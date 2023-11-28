https://ria.ru/20231128/religiya-1912425820.html

Участие религий в воспитании молодежи необходимо, заявил Путин

Участие религий в воспитании молодежи необходимо, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2023

Участие религий в воспитании молодежи необходимо, заявил Путин

Церковь в России отделена от государства, но ее нельзя отделить от общества и человека, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T16:42

2023-11-28T16:42

2023-11-28T17:14

религия

владимир путин

россия

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Церковь в России отделена от государства, но ее нельзя отделить от общества и человека, заявил президент РФ Владимир Путин."Мудрое слово духовных пастырей, оно просто необходимо. Да, церковь отделена от государства, и патриарх (Кирилл) не раз мне говорил, несмотря на это у нас уникальные сложились отношения между церковью и государством", - сказал Путин в рамках Всемирного русского народного собора.Президент добавил, что несмотря на то, что церковь отделена от государства, ее нельзя отделить от общества и от человека, и подчеркнул важность участия всех российских традиционных религий в образовании и воспитании российской молодежи и в укреплении духовно-нравственных семейных ценностей."Вы знаете, что уже подписан указ объявить следующий 2024 год в России годом семьи. Хочу особо отметить, что такое решение действительно опирается на позицию абсолютного большинства нашего общества. Уверен, что Всемирный русский народный собор также его единодушно поддержит", - подытожил Путин.

https://ria.ru/20231128/kultura-1912443289.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, россия