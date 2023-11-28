https://ria.ru/20231128/rozhdestvenskiy-1912217223.html

Священник рассказал о смысле Рождественского поста

Священник рассказал о смысле Рождественского поста - РИА Новости, 28.11.2023

Священник рассказал о смысле Рождественского поста

Посты в православии призваны подготовить верующего к праздникам, даже таким радостным, как Рождество, путем отрыва от поклонения собственному желудку, сказал... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T03:00

2023-11-28T03:00

2023-11-28T03:00

религия

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Посты в православии призваны подготовить верующего к праздникам, даже таким радостным, как Рождество, путем отрыва от поклонения собственному желудку, сказал РИА Новости в день начала Рождественского поста председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш).Рождественский пост, называемый также Филипповым, начинается 28 ноября. Свое второе название он получил по имени апостола, память которого празднуется 27 ноября.“Все четыре наших многодневных поста подготавливают нас к празднику. Да, воздержанием, да, некоторым отрывом, как можно сказать, от поклонения желудку. Они напоминают нам о том, что мы христиане. Это наша возможность оторваться от поклонения материи в лице собственной прихоти. Но пост – это не только еда, но и другие меры, которые принимают, потому, что поклонение своему хотению, своим прихотям, требует устранения, если мы хотим быть людьми.”, – сказал РИА Новости клирик.Уже после понимания этого, отметил он, речь заходит о степени, мере и правилах поста. “Посты существуют во всех религиях”, – добавил Маркиш.Рождественский пост – один из четырех многодневных постов в православии. Он будет продолжаться до 6 января включительно, а 7 января православные верующие встретят Рождество Христово. Рождественский пост не строг: во время него нельзя есть мясо, птицу, молочные продукты и яйца, однако рыба и морепродукты разрешены. По воскресеньям и некоторым церковным праздникам можно пить и вино.Новый год также приходится на время поста, однако священники обычно призывают отмечать его скромно. Также в это время в Церкви не проводят венчаний. В постные дни некоторые верующие также ограничивают себя в супружеской близости.

https://ria.ru/20231126/patriarkh-1911948181.html

https://ria.ru/20231126/rozhdestvenskiy-1911402576.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

русская православная церковь, религия