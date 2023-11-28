https://ria.ru/20231128/sokchkho-1912274991.html

Мэр Сокчхо: паром до Владивостока дает "зеленый свет" обменам с Россией

Мэр Сокчхо: паром до Владивостока дает "зеленый свет" обменам с Россией - РИА Новости, 28.11.2023

Мэр Сокчхо: паром до Владивостока дает "зеленый свет" обменам с Россией

Паром Oriental Pearl VI ("Восточная жемчужина №6") 19 ноября совершил первый за почти 10 лет пассажирский рейс из Владивостока в южнокорейский Сокчхо. Агентство РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T09:00

2023-11-28T09:00

2023-11-28T09:13

интервью

южная корея

владивосток

россия

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Паром Oriental Pearl VI ("Восточная жемчужина №6") 19 ноября совершил первый за почти 10 лет пассажирский рейс из Владивостока в южнокорейский Сокчхо. Агентство РИА Новости в интервью с мэром города Ли Бён Соном узнало, как повлияет возрождение морской линии между портами Сокчхо и Владивостока на туризм, обмены и торговлю между Южной Кореей и Россией. Международные морские перевозки из Сокчхо, которые связывали Южную Корею кратчайшим маршрутом с российским Приморьем и северо-восточными провинциями Китая, начались в апреле 2000 года. Как отмечала мэрия Сокчхо, они внесли существенный вклад в активизацию экономического взаимодействия и гуманитарные обмены, но из-за ухудшения международной обстановки и "сложных таможенных процедур КНР и РФ" морская линия была закрыта, затем открывалась вновь, но, не выдержав экономических сложностей отрасли после крушения парома "Севоль", окончательно прекратила свою работу. Последний раз рейс по этому маршруту совершался в июне 2014 года.– Для города Сокчхо, в том числе в силу его географического положения, важны торговля и туризм. Исторически здесь сохранялись активные связи с Россией в этих сферах. Хотя сейчас политическая ситуация не столь благоприятна, как вы думаете, каковы перспективы связей Сокчхо с российскими городами?– Сокчхо является самым северным портовым городом в Южной Корее. Мы гордимся этим фактом, а также тем, что Сокчхо – город с наибольшим количеством туристов в Южной Корее. Сокчхо – торговый порт, и в результате у нас сложились тесные связи с Россией, особенно с Владивостоком, который является самым близким к Южной Корее крупным городом на российском Дальнем Востоке и столицей Приморского края. Но связи с Россией не ограничиваются только торговлей, Сокчхо, на данный момент, вероятно, является самым быстрым путем из Южной Кореи в Россию (на момент интервью прямых авиарейсов между РФ и Южной Кореей нет – ред.). Если сегодня вечером выйти на корабле, то уже на следующий день вы прибудете в порт Владивостока.Как вы знаете, в апреле 2000 года была запущена линия Сокчхо-Зарубино-Хунчунь, как мы ее называем "Северный морской путь". Но там возник ряд проблем, например, запутанный таможенный процесс, и в 2014 году линия перестала работать. Также в 2014 году произошло крушение парома "Севоль", а после уже случилась пандемия коронавируса. В итоге сейчас мы открыли эту линию впервые за 10 лет. Однако до закрытия в 2014 году линия успешно функционировала в течение примерно 14 лет. И я хотел бы еще раз подчеркнуть, что Сокчхо, как самый северный и, соответственно, самый близкий к РФ территориально торговый и туристический город Южной Кореи, действительно является идеальным портом для поездок в Россию.– Что стало стимулом к возрождению этой морской линии? Легко ли было получить одобрение от центрального правительства?– Спрос порождает предложение. Насколько я знаю, прямых авиарейсов в Россию сейчас нет, а одного парома из порта Тонхэ было недостаточно, чтобы удовлетворить спрос на пассажироперевозки. Получение разрешения заняло много времени, так как любое государство или правительство всегда в первую очередь беспокоит вопрос безопасности их граждан. Но в итоге нам удалось это сделать. Оценивалось множество аспектов, включая характеристики самого корабля, различные условия, перспективы на будущее.– Как вы считаете, каковы на фоне открытия новой морской линии перспективы российско-южнокорейских отношений?