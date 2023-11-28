https://ria.ru/20231128/putin-1912453731.html

Путин поблагодарил патриарха за работу по духовному возрождению России

Путин поблагодарил патриарха за работу по духовному возрождению России - РИА Новости, 28.11.2023

Путин поблагодарил патриарха за работу по духовному возрождению России

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил патриарха Кирилла за "неустанную работу по духовному возрождению России", вклад в реализацию социальных и... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T17:41

2023-11-28T17:41

2023-11-28T18:53

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патриарх кирилл (владимир гундяев)

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всемирный русский народный собор (врнс)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил патриарха Кирилла за "неустанную работу по духовному возрождению России", вклад в реализацию социальных и благотворительных проектов. Во вторник он поздравил с 30-летием Всемирный русский народный собор. "Особые слова благодарности хочу сказать в адрес его главы - патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Знаю, какую неустанную работу по духовному возрождению России вы, ваше святейшество, проводите, как значима и весома ваша позиция - хочу это подчеркнуть. Как много делает под вашим руководством Русская православная церковь - клирики и миряне - для воплощения в жизнь социальных, благотворительных, добровольческих проектов", - сказал Путин, выступая на заседании Всемирного русского народного собора.Он отметил поддержку, которую оказывает церковь российским воинам и их семьям, и то, "как ждут слово патриарха наши солдаты и офицеры на передовой". Путин также поздравил патриарха Кирилла с присуждением президентской премии 2023 года за вклад в укрепление единства российской нации.

https://ria.ru/20231128/putin-1912444439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), врнс, всемирный русский народный собор (врнс)