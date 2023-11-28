Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Донецка пострадали пять мирных жителей - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:18 28.11.2023 (обновлено: 15:10 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/obstrel-1912359358.html
При обстреле Донецка пострадали пять мирных жителей
При обстреле Донецка пострадали пять мирных жителей - РИА Новости, 28.11.2023
При обстреле Донецка пострадали пять мирных жителей
Пять мирных жителей ранены в результате обстрела ракетами Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T14:18
2023-11-28T15:10
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
сцкк
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912032555_34:0:1318:722_1920x0_80_0_0_d4ab137d3bc83bf39f774fe6844eaaea.png
ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Пять мирных жителей ранены в результате обстрела ракетами Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 28 ноября по состоянию на 14.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: Донецк (Куйбышевский район): - в микрорайоне "Азотный" ранены мужчины 1970, 1953, 1999, 2000 годов рождения и женщина 1956 года рождения", - говорится в сообщении представительства.Ранее во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска выпустили 36 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html
донецк
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912032555_216:0:1179:722_1920x0_80_0_0_11d44e66b973405630dcc004dc07789c.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, сцкк, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
При обстреле Донецка пострадали пять мирных жителей

ДНР в СЦКК: при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка ранены пять человек

© РИА Новости Последствия украинского обстрела в Донецке
Последствия украинского обстрела в Донецке
© РИА Новости
Последствия украинского обстрела в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Пять мирных жителей ранены в результате обстрела ракетами Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.
«
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 28 ноября по состоянию на 14.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: Донецк (Куйбышевский район): - в микрорайоне "Азотный" ранены мужчины 1970, 1953, 1999, 2000 годов рождения и женщина 1956 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
Ранее во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска выпустили 36 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
Страна-дезертир: ВСУ массово отказываются умирать за Запад и Зеленского
26 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкСЦККУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала