https://ria.ru/20231128/rubezhi-1912356140.html

Южная группировка войск заняла более выгодные рубежи в районе Артемовска

Южная группировка войск заняла более выгодные рубежи в районе Артемовска - РИА Новости, 28.11.2023

Южная группировка войск заняла более выгодные рубежи в районе Артемовска

Российские военные заняли более выгодные позиции возле Артемовска в ДНР, уничтожив до 135 украинских солдат, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T14:06

2023-11-28T14:06

2023-11-28T15:02

специальная военная операция на украине

россия

артемовск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российские военные заняли более выгодные позиции возле Артемовска в ДНР, уничтожив до 135 украинских солдат, сообщило Минобороны."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии заняли более выгодные рубежи и позиции в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Помимо этого, российские войска отразили три атаки и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Часова Яра, Клещеевки и Георгиевки.Потери противника составили:Купянское направлениеБойцы группировки войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки штурмовых отрядов 57-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки в Харьковской области.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеАвиация и артиллерия группировки войск "Центр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ возле Торского и Григоровки в ДНР.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеПодразделения группировки войск "Восток" совместно с авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 128-й бригады территориальной обороны в районах Новомихайловки, Угледара и Урожайного в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские военные отразили атаку украинского штурмового отряда возле Новопокровки в Запорожской области. В свою очередь, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Работино и Малой Токмачки.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские подразделения продолжили успешно наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска нанесли удары по живой силе и технике в 103 районах. Также удалось поразить:В свою очередь, средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и сбили шесть беспилотников.

https://ria.ru/20231128/nezavisimost-1912280711.html

https://ria.ru/20231128/udary-1912339375.html

https://ria.ru/20231128/mi-28n-1912264741.html

https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910933589.html

https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html

россия

артемовск

донецкая народная республика

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россия, артемовск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины