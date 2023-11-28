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Киселев прокомментировал проект "Песни военных корреспондентов" - РИА Новости, 28.11.2023
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Культура
 
14:37 28.11.2023 (обновлено: 14:39 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/pesni-1912366216.html
Киселев прокомментировал проект "Песни военных корреспондентов"
Киселев прокомментировал проект "Песни военных корреспондентов" - РИА Новости, 28.11.2023
Киселев прокомментировал проект "Песни военных корреспондентов"
Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал большой творческой удачей коллаборацию "Песни военных корреспондентов" с... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T14:37
2023-11-28T14:39
культура
дмитрий киселев
президентский фонд культурных инициатив
миа "россия сегодня"
андрей стенин
совинформбюро
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал большой творческой удачей коллаборацию "Песни военных корреспондентов" с проектом #МУЗЫКАВМЕСТЕ композитора, аранжировщика Тимура Ведерникова. "Для нашего агентства, конечно, это неслучайный проект… Наша медиагруппа в начале декабря будет отмечать 10-летие. Мы гордимся своими результатами, своим коллективом, и по этому случаю у нас случилась такая коллаборация… Мне очень приятно, что у нас появился такой партнер - Тимур Ведерников с проектом #МУЗЫКАВМЕСТЕ, что нам удалось сделать, что называется, тотальный флешмоб. Для нас это большая творческая удача. Благодарю всех, кто участвовал в проекте", - сказал Киселев на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Он напомнил, что "Россия сегодня" ведет свою историю от Совинформбюро, которое было создано на третий день Великой Отечественной войны для того, чтобы поставлять четкую, точную, выверенную информацию о тяжелейших боях. "Нужно было находить вдохновляющие слова и вдохновляющую интонацию в условиях отступления, колоссальных жертв, эвакуации, неразберихи, массового героизма. И, собственно, тот рельеф Совинформбюро задает нам силы сейчас. У нас сейчас в зоне СВО в режиме ротации работают 50 военкоров. Мы, к величайшему сожалению, несем потери. У нас в 2014 году погиб Андрей Стенин, а летом мы похоронили Ростислава Журавлева. Недавно погиб журналист ВГТРК Борис Максудов", - подчеркнул гендиректор медиагруппы. В рамках мероприятия состоялась премьера первой части совместного видеопроекта "Песни военных корреспондентов", реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Журналисты из разных регионов страны исполнили песню "Корреспондентская застольная" Константина Симонова. По словам Киселева, с помощью этой песни коллеги смогут выразить поддержку военным корреспондентам, которые сейчас работают на специальной военной операции. "Ребята, которые находятся в зоне СВО, нуждаются в подпитке…, в поддержке. Эта песня, безусловно, будет важным элементом такой эмоциональной поддержки для журналистов, которые опять работают в цветах хаки", - отметил он. В свою очередь Ведерников подчеркнул, что участниками проекта, которые исполнили "Корреспондентскую застольную", стали работники разных СМИ, отдавшие дань уважения своим коллегам. По его словам, песня Симонова сейчас вновь актуальна, поэтому была выбрана неслучайно. Ведерников также рассказал про вторую часть проекта, в которой песню исполнят военные корреспонденты. "Там поют непоющие люди - это настоящие военкоры. Это будут петь настоящие военные корреспонденты, как умеют, и в том числе работники РИА Новости…, в стиле рок", - отметил композитор. "Конечно же, мы делаем новости, комментарии, аналитику, но мы должны доносить правду, настроение и смыслы всеми возможными способами. Только в тексте не всегда получается это передать. Нужна музыка, нужна интонация, нужна радость, нужна совершенно другая творческая энергия и другой взгляд… В блокадном Ленинграде пели песни. А как может быть иначе? Песни дают силы", - заключил Киселев. "Песни военных корреспондентов" - коллаборация проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ Тимура Ведерникова и медиагруппы "Россия сегодня". В формате музыкального флешмоба участники со всей России обращаются к традиции фронтовой журналистики, демонстрируют духовную преемственность поколений советских и российских военкоров. Главная задача нового музыкального проекта - подчеркнуть гражданскую значимость столь важной в реалиях современного времени профессии, как военная журналистика, герои которой работают как на передовой информационной войны, так и на линии боевого соприкосновения.
РИА Новости
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Проект "Песни военных корреспондентов"/"Корреспондентская застольная"
Проект "Песни военных корреспондентов"/"Корреспондентская застольная"
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дмитрий киселев, президентский фонд культурных инициатив, миа "россия сегодня", андрей стенин, совинформбюро
Культура, Дмитрий Киселев, Президентский фонд культурных инициатив, МИА "Россия сегодня", Андрей Стенин, Совинформбюро
Киселев прокомментировал проект "Песни военных корреспондентов"

