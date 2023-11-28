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Путин назвал свободный народ источником суверенной власти - РИА Новости, 28.11.2023
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17:30 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/putin-1912450169.html
Путин назвал свободный народ источником суверенной власти
Путин назвал свободный народ источником суверенной власти - РИА Новости, 28.11.2023
Путин назвал свободный народ источником суверенной власти
Свободный народ, понимающий ответственность перед сегодняшним днем и будущими поколениями, является единственным источником суверенной власти, которая призвана... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T17:30
2023-11-28T17:30
россия
владимир путин
врнс
всемирный русский народный собор (врнс)
общество
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Свободный народ, понимающий ответственность перед сегодняшним днем и будущими поколениями, является единственным источником суверенной власти, которая призвана служить этому народу, считает президент России Владимир Путин. "Свободный народ, который понимает свою ответственность перед сегодняшним днем и будущими поколениями, - единственный источник власти, власти суверенной, которая призвана служить всем - всему народу - а не обслуживать, конечно, чьи-то частные корпоративные сословные, тем более чужие, иностранные интересы", - сказал Путин во время форума Всемирный русский народный Собор. Он отметил, что по-настоящему свободный человек всегда созидателен. По словам российского лидера, власть поддерживает стремление каждого приносить пользу стране, обществу, людям - из этого складывается суверенное развитие в национальных интересах.
https://ria.ru/20231128/putin-1912446919.html
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россия, владимир путин, врнс, всемирный русский народный собор (врнс), общество
Россия, Владимир Путин, ВРНС, Всемирный русский народный собор (ВРНС), Общество
Путин назвал свободный народ источником суверенной власти

Путин: свободный народ всегда созидателен, является источником суверенной власти

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин в формате видеоконференции принимает участие в пленарной сессии ВРНС
Владимир Путин в формате видеоконференции принимает участие в пленарной сессии ВРНС - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин в формате видеоконференции принимает участие в пленарной сессии ВРНС
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Свободный народ, понимающий ответственность перед сегодняшним днем и будущими поколениями, является единственным источником суверенной власти, которая призвана служить этому народу, считает президент России Владимир Путин.
«
"Свободный народ, который понимает свою ответственность перед сегодняшним днем и будущими поколениями, - единственный источник власти, власти суверенной, которая призвана служить всем - всему народу - а не обслуживать, конечно, чьи-то частные корпоративные сословные, тем более чужие, иностранные интересы", - сказал Путин во время форума Всемирный русский народный Собор.
Он отметил, что по-настоящему свободный человек всегда созидателен. По словам российского лидера, власть поддерживает стремление каждого приносить пользу стране, обществу, людям - из этого складывается суверенное развитие в национальных интересах.
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