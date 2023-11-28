https://ria.ru/20231128/ryabkov-1912350564.html

В политике Вашингтона необходим зримый сдвиг, заявил Рябков

В политике Вашингтона необходим зримый сдвиг, заявил Рябков - РИА Новости, 28.11.2023

В политике Вашингтона необходим зримый сдвиг, заявил Рябков

Основы для возобновления дискуссий с США по стратегической стабильности сейчас нет, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T13:49

2023-11-28T13:49

2023-11-28T14:14

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Основы для возобновления дискуссий с США по стратегической стабильности сейчас нет, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я не думаю, что есть основа для возобновления дискуссии по вопросам, которые ставят американцы, потому что все эти вопросы вписаны в более широкий контекст наших отношений. Отношения находятся в удручающем, плачевном, тяжелом состоянии. Для того, чтобы они улучшились с американской стороны, зримые сдвиги к лучшему, зримые свидетельства того, что они видят невозможность продолжать провальную политику, которую они проводят на протяжении долгого времени", - сказал Рябков."Но ничего этого нет и в помине, поэтому как в этих условиях обсуждать стратстабильность, будущее контроля над вооружениями, как обсуждать судьбу Договора о СНВ не очень понятно", - добавил он.

https://ria.ru/20231127/ryabkov-1912234391.html

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Дарья Буймова

вашингтон (штат), сша, сергей рябков, в мире, россия