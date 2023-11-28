https://ria.ru/20231128/rubezhi-1912356140.html
Южная группировка войск заняла более выгодные рубежи в районе Артемовска
Южная группировка войск заняла более выгодные рубежи в районе Артемовска - РИА Новости, 28.11.2023
Южная группировка войск заняла более выгодные рубежи в районе Артемовска
Российские военные заняли более выгодные позиции возле Артемовска в ДНР, уничтожив до 135 украинских солдат, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T14:06
2023-11-28T14:06
2023-11-28T15:02
специальная военная операция на украине
россия
артемовск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российские военные заняли более выгодные позиции возле Артемовска в ДНР, уничтожив до 135 украинских солдат, сообщило Минобороны."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии заняли более выгодные рубежи и позиции в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Помимо этого, российские войска отразили три атаки и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Часова Яра, Клещеевки и Георгиевки.Потери противника составили:Купянское направлениеБойцы группировки войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки штурмовых отрядов 57-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки в Харьковской области.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеАвиация и артиллерия группировки войск "Центр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ возле Торского и Григоровки в ДНР.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеПодразделения группировки войск "Восток" совместно с авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 128-й бригады территориальной обороны в районах Новомихайловки, Угледара и Урожайного в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские военные отразили атаку украинского штурмового отряда возле Новопокровки в Запорожской области. В свою очередь, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Работино и Малой Токмачки.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские подразделения продолжили успешно наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска нанесли удары по живой силе и технике в 103 районах. Также удалось поразить:В свою очередь, средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и сбили шесть беспилотников.
https://ria.ru/20231128/nezavisimost-1912280711.html
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https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html
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россия, артемовск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Южная группировка войск заняла более выгодные рубежи в районе Артемовска
МО: группировка "Юг" заняла более выгодные позиции и рубежи в районе Артемовска
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости.
Российские военные заняли более выгодные позиции возле Артемовска в ДНР, уничтожив до 135 украинских солдат, сообщило
Минобороны.
«
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии заняли более выгодные рубежи и позиции в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Помимо этого, российские войска отразили три атаки и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ
возле Часова Яра, Клещеевки
и Георгиевки.
Потери противника составили:
- до 135 военнослужащих;
- три пикапа.
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Бойцы группировки войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки штурмовых отрядов 57-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки в Харьковской области
.
Потери противника составили:
- до 30 военнослужащих;
- гаубица Д-20.
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Краснолиманское направление
Авиация и артиллерия группировки войск "Центр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ возле Торского и Григоровки в ДНР.
Потери противника составили:
- до 40 военнослужащих;
- два пикапа.
Экипажи "Ночных охотников" Ми-28Н уничтожили опорные пункты ВСУ
Подразделения группировки войск "Восток" совместно с авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 128-й бригады территориальной обороны в районах Новомихайловки, Угледара
и Урожайного в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
- до 75 военнослужащих;
- два автомобиля.
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Российские военные отразили атаку украинского штурмового отряда возле Новопокровки в Запорожской области
. В свою очередь, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Работино и Малой Токмачки.
Потери противника составили:
- до 65 военнослужащих;
- два бронетранспортера М113 производства США.
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Российские подразделения продолжили успешно наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
- до 40 военнослужащих убитыми и ранеными;
- пять автомобилей;
- самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска нанесли удары по живой силе и технике в 103 районах. Также удалось поразить:
- украинский Центр подготовки и применения беспилотников;
- хранилище авиационного топлива;
- две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и одну СТ-68.
В свою очередь, средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и сбили шесть беспилотников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине