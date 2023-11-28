Рейтинг@Mail.ru
Таганский суд оштрафовал социальную сеть Likeme - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/shtraf-1912474985.html
Таганский суд оштрафовал социальную сеть Likeme
Таганский суд оштрафовал социальную сеть Likeme - РИА Новости, 28.11.2023
Таганский суд оштрафовал социальную сеть Likeme
Таганский суд Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей за отказ ограничить доступ видео о зацеперах сингапурскую соцсеть Likeme Pte. Ltd. (Likee), передает... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T18:51
2023-11-28T18:51
москва
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей за отказ ограничить доступ видео о зацеперах сингапурскую соцсеть Likeme Pte. Ltd. (Likee), передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Likeme Pte. Ltd. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.50 КоАП РФ... назначить наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", - огласила решение судья Светлана Спицина. Роскомнадзор составил протокол по части 2 статьи 13.50 КоАП РФ за неудаление роликов о руферах и зацеперах. Представитель компании пояснил, что Likeme оперативно реагирует, но в силу большого количества контента он не сразу обнаруживается, но со временем удаляется. Кроме того, он отметил, что не было угрозы вреда здоровью и никому не был причинен имущественный ущерб, "поскольку никакая государственная целостность не была нарушена, предлагаем ограничиться суду предупреждением".
https://ria.ru/20231123/feyki-1911422348.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Москва, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Таганский суд оштрафовал социальную сеть Likeme

Таганский суд оштрафовал на 800 тысяч рублей сингапурскую соцсеть Likeme

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей за отказ ограничить доступ видео о зацеперах сингапурскую соцсеть Likeme Pte. Ltd. (Likee), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Likeme Pte. Ltd. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.50 КоАП РФ... назначить наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", - огласила решение судья Светлана Спицина.
Роскомнадзор составил протокол по части 2 статьи 13.50 КоАП РФ за неудаление роликов о руферах и зацеперах.
Представитель компании пояснил, что Likeme оперативно реагирует, но в силу большого количества контента он не сразу обнаруживается, но со временем удаляется. Кроме того, он отметил, что не было угрозы вреда здоровью и никому не был причинен имущественный ущерб, "поскольку никакая государственная целостность не была нарушена, предлагаем ограничиться суду предупреждением".
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Суд оштрафовал Google за отказ удалить из YouTube фейки о спецоперации
23 ноября, 18:20
 
МоскваРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала