https://ria.ru/20231128/sochi-1912288002.html

В Сочи рассказали о последствиях ночного града

В Сочи рассказали о последствиях ночного града - РИА Новости, 28.11.2023

В Сочи рассказали о последствиях ночного града

Град, который прошел в Сочи в ночь на вторник, не вызвал происшествий, пока обращений от населения не поступало, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T10:06

2023-11-28T10:06

2023-11-28T11:22

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СОЧИ, 28 ноя – РИА Новости. Град, который прошел в Сочи в ночь на вторник, не вызвал происшествий, пока обращений от населения не поступало, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка ГУ МЧС России. В Сочи до окончания понедельника действовало штормовое предупреждение из-за ветра и ливней. В ночь на вторник в Сочи начался град с дождем, в предгорных районах курорта были небольшие заморозки, однако, происшествий, вызванных непогодой, не было. "По граду обращений граждан не было, реки в руслах", – сказали в ведомстве. Как передает корреспондент РИА Новости, сегодня в Центральном и Адлерском районах Сочи осадков нет, пасмурно, воздух держится в пределах семи градусов тепла, ветрено, аналогичная погода наблюдается на федеральной территории "Сириус", расположенной у границ с Сочи. По данным властей, в горах Сочи ожидается снегопад, службы перевели на усиленный режим работы, также подготовили соответствующую технику для расчистки снега, говорили в мэри курорта.

https://ria.ru/20231127/shtorm-1912193990.html

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