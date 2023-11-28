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По всей Украине объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 28.11.2023
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17:29 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/preduprezhdenie-1912449278.html
По всей Украине объявили штормовое предупреждение
По всей Украине объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 28.11.2023
По всей Украине объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено по всей территории Украины, причиной стали неблагоприятные погодные условия, синоптики предупреждают о мощных порывах ветра и РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T17:29
2023-11-28T17:29
в мире
украина
игорь клименко
ровненская область
полтавская область
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено по всей территории Украины, причиной стали неблагоприятные погодные условия, синоптики предупреждают о мощных порывах ветра и осадках, сообщает Украинский гидрометцентр. "Метеорологические предупреждения: 29 ноября на Украине порывы ветра (достигнут) 15-20 метров в секунду, в южных областях местами - 25 метров в секунду. По всей территории объявлен первый уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра. По данным онлайн-карты "Укргидрометцентра", непогода начнется уже в ночь на среду. По прогнозам синоптиков, в западных областях Украины ночью ожидаются вьюги, на дорогах гололедица. В частности, речь идет о Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровненской областях. В Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях ночью и утром, а в Сумской и Харьковской областях днем ожидаются значительные дожди и мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед и на дорогах гололедица. В Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях ночью и утром пройдут сильные дожди, говорится в сообщении. Ранее во вторник глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что из-за непогоды в стране погибли 10 человек и пострадали 23. С воскресенья в некоторых областях Украины ухудшилась погода, наблюдались снегопады и сильный ветер. Наиболее сложная ситуация, по информации Клименко, сложилась в Одесской области.
https://ria.ru/20231128/elektrichestvo-1912294865.html
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украина
ровненская область
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в мире, украина, игорь клименко, ровненская область, полтавская область
В мире, Украина, Игорь Клименко, Ровненская область, Полтавская область
По всей Украине объявили штормовое предупреждение

По всей территории Украины объявили штормовое предупреждение

© AP Photo / Jae C. HongЛюди на улице в Киеве, Украина
Люди на улице в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Jae C. Hong
Люди на улице в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено по всей территории Украины, причиной стали неблагоприятные погодные условия, синоптики предупреждают о мощных порывах ветра и осадках, сообщает Украинский гидрометцентр.
«
"Метеорологические предупреждения: 29 ноября на Украине порывы ветра (достигнут) 15-20 метров в секунду, в южных областях местами - 25 метров в секунду. По всей территории объявлен первый уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра.
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
На юге России 346 тысяч потребителей остались без света из-за непогоды
Вчера, 10:31
По данным онлайн-карты "Укргидрометцентра", непогода начнется уже в ночь на среду. По прогнозам синоптиков, в западных областях Украины ночью ожидаются вьюги, на дорогах гололедица. В частности, речь идет о Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровненской областях.
В Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях ночью и утром, а в Сумской и Харьковской областях днем ожидаются значительные дожди и мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед и на дорогах гололедица. В Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях ночью и утром пройдут сильные дожди, говорится в сообщении.
Ранее во вторник глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что из-за непогоды в стране погибли 10 человек и пострадали 23. С воскресенья в некоторых областях Украины ухудшилась погода, наблюдались снегопады и сильный ветер. Наиболее сложная ситуация, по информации Клименко, сложилась в Одесской области.
Учебная морская реактивно-всплывающая мина, выброшенная на берег после шторма в Севастополе - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Под Севастополем шторм выбросил на пляж морскую мину
Вчера, 13:58
 
В миреУкраинаИгорь КлименкоРовненская областьПолтавская область
 
 
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