https://ria.ru/20231128/podmoskove-1912389425.html
Более 50 тысяч инвалидов и пенсионеров Подмосковья получают соцуслуги дома
Более 50 тысяч инвалидов и пенсионеров Подмосковья получают соцуслуги дома - РИА Новости, 28.11.2023
Более 50 тысяч инвалидов и пенсионеров Подмосковья получают соцуслуги дома
В Московской области более 50 тысяч пенсионеров и инвалидов получают социальные услуги на дому, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T15:36
2023-11-28T15:36
2023-11-28T15:36
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В Московской области более 50 тысяч пенсионеров и инвалидов получают социальные услуги на дому, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "В нашем регионе свыше 50 тысяч пенсионеров и инвалидов получают всю необходимую помощь и поддержку социальных работников на дому. Тут у нас активно включен в работу негосударственный сектор. Также в этом году с сентября у нас стартовал новый социальный проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидам", - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что благодаря данному проекту власти максимально стараются сохранить родственный уход на дому, ведь родные могут обучиться уходу за своими близкими и официально трудоустроиться в ведомственном социальном центре. В пресс-службе уточнили, что система долговременного ухода реализуется на территории шести муниципалитетов: Орехово-Зуево, Егорьевск, Воскресенск, Мытищи, Долгопрудный и Лобня. В общей сложности в бюджете Подмосковья на долговременный уход и соцобслуживание на дому предусмотрено свыше пяти миллиардов рублей.
https://ria.ru/20231127/egorevsk-1912195531.html
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), егорьевск, орехово-зуево, людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Егорьевск, Орехово-Зуево, Людмила Болатаева