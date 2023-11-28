https://ria.ru/20231128/sankt-peterburg-1912364389.html

Энергокомплекс Петербурга перевели в режим повышенной готовности

Энергокомплекс Петербурга перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 28.11.2023

Энергокомплекс Петербурга перевели в режим повышенной готовности

Предприятия инженерно-энергетического комплекса Санкт-Петербурга переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды, сообщила пресс-служба администрации... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T14:32

2023-11-28T14:32

2023-11-28T14:32

санкт-петербург

александр беглов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851268128_0:238:2950:1897_1920x0_80_0_0_935e4657cc1b565537fccaff0f764ee2.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Предприятия инженерно-энергетического комплекса Санкт-Петербурга переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды, сообщила пресс-служба администрации губернатора в телеграм-канале."Со вчерашнего дня в связи с ухудшением погодных условия на предприятиях инженерно-энергетического комплекса был введен режим повышенной готовности", - говорится в сообщении. По данным властей, в настоящее время все аварийные службы укомплектованы всем необходимым и готовы в самые короткие сроки в случае возникновения нарушений к устранению их последствий. "В городе должна работать вся инженерная инфраструктура. Необходимо взять это на особый контроль. Горожане должны быть обеспечены водой, электричеством, газом, теплом", - сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов на экстренном совещании городского правительства по ликвидации последствий циклона и городского штаба по благоустройству. По словам председателя комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислава Протасова, все технологические нарушения своевременно устранялись энергоснабжающими предприятиями. Аварийных случаев в инженерно-энергетическом комплексе, вызванных снегопадом, не выявлено. Вывоз мусора находится на контроле городских властей. "Увеличено количество мусоровозов. В среднем используется порядка 300 машин. Сегодня на линии - 324 машины спецтехники, 12 находятся в резерве и оперативно могут быть использованы", - отметил председатель комитета по природопользованию Александр Герман. При необходимости мусоровозы будут заезжать на контейнерные площадки повторно. По его словам, все снегоприемные и снегоплавильные пункты полностью укомплектованы личным составом, необходимой техникой, материалами. Они работают круглосуточно. За последние сутки снегопункты города приняли порядка 14 тысяч кубометров снега. В понедельник на Петербург обрушился снегопад. За прошедшие сутки высота снежного покрова в Северной столице достигла 15,5 сантиметра. Коммунальные службы и дорожные предприятия со вчерашнего дня работают в усиленном режиме. Ночью на уборку улиц вышли более 860 снегоуборочных машин и 350 работников ручного труда. На уборку дворов вышли более 3500 дворников районных жилищных агентств и порядка 1000 механизаторов.

https://ria.ru/20231128/ucheniya-1912358522.html

https://ria.ru/20231128/ochistka-1912317961.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, александр беглов