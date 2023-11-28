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В Сочи рассказали о последствиях ночного града
В Сочи рассказали о последствиях ночного града - РИА Новости, 28.11.2023
В Сочи рассказали о последствиях ночного града
Град, который прошел в Сочи в ночь на вторник, не вызвал происшествий, пока обращений от населения не поступало, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T10:06
2023-11-28T10:06
2023-11-28T11:22
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СОЧИ, 28 ноя – РИА Новости. Град, который прошел в Сочи в ночь на вторник, не вызвал происшествий, пока обращений от населения не поступало, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка ГУ МЧС России. В Сочи до окончания понедельника действовало штормовое предупреждение из-за ветра и ливней. В ночь на вторник в Сочи начался град с дождем, в предгорных районах курорта были небольшие заморозки, однако, происшествий, вызванных непогодой, не было. "По граду обращений граждан не было, реки в руслах", – сказали в ведомстве. Как передает корреспондент РИА Новости, сегодня в Центральном и Адлерском районах Сочи осадков нет, пасмурно, воздух держится в пределах семи градусов тепла, ветрено, аналогичная погода наблюдается на федеральной территории "Сириус", расположенной у границ с Сочи. По данным властей, в горах Сочи ожидается снегопад, службы перевели на усиленный режим работы, также подготовили соответствующую технику для расчистки снега, говорили в мэри курорта.
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сочи, непогода
В Сочи рассказали о последствиях ночного града
ГУ МЧС: ночной град в Сочи не спровоцировал происшествий на курорте
СОЧИ, 28 ноя – РИА Новости. Град, который прошел в Сочи в ночь на вторник, не вызвал происшествий, пока обращений от населения не поступало, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка ГУ МЧС России.
В Сочи до окончания понедельника действовало штормовое предупреждение из-за ветра и ливней. В ночь на вторник в Сочи начался град с дождем, в предгорных районах курорта были небольшие заморозки, однако, происшествий, вызванных непогодой, не было.
"По граду обращений граждан не было, реки в руслах", – сказали в ведомстве.
Как передает корреспондент РИА Новости, сегодня в Центральном и Адлерском районах Сочи осадков нет, пасмурно, воздух держится в пределах семи градусов тепла, ветрено, аналогичная погода наблюдается на федеральной территории "Сириус", расположенной у границ с Сочи. По данным властей, в горах Сочи ожидается снегопад, службы перевели на усиленный режим работы, также подготовили соответствующую технику для расчистки снега, говорили в мэри курорта.
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