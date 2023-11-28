Рейтинг@Mail.ru
Более 50 тысяч инвалидов и пенсионеров Подмосковья получают соцуслуги дома - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
15:36 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/podmoskove-1912389425.html
Более 50 тысяч инвалидов и пенсионеров Подмосковья получают соцуслуги дома
Более 50 тысяч инвалидов и пенсионеров Подмосковья получают соцуслуги дома - РИА Новости, 28.11.2023
Более 50 тысяч инвалидов и пенсионеров Подмосковья получают соцуслуги дома
В Московской области более 50 тысяч пенсионеров и инвалидов получают социальные услуги на дому, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T15:36
2023-11-28T15:36
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
егорьевск
орехово-зуево
людмила болатаева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903575704_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_103619b9b04edf3a5c3ddc3043536ea4.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В Московской области более 50 тысяч пенсионеров и инвалидов получают социальные услуги на дому, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "В нашем регионе свыше 50 тысяч пенсионеров и инвалидов получают всю необходимую помощь и поддержку социальных работников на дому. Тут у нас активно включен в работу негосударственный сектор. Также в этом году с сентября у нас стартовал новый социальный проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидам", - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что благодаря данному проекту власти максимально стараются сохранить родственный уход на дому, ведь родные могут обучиться уходу за своими близкими и официально трудоустроиться в ведомственном социальном центре. В пресс-службе уточнили, что система долговременного ухода реализуется на территории шести муниципалитетов: Орехово-Зуево, Егорьевск, Воскресенск, Мытищи, Долгопрудный и Лобня. В общей сложности в бюджете Подмосковья на долговременный уход и соцобслуживание на дому предусмотрено свыше пяти миллиардов рублей.
https://ria.ru/20231127/egorevsk-1912195531.html
московская область (подмосковье)
егорьевск
орехово-зуево
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903575704_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_b376ac5976625f153a95ff19afaa3877.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), егорьевск, орехово-зуево, людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Егорьевск, Орехово-Зуево, Людмила Болатаева

Более 50 тысяч инвалидов и пенсионеров Подмосковья получают соцуслуги дома

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМинистр социального развития Московской области Людмила Болатаева
Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В Московской области более 50 тысяч пенсионеров и инвалидов получают социальные услуги на дому, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"В нашем регионе свыше 50 тысяч пенсионеров и инвалидов получают всю необходимую помощь и поддержку социальных работников на дому. Тут у нас активно включен в работу негосударственный сектор. Также в этом году с сентября у нас стартовал новый социальный проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидам", - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
Новый рентген-аппарат заработал в больнице Егорьевска - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Новый рентген-аппарат заработал в больнице Егорьевска
Вчера, 17:30
Она добавила, что благодаря данному проекту власти максимально стараются сохранить родственный уход на дому, ведь родные могут обучиться уходу за своими близкими и официально трудоустроиться в ведомственном социальном центре.
В пресс-службе уточнили, что система долговременного ухода реализуется на территории шести муниципалитетов: Орехово-Зуево, Егорьевск, Воскресенск, Мытищи, Долгопрудный и Лобня. В общей сложности в бюджете Подмосковья на долговременный уход и соцобслуживание на дому предусмотрено свыше пяти миллиардов рублей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЕгорьевскОрехово-ЗуевоЛюдмила Болатаева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала