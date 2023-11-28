https://ria.ru/20231128/shtraf-1912474985.html

Таганский суд оштрафовал социальную сеть Likeme

Таганский суд оштрафовал социальную сеть Likeme - РИА Новости, 28.11.2023

Таганский суд оштрафовал социальную сеть Likeme

Таганский суд Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей за отказ ограничить доступ видео о зацеперах сингапурскую соцсеть Likeme Pte. Ltd. (Likee), передает... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T18:51

2023-11-28T18:51

2023-11-28T18:51

москва

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей за отказ ограничить доступ видео о зацеперах сингапурскую соцсеть Likeme Pte. Ltd. (Likee), передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Likeme Pte. Ltd. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.50 КоАП РФ... назначить наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", - огласила решение судья Светлана Спицина. Роскомнадзор составил протокол по части 2 статьи 13.50 КоАП РФ за неудаление роликов о руферах и зацеперах. Представитель компании пояснил, что Likeme оперативно реагирует, но в силу большого количества контента он не сразу обнаруживается, но со временем удаляется. Кроме того, он отметил, что не было угрозы вреда здоровью и никому не был причинен имущественный ущерб, "поскольку никакая государственная целостность не была нарушена, предлагаем ограничиться суду предупреждением".

https://ria.ru/20231123/feyki-1911422348.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)