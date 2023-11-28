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Якутский автор скульптур из навоза пояснил причину отказа от идеи - РИА Новости, 28.11.2023
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07:38 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/skulptury-1912271781.html
Якутский автор скульптур из навоза пояснил причину отказа от идеи
Якутский автор скульптур из навоза пояснил причину отказа от идеи - РИА Новости, 28.11.2023
Якутский автор скульптур из навоза пояснил причину отказа от идеи
Автор популярных скульптур из навоза в якутском селе Уолба Михаил Боппосов пояснил РИА Новости причину отказа от идеи сделать очередной символ наступающего... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T07:38
2023-11-28T07:38
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 28 ноя - РИА Новости. Автор популярных скульптур из навоза в якутском селе Уолба Михаил Боппосов пояснил РИА Новости причину отказа от идеи сделать очередной символ наступающего года. Пользователи соцсетей ранее распространили информацию о том, что сельский скульптор, который более 10 лет лепит из навоза фигуры животных - символов наступающего года, в этот раз не сможет создать новую, так как лечится от онкологического заболевания. "Кто-то позвонил нашей невестке и раздул новость. На самом деле, я же все 12 символов года изготовил уже. Да, немного приболел, прохожу лечение. Но это ведь не главная причина", - отметил Боппосов. Боппосов в 2022 году рассказал РИА Новости о том, что на протяжении 12 лет сделал из коровьего навоза все символы года. Двухметрового механизированного кролика из навоза, который играет на барабане, ему помогли сделать братья. Они собрали сырье и сделали фигуру, сам мастер второй год из-за болезни не содержит коров.
https://ria.ru/20231128/finansirovanie-1912271457.html
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республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия)
Якутский автор скульптур из навоза пояснил причину отказа от идеи

Якутский автор скульптур из навоза заявил, что уже создал все 12 символов года

© Кадр видео очевидца2-метровый кролик от жителя Якутии Михаила Боппосова
2-метровый кролик от жителя Якутии Михаила Боппосова
© Кадр видео очевидца
2-метровый кролик от жителя Якутии Михаила Боппосова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 28 ноя - РИА Новости. Автор популярных скульптур из навоза в якутском селе Уолба Михаил Боппосов пояснил РИА Новости причину отказа от идеи сделать очередной символ наступающего года.
Пользователи соцсетей ранее распространили информацию о том, что сельский скульптор, который более 10 лет лепит из навоза фигуры животных - символов наступающего года, в этот раз не сможет создать новую, так как лечится от онкологического заболевания.
"Кто-то позвонил нашей невестке и раздул новость. На самом деле, я же все 12 символов года изготовил уже. Да, немного приболел, прохожу лечение. Но это ведь не главная причина", - отметил Боппосов.
Боппосов в 2022 году рассказал РИА Новости о том, что на протяжении 12 лет сделал из коровьего навоза все символы года. Двухметрового механизированного кролика из навоза, который играет на барабане, ему помогли сделать братья. Они собрали сырье и сделали фигуру, сам мастер второй год из-за болезни не содержит коров.
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Республика Саха (Якутия)
 
 
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