Источник: Турция не приемлет угрожающего тона СМИ по санкциям против России
Турция замечает угрожающий тон СМИ по санкциям против России и не приемлет его
Турецкий флаг. Архивное фото
АНКАРА, 28 ноя – РИА Новости. Турецкая сторона замечает наличие провокационных материалов в ряде СМИ по теме санкций против России, Анкара не приемлет угрожающего тона, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
Министерство финансов США ранее сообщило, что замминистра Брайан Нельсон посетит Турцию для обсуждения режима санкций против России. По данным агентства Блумберг, США, в частности, обеспокоены отказом Турции присоединиться к американским санкциям в отношении российских судов и авиалиний и грозят турецким компаниям вторичными санкциями. Это второй визит в Турцию Нельсона, который в министерстве финансов курирует "борьбу с терроризмом и финансовую разведку".
"В ряде СМИ мы замечаем наличие провокационных материалов по этой теме. Турция – не та страна, с которой можно говорить на языке угроз. Позиция Анкары по этому вопросу (санкций РФ) была неоднократно выражена на официальном уровне, в том числе господином президентом (Тайипом Эрдоганом), все остальное – догадки и спекуляции. Мы призываем СМИ быть внимательными в освещении тем, где позиция Турции принципиальна и отказаться от угрожающего тона", - заявил собеседник агентства.
Ранее на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном занимавший тогда пост главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Занимавший ранее пост официального представителя президента Турции, ныне глава Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын заявлял, что если Турция введет санкции против России, они сыграют прежде всего против самой Анкары.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.