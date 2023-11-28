https://ria.ru/20231128/obstrel-1912359358.html
При обстреле Донецка пострадали пять мирных жителей
При обстреле Донецка пострадали пять мирных жителей - РИА Новости, 28.11.2023
При обстреле Донецка пострадали пять мирных жителей
Пять мирных жителей ранены в результате обстрела ракетами Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T14:18
2023-11-28T14:18
2023-11-28T15:10
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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Пять мирных жителей ранены в результате обстрела ракетами Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 28 ноября по состоянию на 14.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: Донецк (Куйбышевский район): - в микрорайоне "Азотный" ранены мужчины 1970, 1953, 1999, 2000 годов рождения и женщина 1956 года рождения", - говорится в сообщении представительства.Ранее во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска выпустили 36 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, сцкк, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
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При обстреле Донецка пострадали пять мирных жителей
ДНР в СЦКК: при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка ранены пять человек