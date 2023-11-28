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"Сейчас по работе, но приезжала и по любви": Орнелла Мути снова в Москве - РИА Новости, 28.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 28.11.2023 (обновлено: 08:06 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/ornellamuti-1912101644.html
"Сейчас по работе, но приезжала и по любви": Орнелла Мути снова в Москве
"Сейчас по работе, но приезжала и по любви": Орнелла Мути снова в Москве - РИА Новости, 28.11.2023
"Сейчас по работе, но приезжала и по любви": Орнелла Мути снова в Москве
Звезда фильмов "Укрощение строптивого" и "Безумно влюбленный" Орнелла Мути вновь посетила Россию — на этот раз с театральным проектом. Она нашла время, чтобы... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T08:00
2023-11-28T08:06
культура
театр
москва
россия
орнелла мути
людвиг ван бетховен
григорий чухрай
театр на таганке
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Анастасия Силкина. Звезда фильмов "Укрощение строптивого" и "Безумно влюбленный" Орнелла Мути вновь посетила Россию — на этот раз с театральным проектом. Она нашла время, чтобы пообщаться с журналистами, и рассказала, в каких картинах хотела бы сниматься, о взаимоотношениях в семье и прогрессе в изучении русского языка."Хочу снова сниматься в России"На встречу итальянская кинозвезда опоздала на 40 минут, но ей легко простили задержку: с лучезарной улыбкой она охотно позировала фотографам и даже вспомнила некоторых репортеров, с кем встречалась ранее.Орнелла Мути в России не такая уж редкая гостья: говорят, у нее даже есть недвижимость в столице. Однако вопросы о своих визитах она деликатно обходит — то ли чтобы не тревожили поклонники, то ли из-за нынешних политических реалий.&quot;Сейчас я тут по работе, но приезжала и по любви, развлекаться&quot;, — призналась она.Актриса вспомнила оперетту "Хрустальный дворец" на сцене Кремлевского дворца, где ей даже довелось говорить по-русски.&quot;К сожалению, изучение русского продвигается медленно. Непростой язык. Но я продолжаю. Как только появится больше времени, смогу заниматься интенсивнее, возможно, с преподавателем&quot;, — пообещала она.У Мути русские корни: ее бабушка и дедушка по материнской линии переехали в Эстонию из Санкт-Петербурга. Любовь к далекой родине предков актрисе прививала мама: пела ей русские песни, сопровождала на съемках фильма Григория Чухрая "Жизнь прекрасна" в 1979-м.&quot;Тогда была другая Россия, — говорит актриса. — Очень хотелось бы поработать здесь снова&quot;.С современными российскими артистами итальянка мало знакома. Впрочем, ей важнее интерес к проекту, свежесть идеи, чем имена партнеров по площадке.&quot;Не люблю ремейки. Лучше создавать новые истории. Я вообще считаю, что, если фильм хорошо снят, его не нужно переделывать, — заметила Орнелла. — Конечно, это заманчиво, но я больше люблю вызовы — как наш нынешний спектакль&quot;.Союз театра, музыки и страсти&quot;Для меня главное, чтобы показы прошли наилучшим образом, чтобы спектакль понравился&quot;, — подчеркнула кинозвезда.Постановка "Героическая жизнь гения", привезенная в Москву, построена на письмах Бетховена и его музыке. Мути уже работала над подобным проектом — посвященным итальянскому писателю и политическому деятелю Габриелю д'Аннунцио.&quot;Я очень люблю творчество Бетховена. В этом спектакле меня особенно впечатлили страдания. Как известно, Бетховен писал музыку с самого детства, но глухота прогрессировала и повлияла на всю его жизнь. Похожие переживания я видела в других людях. И себя я в этом узнаю&quot;, — сказала актриса.В спектакле она читает на итальянском послания композитора его возлюбленной, подруге, а также другому гению эпохи романтизма, писателю Иоганну Вольфгангу фон Гете. Аккомпанирует ей трио: фортепиано — кларнет — виолончель.Творческим вызовом, по словам кинозвезды, для нее стало исполнение мужских посланий, к тому же с разной интонацией: то любовной, то дружеской.Мути хотела бы представить спектакль не только в Москве, но и в других российских городах.Спросили о ее собственных переписках. Самые дорогие послания — от детей и мужа, ответила она.&quot;Конечно, письма получать приятно: открыть их, читать, — пояснила актриса. — Сейчас люди редко пишут, у нас даже нет фотографий — все в мобильных телефонах&quot;.Но бывали и неприятные письма. Например, от сумасшедших, собиравшихся убить ее, "чтобы попасть в рай"."Не скрываю свой возраст"Одно из немногих русских слов, произнесенных итальянкой во время беседы, — "спасибо" в ответ на комплимент. Надо сказать, вполне заслуженный.&quot;Я не скрываю свой возраст, это было бы смешно. Не это определяет человека&quot;, — отметила 68-летняя кинозвезда.И поделилась секретом красоты: "Я очень внимательна к себе, с уважением отношусь к своим "рабочим инструментам". Диета, спорт, сон, определенные жертвы — я не пью, например".Встреча продлилась всего полчаса — Орнелла спешила за подарками.&quot;Мои близкие составили список того, что надо им купить. На первом месте там матрешки, — сообщила актриса. — Для родных я только мама и бабушка. Так и должно быть&quot;.Спектакль "Героическая жизнь гения" пройдет в Театре на Таганке 28 ноября.
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Анастасия Силкина
Анастасия Силкина
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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театр, москва, россия, орнелла мути, людвиг ван бетховен, григорий чухрай, театр на таганке, что посмотреть , куда сходить
Культура, Театр, Москва, Россия, Орнелла Мути, Людвиг ван Бетховен, Григорий Чухрай, Театр на Таганке, что посмотреть , куда сходить
"Сейчас по работе, но приезжала и по любви": Орнелла Мути снова в Москве

