https://ria.ru/20231128/putin-1912450169.html

Путин назвал свободный народ источником суверенной власти

Путин назвал свободный народ источником суверенной власти - РИА Новости, 28.11.2023

Путин назвал свободный народ источником суверенной власти

Свободный народ, понимающий ответственность перед сегодняшним днем и будущими поколениями, является единственным источником суверенной власти, которая призвана... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T17:30

2023-11-28T17:30

2023-11-28T17:30

россия

владимир путин

врнс

всемирный русский народный собор (врнс)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912447879_0:292:3122:2048_1920x0_80_0_0_1dd89efb4755a6b2f9cb61a909deba76.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Свободный народ, понимающий ответственность перед сегодняшним днем и будущими поколениями, является единственным источником суверенной власти, которая призвана служить этому народу, считает президент России Владимир Путин. "Свободный народ, который понимает свою ответственность перед сегодняшним днем и будущими поколениями, - единственный источник власти, власти суверенной, которая призвана служить всем - всему народу - а не обслуживать, конечно, чьи-то частные корпоративные сословные, тем более чужие, иностранные интересы", - сказал Путин во время форума Всемирный русский народный Собор. Он отметил, что по-настоящему свободный человек всегда созидателен. По словам российского лидера, власть поддерживает стремление каждого приносить пользу стране, обществу, людям - из этого складывается суверенное развитие в национальных интересах.

https://ria.ru/20231128/putin-1912446919.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, врнс, всемирный русский народный собор (врнс), общество