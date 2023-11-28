https://ria.ru/20231128/sanktsii-1912269214.html

Источник: Турция не приемлет угрожающего тона СМИ по санкциям против России

Источник: Турция не приемлет угрожающего тона СМИ по санкциям против России - РИА Новости, 28.11.2023

Источник: Турция не приемлет угрожающего тона СМИ по санкциям против России

Турецкая сторона замечает наличие провокационных материалов в ряде СМИ по теме санкций против России, Анкара не приемлет угрожающего тона, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T07:05

2023-11-28T07:05

2023-11-28T07:05

в мире

россия

турция

анкара (провинция)

энтони блинкен

мевлют чавушоглу

ибрагим калын

массачусетский технологический институт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871745569_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_667e37829c1c5ef20f18faf58774228f.jpg

АНКАРА, 28 ноя – РИА Новости. Турецкая сторона замечает наличие провокационных материалов в ряде СМИ по теме санкций против России, Анкара не приемлет угрожающего тона, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. Министерство финансов США ранее сообщило, что замминистра Брайан Нельсон посетит Турцию для обсуждения режима санкций против России. По данным агентства Блумберг, США, в частности, обеспокоены отказом Турции присоединиться к американским санкциям в отношении российских судов и авиалиний и грозят турецким компаниям вторичными санкциями. Это второй визит в Турцию Нельсона, который в министерстве финансов курирует "борьбу с терроризмом и финансовую разведку". "В ряде СМИ мы замечаем наличие провокационных материалов по этой теме. Турция – не та страна, с которой можно говорить на языке угроз. Позиция Анкары по этому вопросу (санкций РФ) была неоднократно выражена на официальном уровне, в том числе господином президентом (Тайипом Эрдоганом), все остальное – догадки и спекуляции. Мы призываем СМИ быть внимательными в освещении тем, где позиция Турции принципиальна и отказаться от угрожающего тона", - заявил собеседник агентства. Ранее на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном занимавший тогда пост главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Занимавший ранее пост официального представителя президента Турции, ныне глава Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын заявлял, что если Турция введет санкции против России, они сыграют прежде всего против самой Анкары. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20231128/sanktsii-1912258890.html

https://ria.ru/20231127/sanktsii-1912109682.html

россия

турция

анкара (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, турция, анкара (провинция), энтони блинкен, мевлют чавушоглу, ибрагим калын, массачусетский технологический институт