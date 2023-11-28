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Южная группировка войск заняла более выгодные рубежи в районе Артемовска - РИА Новости, 28.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:06 28.11.2023 (обновлено: 15:02 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/rubezhi-1912356140.html
Южная группировка войск заняла более выгодные рубежи в районе Артемовска
Южная группировка войск заняла более выгодные рубежи в районе Артемовска - РИА Новости, 28.11.2023
Южная группировка войск заняла более выгодные рубежи в районе Артемовска
Российские военные заняли более выгодные позиции возле Артемовска в ДНР, уничтожив до 135 украинских солдат, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T14:06
2023-11-28T15:02
специальная военная операция на украине
россия
артемовск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российские военные заняли более выгодные позиции возле Артемовска в ДНР, уничтожив до 135 украинских солдат, сообщило Минобороны.&quot;На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии заняли более выгодные рубежи и позиции в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики&quot;, — говорится в сводке.Помимо этого, российские войска отразили три атаки и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Часова Яра, Клещеевки и Георгиевки.Потери противника составили:Купянское направлениеБойцы группировки войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки штурмовых отрядов 57-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки в Харьковской области.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеАвиация и артиллерия группировки войск "Центр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ возле Торского и Григоровки в ДНР.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеПодразделения группировки войск "Восток" совместно с авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 128-й бригады территориальной обороны в районах Новомихайловки, Угледара и Урожайного в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские военные отразили атаку украинского штурмового отряда возле Новопокровки в Запорожской области. В свою очередь, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Работино и Малой Токмачки.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские подразделения продолжили успешно наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска нанесли удары по живой силе и технике в 103 районах. Также удалось поразить:В свою очередь, средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и сбили шесть беспилотников.
https://ria.ru/20231128/nezavisimost-1912280711.html
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россия
артемовск
донецкая народная республика
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россия, артемовск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Южная группировка войск заняла более выгодные рубежи в районе Артемовска

МО: группировка "Юг" заняла более выгодные позиции и рубежи в районе Артемовска

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанк Т-72 Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации
Танк Т-72 Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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Танк Т-72 Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российские военные заняли более выгодные позиции возле Артемовска в ДНР, уничтожив до 135 украинских солдат, сообщило Минобороны.
«

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии заняли более выгодные рубежи и позиции в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.

Помимо этого, российские войска отразили три атаки и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Часова Яра, Клещеевки и Георгиевки.
Потери противника составили:
  • до 135 военнослужащих;
  • три пикапа.
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Купянское направление

Бойцы группировки войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки штурмовых отрядов 57-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки в Харьковской области.
Потери противника составили:
  • до 30 военнослужащих;
  • гаубица Д-20.
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Краснолиманское направление

Авиация и артиллерия группировки войск "Центр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ возле Торского и Григоровки в ДНР.
Потери противника составили:
  • до 40 военнослужащих;
  • два пикапа.
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Южнодонецкое направление

Подразделения группировки войск "Восток" совместно с авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 128-й бригады территориальной обороны в районах Новомихайловки, Угледара и Урожайного в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
  • до 75 военнослужащих;
  • два автомобиля.
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Запорожское направление

Российские военные отразили атаку украинского штурмового отряда возле Новопокровки в Запорожской области. В свою очередь, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Работино и Малой Токмачки.
Потери противника составили:
  • до 65 военнослужащих;
  • два бронетранспортера М113 производства США.
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Херсонское направление

Российские подразделения продолжили успешно наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
  • до 40 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • пять автомобилей;
  • самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска нанесли удары по живой силе и технике в 103 районах. Также удалось поразить:
  • украинский Центр подготовки и применения беспилотников;
  • хранилище авиационного топлива;
  • две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и одну СТ-68.
В свою очередь, средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и сбили шесть беспилотников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАртемовскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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