Путин поблагодарил патриарха за работу по духовному возрождению России
Путин отметил вклад патриарха Кирилла в укрепление единства российской нации
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции принимает участие в пленарной сессии Всемирного русского народного собора
Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции принимает участие в пленарной сессии Всемирного русского народного собора
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил патриарха Кирилла за "неустанную работу по духовному возрождению России", вклад в реализацию социальных и благотворительных проектов.
Во вторник он поздравил с 30-летием Всемирный русский народный собор.
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"Особые слова благодарности хочу сказать в адрес его главы - патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Знаю, какую неустанную работу по духовному возрождению России вы, ваше святейшество, проводите, как значима и весома ваша позиция - хочу это подчеркнуть. Как много делает под вашим руководством Русская православная церковь - клирики и миряне - для воплощения в жизнь социальных, благотворительных, добровольческих проектов", - сказал Путин, выступая на заседании Всемирного русского народного собора.
Он отметил поддержку, которую оказывает церковь российским воинам и их семьям, и то, "как ждут слово патриарха наши солдаты и офицеры на передовой". Путин также поздравил патриарха Кирилла с присуждением президентской премии 2023 года за вклад в укрепление единства российской нации.