https://ria.ru/20231128/rotatsiya-1912264413.html

ВС России отбили на Купянском направлении контратаки ВСУ

ВС России отбили на Купянском направлении контратаки ВСУ - РИА Новости, 28.11.2023

ВС России отбили на Купянском направлении контратаки ВСУ

Российская группировка войск "Запад" отразила контратаки ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T05:03

2023-11-28T05:03

2023-11-28T08:10

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" отразила контратаки ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский."На Купянском направлении в ходе ведения активной обороны мотострелковые соединения 6-й общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии отразили две контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады на направлении Синьковка, Лиман Первый", — сказал офицер.Кроме этого, артиллерия сорвала в полосе обороны 1-й танковой армии попытки ротации на передовых позициях бойцов 43-й механизированной бригады ВСУ на направлении Ивановка и Ягодное.Благодаря контрбатарейной борьбе ВС России удалось уничтожить 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" и минометный расчет противника в районе Колесниковки и Кисловки.Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли во время контратак на Купянском направлении до 30 военнослужащих.

https://ria.ru/20231127/bronemashiny-1912140447.html

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украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины