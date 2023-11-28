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Мурашко: в России сократилась младенческая смертность на семь процентов - РИА Новости, 28.11.2023
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18:57 28.11.2023 (обновлено: 18:58 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/smertnost-1912476761.html
Мурашко: в России сократилась младенческая смертность на семь процентов
Мурашко: в России сократилась младенческая смертность на семь процентов - РИА Новости, 28.11.2023
Мурашко: в России сократилась младенческая смертность на семь процентов
Младенческая смертность в РФ снизилась на 7% по сравнению с прошлым годом, снижается в целом и смертность детей до 18 лет, сообщил министр здравоохранения... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T18:57
2023-11-28T18:58
здоровье - общество
михаил мурашко
владимир путин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Младенческая смертность в РФ снизилась на 7% по сравнению с прошлым годом, снижается в целом и смертность детей до 18 лет, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "По оперативным данным Росстата, сегодня, в сравнении с прошлым годом, младенческая смертность снизилась на 7% и достигла, действительно, исторического очередного минимума – это 4 промилле", - сказал Мурашко на открытии объектов здравоохранения в режиме видеоконференции с участием президента России Владимира Путина. "Хочу отметить, что снизилась также смертность детей до 18 лет. Снизилась она на 4%", - отметил Мурашко. Министр добавил, что это планомерный успех.
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здоровье - общество, михаил мурашко, владимир путин, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия
Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Владимир Путин, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Россия
Мурашко: в России сократилась младенческая смертность на семь процентов

Мурашко: в России за год сократилась младенческая смертность на семь процентов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения России Михаил Мурашко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Младенческая смертность в РФ снизилась на 7% по сравнению с прошлым годом, снижается в целом и смертность детей до 18 лет, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«
"По оперативным данным Росстата, сегодня, в сравнении с прошлым годом, младенческая смертность снизилась на 7% и достигла, действительно, исторического очередного минимума – это 4 промилле", - сказал Мурашко на открытии объектов здравоохранения в режиме видеоконференции с участием президента России Владимира Путина.
"Хочу отметить, что снизилась также смертность детей до 18 лет. Снизилась она на 4%", - отметил Мурашко.
Министр добавил, что это планомерный успех.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Младенческая смертность в Москве сократилась более чем в 2 раза с 2010 года
17 ноября, 19:53
 
Здоровье - ОбществоМихаил МурашкоВладимир ПутинФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Россия
 
 
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