозки военнослужащих, которые получают отпуска для поездки на малую родину. "Я каждый раз прошу командиров, чтобы всё было организованно, чтобы транспорт не останавливать в пути надолго. Ведь родные и близкие ждут наших ребят. Стараемся, чтобы дорога занимала не более полутора суток, чтобы в рейсы выходили комфортные автобусы. Эту работу мы продолжаем. Некоторые водители съездили на Донбасс по 50-60 раз. Они хорошо знают дорогу. Это очень важно в непростых зимних условиях", - пояснил глава Башкирии.

https://ria.ru/20230810/polk-1889309929.html

https://ria.ru/20231103/putin-1907196007.html

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Дарья Буймова

общество, донбасс, радий хабиров