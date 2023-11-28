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Путин поблагодарил патриарха за работу по духовному возрождению России - РИА Новости, 28.11.2023
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Религия
 
17:41 28.11.2023 (обновлено: 18:53 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/putin-1912453731.html
Путин поблагодарил патриарха за работу по духовному возрождению России
Путин поблагодарил патриарха за работу по духовному возрождению России - РИА Новости, 28.11.2023
Путин поблагодарил патриарха за работу по духовному возрождению России
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил патриарха Кирилла за "неустанную работу по духовному возрождению России", вклад в реализацию социальных и... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T17:41
2023-11-28T18:53
религия
россия
владимир путин
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
врнс
всемирный русский народный собор (врнс)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил патриарха Кирилла за "неустанную работу по духовному возрождению России", вклад в реализацию социальных и благотворительных проектов. Во вторник он поздравил с 30-летием Всемирный русский народный собор. &quot;Особые слова благодарности хочу сказать в адрес его главы - патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Знаю, какую неустанную работу по духовному возрождению России вы, ваше святейшество, проводите, как значима и весома ваша позиция - хочу это подчеркнуть. Как много делает под вашим руководством Русская православная церковь - клирики и миряне - для воплощения в жизнь социальных, благотворительных, добровольческих проектов&quot;, - сказал Путин, выступая на заседании Всемирного русского народного собора.Он отметил поддержку, которую оказывает церковь российским воинам и их семьям, и то, "как ждут слово патриарха наши солдаты и офицеры на передовой". Путин также поздравил патриарха Кирилла с присуждением президентской премии 2023 года за вклад в укрепление единства российской нации.
https://ria.ru/20231128/putin-1912444439.html
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россия, владимир путин, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), врнс, всемирный русский народный собор (врнс)
Религия, Россия, Владимир Путин, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), ВРНС, Всемирный русский народный собор (ВРНС)
Путин поблагодарил патриарха за работу по духовному возрождению России

Путин отметил вклад патриарха Кирилла в укрепление единства российской нации

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции принимает участие в пленарной сессии Всемирного русского народного собора
Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции принимает участие в пленарной сессии Всемирного русского народного собора - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции принимает участие в пленарной сессии Всемирного русского народного собора
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил патриарха Кирилла за "неустанную работу по духовному возрождению России", вклад в реализацию социальных и благотворительных проектов.
Во вторник он поздравил с 30-летием Всемирный русский народный собор.
«

"Особые слова благодарности хочу сказать в адрес его главы - патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Знаю, какую неустанную работу по духовному возрождению России вы, ваше святейшество, проводите, как значима и весома ваша позиция - хочу это подчеркнуть. Как много делает под вашим руководством Русская православная церковь - клирики и миряне - для воплощения в жизнь социальных, благотворительных, добровольческих проектов", - сказал Путин, выступая на заседании Всемирного русского народного собора.

Он отметил поддержку, которую оказывает церковь российским воинам и их семьям, и то, "как ждут слово патриарха наши солдаты и офицеры на передовой". Путин также поздравил патриарха Кирилла с присуждением президентской премии 2023 года за вклад в укрепление единства российской нации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Путин выступил на Всемирном русском народном соборе
Вчера, 17:13
 
РелигияРоссияВладимир ПутинРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)ВРНСВсемирный русский народный собор (ВРНС)
 
 
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