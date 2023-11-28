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Зюганов назвал левоцентристский поворот в российской политике неизбежным - РИА Новости, 28.11.2023
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13:14 28.11.2023 (обновлено: 13:29 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/politika-1912338542.html
Зюганов назвал левоцентристский поворот в российской политике неизбежным
Зюганов назвал левоцентристский поворот в российской политике неизбежным - РИА Новости, 28.11.2023
Зюганов назвал левоцентристский поворот в российской политике неизбежным
Левоцентристский поворот неизбежен в российской политике, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов, по мнению которого президент РФ Владимир Путин будет формировать... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T13:14
2023-11-28T13:29
политика
россия
геннадий зюганов
владимир путин
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Левоцентристский поворот неизбежен в российской политике, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов, по мнению которого президент РФ Владимир Путин будет формировать "правительство народного доверия". "Левоцентристский поворот неизбежен в политике Путина, ему придется формировать правительство народного доверия", - сказал Зюганов на пленарном заседании Госдумы. Также парламентарий отметил, что нужно развернуть информационно-пропагандистскую работу на тему спецоперации. "Мы не воюем с Украиной, мы освобождаем ее от нацистско-фашистской сволочи", - добавил он.
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политика, россия, геннадий зюганов, владимир путин
Политика, Россия, Геннадий Зюганов, Владимир Путин
Зюганов назвал левоцентристский поворот в российской политике неизбежным

Зюганов: Путину в политике придется совершить левоцентристский поворот

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Левоцентристский поворот неизбежен в российской политике, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов, по мнению которого президент РФ Владимир Путин будет формировать "правительство народного доверия".
"Левоцентристский поворот неизбежен в политике Путина, ему придется формировать правительство народного доверия", - сказал Зюганов на пленарном заседании Госдумы.
Также парламентарий отметил, что нужно развернуть информационно-пропагандистскую работу на тему спецоперации. "Мы не воюем с Украиной, мы освобождаем ее от нацистско-фашистской сволочи", - добавил он.
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ПолитикаРоссияГеннадий ЗюгановВладимир Путин
 
 
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