https://ria.ru/20231128/ornellamuti-1912101644.html

"Сейчас по работе, но приезжала и по любви": Орнелла Мути снова в Москве

"Сейчас по работе, но приезжала и по любви": Орнелла Мути снова в Москве - РИА Новости, 28.11.2023

"Сейчас по работе, но приезжала и по любви": Орнелла Мути снова в Москве

Звезда фильмов "Укрощение строптивого" и "Безумно влюбленный" Орнелла Мути вновь посетила Россию — на этот раз с театральным проектом. Она нашла время, чтобы... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T08:00

2023-11-28T08:00

2023-11-28T08:06

культура

театр

москва

россия

орнелла мути

людвиг ван бетховен

григорий чухрай

театр на таганке

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Анастасия Силкина. Звезда фильмов "Укрощение строптивого" и "Безумно влюбленный" Орнелла Мути вновь посетила Россию — на этот раз с театральным проектом. Она нашла время, чтобы пообщаться с журналистами, и рассказала, в каких картинах хотела бы сниматься, о взаимоотношениях в семье и прогрессе в изучении русского языка."Хочу снова сниматься в России"На встречу итальянская кинозвезда опоздала на 40 минут, но ей легко простили задержку: с лучезарной улыбкой она охотно позировала фотографам и даже вспомнила некоторых репортеров, с кем встречалась ранее.Орнелла Мути в России не такая уж редкая гостья: говорят, у нее даже есть недвижимость в столице. Однако вопросы о своих визитах она деликатно обходит — то ли чтобы не тревожили поклонники, то ли из-за нынешних политических реалий."Сейчас я тут по работе, но приезжала и по любви, развлекаться", — призналась она.Актриса вспомнила оперетту "Хрустальный дворец" на сцене Кремлевского дворца, где ей даже довелось говорить по-русски."К сожалению, изучение русского продвигается медленно. Непростой язык. Но я продолжаю. Как только появится больше времени, смогу заниматься интенсивнее, возможно, с преподавателем", — пообещала она.У Мути русские корни: ее бабушка и дедушка по материнской линии переехали в Эстонию из Санкт-Петербурга. Любовь к далекой родине предков актрисе прививала мама: пела ей русские песни, сопровождала на съемках фильма Григория Чухрая "Жизнь прекрасна" в 1979-м."Тогда была другая Россия, — говорит актриса. — Очень хотелось бы поработать здесь снова".С современными российскими артистами итальянка мало знакома. Впрочем, ей важнее интерес к проекту, свежесть идеи, чем имена партнеров по площадке."Не люблю ремейки. Лучше создавать новые истории. Я вообще считаю, что, если фильм хорошо снят, его не нужно переделывать, — заметила Орнелла. — Конечно, это заманчиво, но я больше люблю вызовы — как наш нынешний спектакль".Союз театра, музыки и страсти"Для меня главное, чтобы показы прошли наилучшим образом, чтобы спектакль понравился", — подчеркнула кинозвезда.Постановка "Героическая жизнь гения", привезенная в Москву, построена на письмах Бетховена и его музыке. Мути уже работала над подобным проектом — посвященным итальянскому писателю и политическому деятелю Габриелю д'Аннунцио."Я очень люблю творчество Бетховена. В этом спектакле меня особенно впечатлили страдания. Как известно, Бетховен писал музыку с самого детства, но глухота прогрессировала и повлияла на всю его жизнь. Похожие переживания я видела в других людях. И себя я в этом узнаю", — сказала актриса.В спектакле она читает на итальянском послания композитора его возлюбленной, подруге, а также другому гению эпохи романтизма, писателю Иоганну Вольфгангу фон Гете. Аккомпанирует ей трио: фортепиано — кларнет — виолончель.Творческим вызовом, по словам кинозвезды, для нее стало исполнение мужских посланий, к тому же с разной интонацией: то любовной, то дружеской.Мути хотела бы представить спектакль не только в Москве, но и в других российских городах.Спросили о ее собственных переписках. Самые дорогие послания — от детей и мужа, ответила она."Конечно, письма получать приятно: открыть их, читать, — пояснила актриса. — Сейчас люди редко пишут, у нас даже нет фотографий — все в мобильных телефонах".Но бывали и неприятные письма. Например, от сумасшедших, собиравшихся убить ее, "чтобы попасть в рай"."Не скрываю свой возраст"Одно из немногих русских слов, произнесенных итальянкой во время беседы, — "спасибо" в ответ на комплимент. Надо сказать, вполне заслуженный."Я не скрываю свой возраст, это было бы смешно. Не это определяет человека", — отметила 68-летняя кинозвезда.И поделилась секретом красоты: "Я очень внимательна к себе, с уважением отношусь к своим "рабочим инструментам". Диета, спорт, сон, определенные жертвы — я не пью, например".Встреча продлилась всего полчаса — Орнелла спешила за подарками."Мои близкие составили список того, что надо им купить. На первом месте там матрешки, — сообщила актриса. — Для родных я только мама и бабушка. Так и должно быть".Спектакль "Героическая жизнь гения" пройдет в Театре на Таганке 28 ноября.

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Анастасия Силкина

Анастасия Силкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Силкина

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