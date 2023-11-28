https://ria.ru/20231128/prizyv-1912255547.html

СМИ: Киев изменит правила призыва для привлечения уклонистов от мобилизации

СМИ: Киев изменит правила призыва для привлечения уклонистов от мобилизации - РИА Новости, 28.11.2023

СМИ: Киев изменит правила призыва для привлечения уклонистов от мобилизации

Украина собирается изменить правила призыва в ВСУ, чтобы привлечь тех, кто скрывается от мобилизации из-за боязни попасть на фронт, сообщает газета Guardian со... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T00:58

2023-11-28T00:58

2023-11-28T00:59

специальная военная операция на украине

украина

россия

владимир зеленский

алексей данилов

сергей рахманинов

вооруженные силы украины

совет национальной безопасности и обороны украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104494/95/1044949581_0:189:2969:1859_1920x0_80_0_0_796c88c2c63ea908bc9229d2e83982b1.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Украина собирается изменить правила призыва в ВСУ, чтобы привлечь тех, кто скрывается от мобилизации из-за боязни попасть на фронт, сообщает газета Guardian со ссылкой на высокопоставленного чиновника."Изменения, о которых, как ожидается, объявят на этой неделе, будут включать использование коммерческих рекрутинговых компаний для того, чтобы проводить более целенаправленный призыв и убедить призывников в том, что они будут задействованы в ролях, которые будут соответствовать их навыкам, а не просто отправлены на фронт", - говорится в сообщении издания.По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, некоторые люди "боятся умереть, боятся стрелять", однако их можно привлечь к другой деятельности. Он добавил, что ВСУ будут работать с двумя крупнейшими на Украине рекрутинговыми компаниями, чтобы найти высококвалифицированных людей, которые не хотят на фронт и избегают призыва.Данилов также признал, что существуют проблемы с набором в ВСУ, но призвал не преувеличивать их масштаб.Новый план ЗеленскогоРанее Владимир Зеленский анонсировал новый комплексный план по вопросам мобилизации на Украине."Что касается вопроса мобилизации — вы знаете, какой он сложный и очень актуальный. ТЦК, ВВК, мобилизация, демобилизация. Поставлена комплексная задача. Сегодня был комплексный доклад о том, какие вызовы, как решить вопрос, что сделать, какие законодательные изменения, кто должен это сделать... Комплексный план по этому вопросу будет на следующей неделе", - сказал он на брифинге.В то же время Зеленский не назвал точного числа предполагаемых к мобилизации граждан Украины.Волна демобилизацииПри этом на Украине пройдет волна демобилизации, речь идет о призванных в армию до февраля прошлого года, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.Как уточнил чиновник, срочники, чей срок службы истек, но они хотят остаться, могут заключить контракт, остальных же демобилизуют.Госсекретарь Минобороны Украины Людмила Дараган, в свою очередь, заявила, что руководство страны в рамках развенчивания гендерных стереотипов планирует увеличить количество женщин в должностях командиров рот на передовой."Мы уже прошли стереотип о том, что женщина не может воевать. Теперь нужно преодолеть стереотип "женщина не может командовать", - приводит слова Дараган пресс-служба в Telegram-канале минобороны Украины.Не считаясь с потерямиНа Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.При этом, по данным СВР России, западные страны требуют от киевских властей активизировать мобилизационные мероприятия для восполнения больших потерь после провального контрнаступления ВСУ.На Украине уже начали активно обсуждать этот вопрос. Так, в конце октября об усилении мобилизации говорил член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин. О необходимости тотального призыва заявил и командир роты 80-й бригады ВСУ Владислав Шевчук.Кроме того, в Раде готовят законопроект, предполагающий отмену отсрочки от призыва для студентов, получающих второе и третье высшее образование, предлагается также сузить круг лиц, имеющих право на отсрочку по уходу за инвалидами.

https://ria.ru/20231127/nedovolstvo-1912150568.html

https://ria.ru/20231126/vsu-1911919234.html

https://ria.ru/20231124/ukraina-1911497696.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

украина, россия, владимир зеленский, алексей данилов, сергей рахманинов, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)