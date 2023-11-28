https://ria.ru/20231128/religiya-1912425820.html
Участие религий в воспитании молодежи необходимо, заявил Путин
Участие религий в воспитании молодежи необходимо, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2023
Участие религий в воспитании молодежи необходимо, заявил Путин
Церковь в России отделена от государства, но ее нельзя отделить от общества и человека, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:42
2023-11-28T16:42
2023-11-28T17:14
религия
владимир путин
россия
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Церковь в России отделена от государства, но ее нельзя отделить от общества и человека, заявил президент РФ Владимир Путин."Мудрое слово духовных пастырей, оно просто необходимо. Да, церковь отделена от государства, и патриарх (Кирилл) не раз мне говорил, несмотря на это у нас уникальные сложились отношения между церковью и государством", - сказал Путин в рамках Всемирного русского народного собора.Президент добавил, что несмотря на то, что церковь отделена от государства, ее нельзя отделить от общества и от человека, и подчеркнул важность участия всех российских традиционных религий в образовании и воспитании российской молодежи и в укреплении духовно-нравственных семейных ценностей."Вы знаете, что уже подписан указ объявить следующий 2024 год в России годом семьи. Хочу особо отметить, что такое решение действительно опирается на позицию абсолютного большинства нашего общества. Уверен, что Всемирный русский народный собор также его единодушно поддержит", - подытожил Путин.
https://ria.ru/20231128/kultura-1912443289.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия
Религия, Владимир Путин, Россия
Участие религий в воспитании молодежи необходимо, заявил Путин
Путин: участие религий в воспитании и образовании молодежи необходимо
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Церковь в России отделена от государства, но ее нельзя отделить от общества и человека, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мудрое слово духовных пастырей, оно просто необходимо. Да, церковь отделена от государства, и патриарх (Кирилл) не раз мне говорил, несмотря на это у нас уникальные сложились отношения между церковью и государством", - сказал Путин
в рамках Всемирного русского народного собора.
Президент добавил, что несмотря на то, что церковь отделена от государства, ее нельзя отделить от общества и от человека, и подчеркнул важность участия всех российских традиционных религий в образовании и воспитании российской молодежи и в укреплении духовно-нравственных семейных ценностей.
"Вы знаете, что уже подписан указ объявить следующий 2024 год в России годом семьи. Хочу особо отметить, что такое решение действительно опирается на позицию абсолютного большинства нашего общества. Уверен, что Всемирный русский народный собор также его единодушно поддержит", - подытожил Путин.
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