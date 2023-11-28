https://ria.ru/20231128/opyt-1912474738.html

Ковальчук: Россия должна использовать ядерный опыт для ответа на угрозы США

Ковальчук: Россия должна использовать ядерный опыт для ответа на угрозы США - РИА Новости, 28.11.2023

Ковальчук: Россия должна использовать ядерный опыт для ответа на угрозы США

Россия должна ответить на современные вызовы, связанные с биологической- и кибер угрозой со стороны США так же, как Советский Союз своим атомным проектом после... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T18:50

2023-11-28T18:50

2023-11-28T18:50

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СИРИУС, 28 ноя - РИА Новости. Россия должна ответить на современные вызовы, связанные с биологической- и кибер угрозой со стороны США так же, как Советский Союз своим атомным проектом после Великой Отечественной войны ответил на американский ядерный вызов, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Сегодня над Россией нависает биологическая опасность, связанная с работой сети из множества американских биолабораторий в республиках бывшего СССР, отметил Ковальчук на сессии III Конгресса молодых ученых. "А учитывая "кредитную историю" наших "дорогих коллег", бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, мы должны понимать, что они ни перед чем не остановятся", - добавил он. "Мы с вами должны понимать, что так же, как в XX веке мы ответили на ядерный вызов <...> и сегодня живы и суверенны, сейчас у нас два вызова - кибер- и биологический. Кибервызов крайне опасен, сегодня он оперативный, но против него в крайнем случае есть защита - рубильник выключить, и киберопасности нет. А генетическую, биологическую опасность вы так выключить не можете", - добавил Ковальчук. И Россия точно так же, как СССР в XX веке, должна ответить на эти вызовы, подчеркнул он. Советский атомный проект состоялся потому, что в годы войны руководство СССР и передовая часть ученых приняли стратегически верное решение создавать свой ядерный щит, отметил Ковальчук. Конгресс молодых ученых - ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. РИА Новости – генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых.

https://ria.ru/20231128/shtaty-1912246159.html

https://ria.ru/20231128/ispytaniya-1912315885.html

россия

сша

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россия, сша, михаил ковальчук, курчатовский институт, ссср, в мире