По всей Украине объявили штормовое предупреждение
По всей территории Украины объявили штормовое предупреждение
© AP Photo / Jae C. HongЛюди на улице в Киеве, Украина
© AP Photo / Jae C. Hong
Люди на улице в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено по всей территории Украины, причиной стали неблагоприятные погодные условия, синоптики предупреждают о мощных порывах ветра и осадках, сообщает Украинский гидрометцентр.
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"Метеорологические предупреждения: 29 ноября на Украине порывы ветра (достигнут) 15-20 метров в секунду, в южных областях местами - 25 метров в секунду. По всей территории объявлен первый уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра.
По данным онлайн-карты "Укргидрометцентра", непогода начнется уже в ночь на среду. По прогнозам синоптиков, в западных областях Украины ночью ожидаются вьюги, на дорогах гололедица. В частности, речь идет о Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровненской областях.
В Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях ночью и утром, а в Сумской и Харьковской областях днем ожидаются значительные дожди и мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед и на дорогах гололедица. В Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях ночью и утром пройдут сильные дожди, говорится в сообщении.
Ранее во вторник глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что из-за непогоды в стране погибли 10 человек и пострадали 23. С воскресенья в некоторых областях Украины ухудшилась погода, наблюдались снегопады и сильный ветер. Наиболее сложная ситуация, по информации Клименко, сложилась в Одесской области.