Итальянская актриса Орнелла Мути приехала в Москву с новым проектом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАктриса Орнелла Мути во время пресс-конференции в рамках выхода театральной постановки "Бетховен — героическая жизнь гения" в Москве
Актриса Орнелла Мути во время пресс-конференции в рамках выхода театральной постановки Бетховен — героическая жизнь гения в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Читать ria.ru в
Анастасия Силкина
корреспондент
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Анастасия Силкина. Звезда фильмов "Укрощение строптивого" и "Безумно влюбленный" Орнелла Мути вновь посетила Россию — на этот раз с театральным проектом. Она нашла время, чтобы пообщаться с журналистами, и рассказала, в каких картинах хотела бы сниматься, о взаимоотношениях в семье и прогрессе в изучении русского языка.
© Capital Film (1980)Адриано Челентано и Орнелла Мути в фильме "Укрощение строптивого"
Адриано Челентано и Орнелла Мути в фильме Укрощение строптивого
© Capital Film (1980)
Адриано Челентано и Орнелла Мути в фильме "Укрощение строптивого"

"Хочу снова сниматься в России"

На встречу итальянская кинозвезда опоздала на 40 минут, но ей легко простили задержку: с лучезарной улыбкой она охотно позировала фотографам и даже вспомнила некоторых репортеров, с кем встречалась ранее.
Орнелла Мути в России не такая уж редкая гостья: говорят, у нее даже есть недвижимость в столице. Однако вопросы о своих визитах она деликатно обходит — то ли чтобы не тревожили поклонники, то ли из-за нынешних политических реалий.
«

"Сейчас я тут по работе, но приезжала и по любви, развлекаться", — призналась она.

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкОрнелла Мути за одним столом с президентом России Владимиром Путиным на благотворительном концерте в Санкт-Петербурге
Владимир Путин посетил благотворительный концерт в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Орнелла Мути за одним столом с президентом России Владимиром Путиным на благотворительном концерте в Санкт-Петербурге
Актриса вспомнила оперетту "Хрустальный дворец" на сцене Кремлевского дворца, где ей даже довелось говорить по-русски.
«

"К сожалению, изучение русского продвигается медленно. Непростой язык. Но я продолжаю. Как только появится больше времени, смогу заниматься интенсивнее, возможно, с преподавателем", — пообещала она.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОрнелла Мути во время посещения выставки Никаса Сафронова "Иные миры" в Государственном центральном музее современной истории России
Итальянская актриса Орнелла Мути во время посещения выставки Никаса Сафронова Иные миры в Государственном центральном музее современной истории Росси - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Орнелла Мути во время посещения выставки Никаса Сафронова "Иные миры" в Государственном центральном музее современной истории России
У Мути русские корни: ее бабушка и дедушка по материнской линии переехали в Эстонию из Санкт-Петербурга. Любовь к далекой родине предков актрисе прививала мама: пела ей русские песни, сопровождала на съемках фильма Григория Чухрая "Жизнь прекрасна" в 1979-м.
«

"Тогда была другая Россия, — говорит актриса. — Очень хотелось бы поработать здесь снова".

© Мосфильм (1979)Кадр из фильма "Жизнь прекрасна"
Кадр из фильма Жизнь прекрасна
© Мосфильм (1979)
Кадр из фильма "Жизнь прекрасна"
С современными российскими артистами итальянка мало знакома. Впрочем, ей важнее интерес к проекту, свежесть идеи, чем имена партнеров по площадке.
«

"Не люблю ремейки. Лучше создавать новые истории. Я вообще считаю, что, если фильм хорошо снят, его не нужно переделывать, — заметила Орнелла. — Конечно, это заманчиво, но я больше люблю вызовы — как наш нынешний спектакль".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкИтальянская актриса, член жюри основного конкурса Орнелла Мути и председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля
Итальянская актриса, член жюри основного конкурса Орнелла Мути и председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Итальянская актриса, член жюри основного конкурса Орнелла Мути и председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля

Союз театра, музыки и страсти

«

"Для меня главное, чтобы показы прошли наилучшим образом, чтобы спектакль понравился", — подчеркнула кинозвезда.