Киселев назвал "Песни военных корреспондентов" удачей для "России сегодня"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал большой творческой удачей коллаборацию "Песни военных корреспондентов" с проектом #МУЗЫКАВМЕСТЕ композитора, аранжировщика Тимура Ведерникова.
"Для нашего агентства, конечно, это неслучайный проект… Наша медиагруппа в начале декабря будет отмечать 10-летие. Мы гордимся своими результатами, своим коллективом, и по этому случаю у нас случилась такая коллаборация… Мне очень приятно, что у нас появился такой партнер - Тимур Ведерников с проектом #МУЗЫКАВМЕСТЕ, что нам удалось сделать, что называется, тотальный флешмоб. Для нас это большая творческая удача. Благодарю всех, кто участвовал в проекте", - сказал Киселев на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
© РИА Новости / Виталий БелоусовДмитрий Киселев во время пресс-конференции, посвященной началу сотрудничества Международной медиагруппы "Россия сегодня" и проекта Тимура Ведерникова #МУЗЫКАВМЕСТЕ
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев во время пресс-конференции, посвященной началу сотрудничества Международной медиагруппы Россия сегодня и проекта Тимура Ведерникова #МУЗЫКАВМЕСТЕ, в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Дмитрий Киселев во время пресс-конференции, посвященной началу сотрудничества Международной медиагруппы "Россия сегодня" и проекта Тимура Ведерникова #МУЗЫКАВМЕСТЕ
Он напомнил, что "Россия сегодня" ведет свою историю от Совинформбюро, которое было создано на третий день Великой Отечественной войны для того, чтобы поставлять четкую, точную, выверенную информацию о тяжелейших боях.
"Нужно было находить вдохновляющие слова и вдохновляющую интонацию в условиях отступления, колоссальных жертв, эвакуации, неразберихи, массового героизма. И, собственно, тот рельеф Совинформбюро задает нам силы сейчас. У нас сейчас в зоне СВО в режиме ротации работают 50 военкоров. Мы, к величайшему сожалению, несем потери. У нас в 2014 году погиб Андрей Стенин, а летом мы похоронили Ростислава Журавлева. Недавно погиб журналист ВГТРК Борис Максудов", - подчеркнул гендиректор медиагруппы.
В рамках мероприятия состоялась премьера первой части совместного видеопроекта "Песни военных корреспондентов", реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Журналисты из разных регионов страны исполнили песню "Корреспондентская застольная" Константина Симонова. По словам Киселева, с помощью этой песни коллеги смогут выразить поддержку военным корреспондентам, которые сейчас работают на специальной военной операции.
"Ребята, которые находятся в зоне СВО, нуждаются в подпитке…, в поддержке. Эта песня, безусловно, будет важным элементом такой эмоциональной поддержки для журналистов, которые опять работают в цветах хаки", - отметил он.
© РИА Новости / Виталий Белоусов Пресс-конференция, посвященная началу сотрудничества Международной медиагруппы "Россия сегодня" и проекта Тимура Ведерникова #МУЗЫКАВМЕСТЕ
Пресс-конференция, посвященная началу сотрудничества Международной медиагруппы Россия сегодня и проекта Тимура Ведерникова #МУЗЫКАВМЕСТЕ, в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Пресс-конференция, посвященная началу сотрудничества Международной медиагруппы "Россия сегодня" и проекта Тимура Ведерникова #МУЗЫКАВМЕСТЕ
В свою очередь Ведерников подчеркнул, что участниками проекта, которые исполнили "Корреспондентскую застольную", стали работники разных СМИ, отдавшие дань уважения своим коллегам. По его словам, песня Симонова сейчас вновь актуальна, поэтому была выбрана неслучайно.
Ведерников также рассказал про вторую часть проекта, в которой песню исполнят военные корреспонденты. "Там поют непоющие люди - это настоящие военкоры. Это будут петь настоящие военные корреспонденты, как умеют, и в том числе работники РИА Новости…, в стиле рок", - отметил композитор.
"Конечно же, мы делаем новости, комментарии, аналитику, но мы должны доносить правду, настроение и смыслы всеми возможными способами. Только в тексте не всегда получается это передать. Нужна музыка, нужна интонация, нужна радость, нужна совершенно другая творческая энергия и другой взгляд… В блокадном Ленинграде пели песни. А как может быть иначе? Песни дают силы", - заключил Киселев.
"Песни военных корреспондентов" - коллаборация проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ Тимура Ведерникова и медиагруппы "Россия сегодня". В формате музыкального флешмоба участники со всей России обращаются к традиции фронтовой журналистики, демонстрируют духовную преемственность поколений советских и российских военкоров. Главная задача нового музыкального проекта - подчеркнуть гражданскую значимость столь важной в реалиях современного времени профессии, как военная журналистика, герои которой работают как на передовой информационной войны, так и на линии боевого соприкосновения.

#МУЗЫКАВМЕСТЕ - это масштабный культурно-социальный проект, который в 2016 году запустил в России известный продюсер, музыкант и аранжировщик Тимур Ведерников.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПресс-конференция, приуроченная к старту музыкального проекта "Песни военных корреспондентов"
Пресс-конференция, приуроченная к старту музыкального проекта Песни военных корреспондентов - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Пресс-конференция, приуроченная к старту музыкального проекта "Песни военных корреспондентов"
 
КультураДмитрий КиселевПрезидентский фонд культурных инициативМИА "Россия сегодня"Андрей СтенинСовинформбюро
 
 
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