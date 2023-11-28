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ВС России отбили на Купянском направлении контратаки ВСУ
ВС России отбили на Купянском направлении контратаки ВСУ - РИА Новости, 28.11.2023
ВС России отбили на Купянском направлении контратаки ВСУ
Российская группировка войск "Запад" отразила контратаки ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T05:03
2023-11-28T05:03
2023-11-28T08:10
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" отразила контратаки ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский."На Купянском направлении в ходе ведения активной обороны мотострелковые соединения 6-й общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии отразили две контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады на направлении Синьковка, Лиман Первый", — сказал офицер.Кроме этого, артиллерия сорвала в полосе обороны 1-й танковой армии попытки ротации на передовых позициях бойцов 43-й механизированной бригады ВСУ на направлении Ивановка и Ягодное.Благодаря контрбатарейной борьбе ВС России удалось уничтожить 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" и минометный расчет противника в районе Колесниковки и Кисловки.Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли во время контратак на Купянском направлении до 30 военнослужащих.
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украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России отбили на Купянском направлении контратаки ВСУ
Группировка "Запад" отбила на Купянском направлении контратаки 57-й бригады ВСУ