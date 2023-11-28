https://ria.ru/20231128/skulptury-1912271781.html

Якутский автор скульптур из навоза пояснил причину отказа от идеи

Якутский автор скульптур из навоза пояснил причину отказа от идеи - РИА Новости, 28.11.2023

Якутский автор скульптур из навоза пояснил причину отказа от идеи

Автор популярных скульптур из навоза в якутском селе Уолба Михаил Боппосов пояснил РИА Новости причину отказа от идеи сделать очередной символ наступающего... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T07:38

2023-11-28T07:38

2023-11-28T07:38

республика саха (якутия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841877207_0:228:778:665_1920x0_80_0_0_e03a00f7069f1f977f3465bdd02aeeb3.jpg

ЯКУТСК, 28 ноя - РИА Новости. Автор популярных скульптур из навоза в якутском селе Уолба Михаил Боппосов пояснил РИА Новости причину отказа от идеи сделать очередной символ наступающего года. Пользователи соцсетей ранее распространили информацию о том, что сельский скульптор, который более 10 лет лепит из навоза фигуры животных - символов наступающего года, в этот раз не сможет создать новую, так как лечится от онкологического заболевания. "Кто-то позвонил нашей невестке и раздул новость. На самом деле, я же все 12 символов года изготовил уже. Да, немного приболел, прохожу лечение. Но это ведь не главная причина", - отметил Боппосов. Боппосов в 2022 году рассказал РИА Новости о том, что на протяжении 12 лет сделал из коровьего навоза все символы года. Двухметрового механизированного кролика из навоза, который играет на барабане, ему помогли сделать братья. Они собрали сырье и сделали фигуру, сам мастер второй год из-за болезни не содержит коров.

https://ria.ru/20231128/finansirovanie-1912271457.html

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика саха (якутия)