Постановка "Героическая жизнь гения", привезенная в Москву, построена на письмах Бетховена и его музыке. Мути уже работала над подобным проектом — посвященным итальянскому писателю и политическому деятелю Габриелю д'Аннунцио.
© Public domainЛюдвиг ван Бетховен на портрете Карла Штилера, 1820 г.
Людвиг ван Бетховен на портрете Карла Штилера 1820 г.
© Public domain
Людвиг ван Бетховен на портрете Карла Штилера, 1820 г.
«

"Я очень люблю творчество Бетховена. В этом спектакле меня особенно впечатлили страдания. Как известно, Бетховен писал музыку с самого детства, но глухота прогрессировала и повлияла на всю его жизнь. Похожие переживания я видела в других людях. И себя я в этом узнаю", — сказала актриса.

В спектакле она читает на итальянском послания композитора его возлюбленной, подруге, а также другому гению эпохи романтизма, писателю Иоганну Вольфгангу фон Гете. Аккомпанирует ей трио: фортепиано — кларнет — виолончель.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкОрнелла Мути на творческой встрече со зрителями на фестивале "Меридианы Тихого"
Итальянская актриса Орнелла Мути на творческой встрече со зрителями на фестивале Меридианы Тихого - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Орнелла Мути на творческой встрече со зрителями на фестивале "Меридианы Тихого"
Творческим вызовом, по словам кинозвезды, для нее стало исполнение мужских посланий, к тому же с разной интонацией: то любовной, то дружеской.
Мути хотела бы представить спектакль не только в Москве, но и в других российских городах.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкИтальянская актриса Орнелла Мути
Итальянская актриса Орнелла Мути. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Итальянская актриса Орнелла Мути. Архивное фото
Спросили о ее собственных переписках. Самые дорогие послания — от детей и мужа, ответила она.
«

"Конечно, письма получать приятно: открыть их, читать, — пояснила актриса. — Сейчас люди редко пишут, у нас даже нет фотографий — все в мобильных телефонах".

Но бывали и неприятные письма. Например, от сумасшедших, собиравшихся убить ее, "чтобы попасть в рай".

"Не скрываю свой возраст"

Одно из немногих русских слов, произнесенных итальянкой во время беседы, — "спасибо" в ответ на комплимент. Надо сказать, вполне заслуженный.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Орнелла Мути во время пресс-конференции в рамках выхода театральной постановки "Бетховен — героическая жизнь гения", показы которой проходят в Московском дворце молодежи и в Театре на Таганке

Актриса Орнелла Мути во время пресс-конференции в рамках выхода театральной постановки Бетховен - героическая жизнь гения в Москве

Орнелла Мути во время пресс-конференции в рамках выхода театральной постановки "Бетховен — героическая жизнь гения", показы которой проходят в Московском дворце молодежи и в Театре на Таганке

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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1 из 2
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Актриса охотно позирует фотографам

Актриса Орнелла Мути во время пресс-конференции в рамках выхода театральной постановки Бетховен - героическая жизнь гения в Москве

Актриса охотно позирует фотографам

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 2

Орнелла Мути во время пресс-конференции в рамках выхода театральной постановки "Бетховен — героическая жизнь гения", показы которой проходят в Московском дворце молодежи и в Театре на Таганке

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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1 из 2

Актриса охотно позирует фотографам

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 2
«

"Я не скрываю свой возраст, это было бы смешно. Не это определяет человека", — отметила 68-летняя кинозвезда.

И поделилась секретом красоты: "Я очень внимательна к себе, с уважением отношусь к своим "рабочим инструментам". Диета, спорт, сон, определенные жертвы — я не пью, например".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЧлен жюри фестиваля, итальянская актриса Орнелла Мути с дочерью на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля
Член жюри фестиваля, итальянская актриса Орнелла Мути с дочерью на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Член жюри фестиваля, итальянская актриса Орнелла Мути с дочерью на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля
Встреча продлилась всего полчаса — Орнелла спешила за подарками.
«

"Мои близкие составили список того, что надо им купить. На первом месте там матрешки, — сообщила актриса. — Для родных я только мама и бабушка. Так и должно быть".

Спектакль "Героическая жизнь гения" пройдет в Театре на Таганке 28 ноября.
 
КультураТеатрМоскваРоссияОрнелла МутиЛюдвиг ван БетховенГригорий ЧухрайТеатр на Таганкечто посмотретькуда сходить
 
 
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