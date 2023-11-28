https://ria.ru/20231128/preduprezhdenie-1912449278.html

По всей Украине объявили штормовое предупреждение

По всей Украине объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 28.11.2023

По всей Украине объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено по всей территории Украины, причиной стали неблагоприятные погодные условия, синоптики предупреждают о мощных порывах ветра и РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T17:29

2023-11-28T17:29

2023-11-28T17:29

в мире

украина

игорь клименко

ровненская область

полтавская область

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено по всей территории Украины, причиной стали неблагоприятные погодные условия, синоптики предупреждают о мощных порывах ветра и осадках, сообщает Украинский гидрометцентр. "Метеорологические предупреждения: 29 ноября на Украине порывы ветра (достигнут) 15-20 метров в секунду, в южных областях местами - 25 метров в секунду. По всей территории объявлен первый уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра. По данным онлайн-карты "Укргидрометцентра", непогода начнется уже в ночь на среду. По прогнозам синоптиков, в западных областях Украины ночью ожидаются вьюги, на дорогах гололедица. В частности, речь идет о Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровненской областях. В Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях ночью и утром, а в Сумской и Харьковской областях днем ожидаются значительные дожди и мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед и на дорогах гололедица. В Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях ночью и утром пройдут сильные дожди, говорится в сообщении. Ранее во вторник глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что из-за непогоды в стране погибли 10 человек и пострадали 23. С воскресенья в некоторых областях Украины ухудшилась погода, наблюдались снегопады и сильный ветер. Наиболее сложная ситуация, по информации Клименко, сложилась в Одесской области.

https://ria.ru/20231128/elektrichestvo-1912294865.html

https://ria.ru/20231128/mina-1912353203.html

украина

ровненская область

полтавская область

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в мире, украина, игорь клименко, ровненская область, полтавская область