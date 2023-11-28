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Бойцы из Башкирии попросили у Хабирова вездеходную технику - РИА Новости, 28.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:24 28.11.2023 (обновлено: 09:45 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/spetsoperatsiya-1912281437.html
Бойцы из Башкирии попросили у Хабирова вездеходную технику
Бойцы из Башкирии попросили у Хабирова вездеходную технику - РИА Новости, 28.11.2023
Бойцы из Башкирии попросили у Хабирова вездеходную технику
Военнослужащие из Башкирии, участвующие в спецоперации, попросили прислать им технические средства и вездеходную технику, сообщил глава республики Радий Хабиров РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T09:24
2023-11-28T09:45
специальная военная операция на украине
общество
донбасс
радий хабиров
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УФА, 28 ноя – РИА Новости. Военнослужащие из Башкирии, участвующие в спецоперации, попросили прислать им технические средства и вездеходную технику, сообщил глава республики Радий Хабиров по итогам рабочей поездки в зону СВО. В его пресс-службе рассказали, что Хабиров посетил расположение одного из подразделений мотострелкового полка "Башкортостан", встретился с мобилизованными бойцами из региона и с башкирскими врачами, командированными в Донбасс. "Во время общения командиры просят присылать технические средства. Будем приобретать их. Недавно уже сделали большую закупку и сейчас по частям отправляем оборудование. Ребята просят и вездеходную технику, которую тоже будем отправлять. То есть наша задача – оперативно и адресно поддерживать бойцов. Вместе с тем стараемся окружить заботой и семьи воинов. Следим, чтобы на местах все работали без бюрократии. У кого-то отец заболел, у кого-то дом покосился, у кого-то забор упал. Будем решать вопросы, уже решаем их", - приводятся слова Хабирова. Он отметил, что важное направление работы – организация транспортного сообщения с республикой для перевозки военнослужащих, которые получают отпуска для поездки на малую родину. "Я каждый раз прошу командиров, чтобы всё было организованно, чтобы транспорт не останавливать в пути надолго. Ведь родные и близкие ждут наших ребят. Стараемся, чтобы дорога занимала не более полутора суток, чтобы в рейсы выходили комфортные автобусы. Эту работу мы продолжаем. Некоторые водители съездили на Донбасс по 50-60 раз. Они хорошо знают дорогу. Это очень важно в непростых зимних условиях", - пояснил глава Башкирии.
https://ria.ru/20230810/polk-1889309929.html
https://ria.ru/20231103/putin-1907196007.html
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общество, донбасс, радий хабиров
Специальная военная операция на Украине, Общество, Донбасс, Радий Хабиров
Бойцы из Башкирии попросили у Хабирова вездеходную технику

Бойцы из Башкирии попросили у Хабирова технические средства и вездеходы

© Фото : Радий Хабиров/TelegramГлава Башкирии Радий Хабиров в ходе рабочей поездки в зону СВО
Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе рабочей поездки в зону СВО - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Фото : Радий Хабиров/Telegram
Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе рабочей поездки в зону СВО
Читать ria.ru в
УФА, 28 ноя – РИА Новости. Военнослужащие из Башкирии, участвующие в спецоперации, попросили прислать им технические средства и вездеходную технику, сообщил глава республики Радий Хабиров по итогам рабочей поездки в зону СВО.
В его пресс-службе рассказали, что Хабиров посетил расположение одного из подразделений мотострелкового полка "Башкортостан", встретился с мобилизованными бойцами из региона и с башкирскими врачами, командированными в Донбасс.
Добровольческий полк Башкортостан завершает боевое слаживание - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Хабиров заявил о завершении слаживания полка "Башкортостан"
10 августа, 15:42
"Во время общения командиры просят присылать технические средства. Будем приобретать их. Недавно уже сделали большую закупку и сейчас по частям отправляем оборудование. Ребята просят и вездеходную технику, которую тоже будем отправлять. То есть наша задача – оперативно и адресно поддерживать бойцов. Вместе с тем стараемся окружить заботой и семьи воинов. Следим, чтобы на местах все работали без бюрократии. У кого-то отец заболел, у кого-то дом покосился, у кого-то забор упал. Будем решать вопросы, уже решаем их", - приводятся слова Хабирова.
Он отметил, что важное направление работы – организация транспортного сообщения с республикой для перевозки военнослужащих, которые получают отпуска для поездки на малую родину.
"Я каждый раз прошу командиров, чтобы всё было организованно, чтобы транспорт не останавливать в пути надолго. Ведь родные и близкие ждут наших ребят. Стараемся, чтобы дорога занимала не более полутора суток, чтобы в рейсы выходили комфортные автобусы. Эту работу мы продолжаем. Некоторые водители съездили на Донбасс по 50-60 раз. Они хорошо знают дорогу. Это очень важно в непростых зимних условиях", - пояснил глава Башкирии.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
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3 ноября, 15:03
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоДонбассРадий Хабиров
 
 
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