– Я полагаю, что их будущее крайне светлое, можно сказать, им дан "зеленый свет". Вопросы межгосударственных отношений и безопасности – это задача центрального правительства. Но как местные власти, мы можем способствовать культурному и экономическому обмену, туризму. Сокчхо, как город, из которого быстрее всего добраться в Россию, будет заниматься сотрудничеством в экономике, сферах культуры и искусства, туризма.– Вы сами когда-нибудь были в России?– Да. Я несколько раз был во Владивостоке и знаю его хорошо. Я посещал ДВФУ, видел вечный огонь (на Корабельной набережной – ред.), посетил музеи. До сих пор помню, как посетил Владивосток на первом корабле, что отправился туда в 2012 году из Сокчхо после перерыва (линия временно прекращала действовать с 2010 по 2012 год из-за поломки парома – ред.). Такие впечатления остаются в памяти надолго. Мы прибыли в порт и увидели красные буквы – "Владивосток". Сам город, если смотреть с моря, показался мне, как бы сказать, древним. Это отражение его исторического наследия. В порту нас торжественно встречал оркестр в форме, они играли русскую музыку, была приветственная церемония. Это было очень трогательно.– Расскажите подробнее о перспективах в сфере туризма. Сейчас между РФ и Республикой Корея нет прямых авиарейсов, а во время коронавируса переставал ходить и паром из Тонхэ. Поток туристов приостановился. Как Сокчхо планирует продвигать туризм в Южную Корею для россиян?– Для начала мы подготовили для распространения путеводители по Сокчхо на русском языке. Район, где мы расположены, – очень подходящий для туризма. В Сокчхо есть национальный горный парк "Сораксан", озера, известный горячий источник "Чхоксан", к тому же город находится на берегу Восточного (Японского – ред.) моря. В итоге у нас есть все: горы, море, озера, горячие источники, у нас много хороших ресторанов и вкусной еды. И все это расположено компактно, фактически в 10-минутной доступности. Даже без личного автомобиля: различные туристические достопримечательности расположены очень близко и можно пользоваться общественным транспортом или даже ходить пешком. Это одна из привлекательных черт нашего города.Также важным моментом является то, что из Сокчхо до Сеула всего два часа езды. А в 2027 году будет открыта и линия скоростной железной дороги KTX Сеул-Сокчхо. Тогда до столицы можно будет добраться всего один-два часа.Отдельная перспективная отрасль – медицинский туризм. Мы видим, что многие богатые россияне приезжают в Южную Корею для пластических операций, так как наши технологии считаются передовыми. В этом плане сейчас маршрут через Сокчхо самый удобный. Туристы приезжают сюда для медицинских процедур и туризма, а затем отправляются в столичный регион. Поэтому мы планируем разработать туристические программы, специально для этого направления. В целом, если маршрут Сокчхо-Владивосток будет стабильно функционировать, я думаю, появятся и различные фестивали и мероприятия, которые отражали бы интересы россиян.– Можно ли уже говорить о перспективах расширения морской линии? Например, об увеличении в будущем числа курсирующих паромов?– В Корее есть поговорка "С первой ложки желудок не наполнится". Мы только начинаем работу и будем продвигаться постепенно, шаг за шагом. Насколько я знаю, у компании-оператора парома, JS Haewoon (JS Shipping), есть планы привозить в Южную Корею мороженое, свежие фрукты и другие товары, а в РФ экспортировать корейские пищевые продукты. Пока что нам важнее качество перевозок и грузов, чем количество рейсов. Это необходимо, чтобы укрепить доверие с обеих сторон. Когда основа будет построена, можно будет говорить о расширении. С учетом будущих перспектив число рейсов, возможно, увеличится.Также, насколько мне известно, компания-оператор парома уже работает над логистической цепочкой, чтобы отправлять грузы из Владивостока сразу в пункт назначения. Они готовят специализированные контейнеры и грузовики-холодильники, которые будут погружаться на судно и потом сразу смогут развозить продукцию. Это позволит доставлять товар в самые отдаленные уголки России и Центральной Азии, используя Транссибирскую железную дорогу или другие транспортные сети. Это, по-видимому, будет хорошей возможностью для расширения торговли.