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Энергокомплекс Петербурга перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 28.11.2023
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14:32 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/sankt-peterburg-1912364389.html
Энергокомплекс Петербурга перевели в режим повышенной готовности
Энергокомплекс Петербурга перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 28.11.2023
Энергокомплекс Петербурга перевели в режим повышенной готовности
Предприятия инженерно-энергетического комплекса Санкт-Петербурга переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды, сообщила пресс-служба администрации... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T14:32
2023-11-28T14:32
санкт-петербург
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Предприятия инженерно-энергетического комплекса Санкт-Петербурга переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды, сообщила пресс-служба администрации губернатора в телеграм-канале."Со вчерашнего дня в связи с ухудшением погодных условия на предприятиях инженерно-энергетического комплекса был введен режим повышенной готовности", - говорится в сообщении. По данным властей, в настоящее время все аварийные службы укомплектованы всем необходимым и готовы в самые короткие сроки в случае возникновения нарушений к устранению их последствий. "В городе должна работать вся инженерная инфраструктура. Необходимо взять это на особый контроль. Горожане должны быть обеспечены водой, электричеством, газом, теплом", - сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов на экстренном совещании городского правительства по ликвидации последствий циклона и городского штаба по благоустройству. По словам председателя комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислава Протасова, все технологические нарушения своевременно устранялись энергоснабжающими предприятиями. Аварийных случаев в инженерно-энергетическом комплексе, вызванных снегопадом, не выявлено. Вывоз мусора находится на контроле городских властей. "Увеличено количество мусоровозов. В среднем используется порядка 300 машин. Сегодня на линии - 324 машины спецтехники, 12 находятся в резерве и оперативно могут быть использованы", - отметил председатель комитета по природопользованию Александр Герман. При необходимости мусоровозы будут заезжать на контейнерные площадки повторно. По его словам, все снегоприемные и снегоплавильные пункты полностью укомплектованы личным составом, необходимой техникой, материалами. Они работают круглосуточно. За последние сутки снегопункты города приняли порядка 14 тысяч кубометров снега. В понедельник на Петербург обрушился снегопад. За прошедшие сутки высота снежного покрова в Северной столице достигла 15,5 сантиметра. Коммунальные службы и дорожные предприятия со вчерашнего дня работают в усиленном режиме. Ночью на уборку улиц вышли более 860 снегоуборочных машин и 350 работников ручного труда. На уборку дворов вышли более 3500 дворников районных жилищных агентств и порядка 1000 механизаторов.
https://ria.ru/20231128/ucheniya-1912358522.html
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санкт-петербург, александр беглов
Санкт-Петербург, Александр Беглов

Энергокомплекс Петербурга перевели в режим повышенной готовности

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСнежный шторм в Санкт-Петербурге
Снежный шторм в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Снежный шторм в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Предприятия инженерно-энергетического комплекса Санкт-Петербурга переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды, сообщила пресс-служба администрации губернатора в телеграм-канале.
«
"Со вчерашнего дня в связи с ухудшением погодных условия на предприятиях инженерно-энергетического комплекса был введен режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.
По данным властей, в настоящее время все аварийные службы укомплектованы всем необходимым и готовы в самые короткие сроки в случае возникновения нарушений к устранению их последствий.
«
"В городе должна работать вся инженерная инфраструктура. Необходимо взять это на особый контроль. Горожане должны быть обеспечены водой, электричеством, газом, теплом", - сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов на экстренном совещании городского правительства по ликвидации последствий циклона и городского штаба по благоустройству.
По словам председателя комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислава Протасова, все технологические нарушения своевременно устранялись энергоснабжающими предприятиями. Аварийных случаев в инженерно-энергетическом комплексе, вызванных снегопадом, не выявлено.
Вывоз мусора находится на контроле городских властей.
«
"Увеличено количество мусоровозов. В среднем используется порядка 300 машин. Сегодня на линии - 324 машины спецтехники, 12 находятся в резерве и оперативно могут быть использованы", - отметил председатель комитета по природопользованию Александр Герман.
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При необходимости мусоровозы будут заезжать на контейнерные площадки повторно.
По его словам, все снегоприемные и снегоплавильные пункты полностью укомплектованы личным составом, необходимой техникой, материалами. Они работают круглосуточно. За последние сутки снегопункты города приняли порядка 14 тысяч кубометров снега.
В понедельник на Петербург обрушился снегопад. За прошедшие сутки высота снежного покрова в Северной столице достигла 15,5 сантиметра. Коммунальные службы и дорожные предприятия со вчерашнего дня работают в усиленном режиме. Ночью на уборку улиц вышли более 860 снегоуборочных машин и 350 работников ручного труда. На уборку дворов вышли более 3500 дворников районных жилищных агентств и порядка 1000 механизаторов.
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