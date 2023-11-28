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Смоленская область и "Росагролизинг" договорились о развитии сотрудничества - РИА Новости, 28.11.2023
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Смоленская область
 
16:35 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/sotrudnichestvo-1912419925.html
Смоленская область и "Росагролизинг" договорились о развитии сотрудничества
Смоленская область и "Росагролизинг" договорились о развитии сотрудничества - РИА Новости, 28.11.2023
Смоленская область и "Росагролизинг" договорились о развитии сотрудничества
Правительство Смоленской области и компания "Росагролизинг" подписали соглашение о развитии сотрудничества, в рамках которого, в частности, увеличатся поставки... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:35
2023-11-28T16:35
смоленская область
смоленская область
василий анохин
росагролизинг
россия
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СМОЛЕНСК, 28 ноя – РИА Новости. Правительство Смоленской области и компания "Росагролизинг" подписали соглашение о развитии сотрудничества, в рамках которого, в частности, увеличатся поставки сельхозтехники, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "У нас в регионе с рабочим визитом побывал генеральный директор компании Павел Косов. Обсудили с Павлом Николаевичем наше дальнейшее взаимодействие в сфере АПК, а также подписали соглашение о сотрудничестве", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Анохин подчеркнул, что компания "Росагролизинг" - давний деловой партнер Смоленской области. "За несколько последних лет благодаря льготному лизингу смоленские аграрии обновили сельхозтехнику и оборудование на общую сумму почти в миллиард рублей. Только в этом году в лизинг предоставлено 133 единицы техники более чем на 500 миллионов. Это вдвое больше, чем в 2022 году", - отметил глава региона. По его словам, программы "Росагролизинга" особенно востребованы у небольших сельхозпредприятий, которые далеко не всегда могут приобрести технику за свой счет. "Видим эту заинтересованность и поэтому предусмотрели в следующем году 165 миллионов рублей на поддержку лизинговых программ, чтобы как можно больше аграриев могли ими воспользоваться. Это в девять раз превышает объемы 2023 года. Благодарен Павлу Николаевичу за внимание к региону и оказываемую поддержку!", - написал Василий Анохин.
https://ria.ru/20231124/nagrada-1911731875.html
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смоленская область, василий анохин, росагролизинг, россия
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Росагролизинг, Россия

Смоленская область и "Росагролизинг" договорились о развитии сотрудничества

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСмотровая площадка в Смоленске
Смотровая площадка в Смоленске - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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СМОЛЕНСК, 28 ноя – РИА Новости. Правительство Смоленской области и компания "Росагролизинг" подписали соглашение о развитии сотрудничества, в рамках которого, в частности, увеличатся поставки сельхозтехники, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"У нас в регионе с рабочим визитом побывал генеральный директор компании Павел Косов. Обсудили с Павлом Николаевичем наше дальнейшее взаимодействие в сфере АПК, а также подписали соглашение о сотрудничестве", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
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Анохин подчеркнул, что компания "Росагролизинг" - давний деловой партнер Смоленской области.
"За несколько последних лет благодаря льготному лизингу смоленские аграрии обновили сельхозтехнику и оборудование на общую сумму почти в миллиард рублей. Только в этом году в лизинг предоставлено 133 единицы техники более чем на 500 миллионов. Это вдвое больше, чем в 2022 году", - отметил глава региона.
По его словам, программы "Росагролизинга" особенно востребованы у небольших сельхозпредприятий, которые далеко не всегда могут приобрести технику за свой счет.
"Видим эту заинтересованность и поэтому предусмотрели в следующем году 165 миллионов рублей на поддержку лизинговых программ, чтобы как можно больше аграриев могли ими воспользоваться. Это в девять раз превышает объемы 2023 года. Благодарен Павлу Николаевичу за внимание к региону и оказываемую поддержку!", - написал Василий Анохин.
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Смоленская областьСмоленская областьВасилий АнохинРосагролизингРоссия
 
 
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