В целом, я действительно считаю, что этот маршрут (Сокчхо-Владивосток) очень важен, не только для логистики и перевозки грузов, но также и в плане туризма и культурного обмена. Из Сокчхо можно быстрее всего доплыть до России, Китая и даже Северной Кореи, хотя пока межкорейские связи невозможны. Также существует круизный маршрут в Японию. Ранее круизный лайнер (Costa Mediterranea 5 – ред.) ходил и в Россию, но в последнее время из-за сложной международной обстановки его маршруты ограничены. Однако в будущем, я думаю, будут разработаны круизные маршруты, которые позволят посещать Россию, Китай и Японию.– Если говорить о грузоперевозках по линии Сокчхо-Владивосток, какие товары, вам кажется, будут наиболее востребованы? Какие отрасли сейчас наиболее выгодны для торговли между Россией и Южной Кореей?– Торговля всегда основана на взаимной выгоде: мы импортируем то, что нужно нам, и экспортируем то, что нужно другой стороне. В будущем мы сосредоточимся на товарах с высокой добавленной стоимостью. Скорее всего, на экспорт пойдут продукты, K-Food, особенно учитывая текущую популярность K-Culture и K-Pop. Что касается импорта, мы, вероятно, будем заинтересованы в свежих соках и молочных продуктах из России, так как в нашей стране они востребованы. Экспорт из Европы занимает много времени, а перевозка на самолетах слишком дорогостоящая, поэтому использование морских путей из России представляется оптимальным решением.– Какое влияние в общем окажет открытие линии Сокчхо-Владивосток на сам город?– Значительно увеличится количество рабочих мест. Наша промышленная структура больше сосредоточена на сфере услуг, чем на производстве. Поскольку Сокчхо ориентирован на туризм, внутренний рынок основывается на этом. С появлением морской линии возникает необходимость в обслуживающем персонале, в поставке товаров для самого парома, так называемых "судовых припасов". Эти товары, такие как вода, пищевые продукты и прочее, будут поставляться местными производителями, что также создаст новые рабочие места и оживит местную экономику. При увеличении количества иностранных туристов местная экономика получит значительный стимул. Сейчас невозможно точно сказать в цифрах, какой будет экономический эффект, но, если рейсы будут ходить дважды в неделю, прибывающие на них люди будут посещать местные рестораны и традиционные рынки, чтобы что-то купить, что неизбежно приведет к увеличению прибыли, спроса и рабочих мест.Кроме того, благодаря паромным рейсам в Сокчхо будет прибывать больше россиян, что превратит город в глобальный и международный центр. Этот морской маршрут может стать своего рода "золотой жилой" для региональной экономики.– Сейчас паромом путешествует большое количество бизнесменов из России, что планируют командировки в Южную Корею. Как вам кажется, мог бы город Сокчхо организовать местный аналог ЭКСПО, чтобы продвигать торговлю между средним и малым бизнесом РФ и Южной Кореи?– Это хорошая идея. В провинции Канвондо уже был организован подобный формат – "Международная выставка торговли и инвестиций" (GTI), она дважды проводилась в Сокчхо. Из-за коронавируса мероприятие было временно приостановлено, проводилось онлайн, ее возрождение имело бы смысл.– Последний вопрос немного из другой области: учитывая северное расположение Сокчхо, как относятся местные жители к КНДР? Есть ли беспокойство по поводу напряженного в последнее время состояния межкорейских отношений?– Как я уже говорил, вопросы обороны, внешней политики и безопасности являются задачей государства и центрального правительства. Вопрос напряженности между Севером и Югом воспринимается иначе гражданами Южной Кореи, чем иностранцами. Мы не чувствуем эту напряженность как серьезную угрозу, хотя за границей и проявляют к этому большой интерес. Поэтому для повседневной жизни особых проблем это не представляет. Но это не значит, что мы игнорируем вопросы безопасности. Мы надеемся, что отношения между Севером и Югом вскоре улучшатся, и будут найдены мирные пути снижения напряженности.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

интервью, южная корея, владивосток, россия