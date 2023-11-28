https://ria.ru/20231128/prestupleniya-1912397379.html

Посол России: Запад никогда не замечает преступлений того, кого любит

Посол России: Запад никогда не замечает преступлений того, кого любит - РИА Новости, 28.11.2023

Посол России: Запад никогда не замечает преступлений того, кого любит

Запад придерживается молчаливой позиции по ситуации в Газе, они никогда не замечают грехов и преступлений того, кого любят, заявил посол России в Турции Алексей РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T15:56

2023-11-28T15:56

2023-11-28T15:56

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АНКАРА, 28 ноя – РИА Новости. Запад придерживается молчаливой позиции по ситуации в Газе, они никогда не замечают грехов и преступлений того, кого любят, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов. "Использование двойных стандартов всегда было одним из самых удивительных примеров лицемерия и отсутствия беспристрастности Запада. Они никогда не замечают грехов и преступлений того, кого любят. Они даже пытаются выдать его ложь и клевету за чистую правду", - приводит слова дипломата газета Daily Sabah.Посол подчеркнул, что Запад был очень резок и критичен во время развития событий на Украине, в то время как в случае с Газой он предпочел молчание. "Некоторые говорят: "У них есть право на самооборону". Правда? А что подразумевается под самообороной: бомбардировки больниц?" - вопросил посол. В качестве примера посол привел случай, когда были захвачены сотни заложников в больнице в Буденновске. "Я до сих пор помню боль и унижение июня 1995 года, когда банда террористов захватила крупную больницу в России. Я не помню, чтобы кого-то на Западе сильно волновала судьба 1200 заложников", - отметил дипломат. По словам Ерхова, он служил в Израиле в конце 1990-х годов, когда Москва боролась с терроризмом на Северном Кавказе, и помнит, как израильские СМИ назвали действия России "непропорциональными, неизбирательными и неприемлемыми", в очередной раз продемонстрировав двойные стандарты.

https://ria.ru/20231128/ssha-1912316329.html

https://ria.ru/20231128/obstanovka-1912354137.html

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в мире, россия, алексей ерхов, турция, украина