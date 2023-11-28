Путин назвал свободный народ источником суверенной власти
Путин: свободный народ всегда созидателен, является источником суверенной власти
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин в формате видеоконференции принимает участие в пленарной сессии ВРНС
Владимир Путин в формате видеоконференции принимает участие в пленарной сессии ВРНС
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Свободный народ, понимающий ответственность перед сегодняшним днем и будущими поколениями, является единственным источником суверенной власти, которая призвана служить этому народу, считает президент России Владимир Путин.
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"Свободный народ, который понимает свою ответственность перед сегодняшним днем и будущими поколениями, - единственный источник власти, власти суверенной, которая призвана служить всем - всему народу - а не обслуживать, конечно, чьи-то частные корпоративные сословные, тем более чужие, иностранные интересы", - сказал Путин во время форума Всемирный русский народный Собор.
Он отметил, что по-настоящему свободный человек всегда созидателен. По словам российского лидера, власть поддерживает стремление каждого приносить пользу стране, обществу, людям - из этого складывается суверенное развитие в национальных интересах.