https://ria.ru/20231128/obrazovanie-1912489203.html

Петербург возрождает традиции профессионального образования, заявил Беглов

Петербург возрождает традиции профессионального образования, заявил Беглов - РИА Новости, 28.11.2023

Петербург возрождает традиции профессионального образования, заявил Беглов

В Санкт-Петербурге ведется работа по возрождению традиций профессионального образования, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T20:05

2023-11-28T20:05

2023-11-28T22:45

санкт-петербург

россия

татьяна голикова

александр беглов

александр шохин

российский союз промышленников и предпринимателей

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. В Санкт-Петербурге ведется работа по возрождению традиций профессионального образования, сообщил губернатор города Александр Беглов. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов принял участие в объединенном пленарном заседании в рамках Финала Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и IX Всероссийского форума "Национальная система квалификации России".Участие в пленарном заседании приняли заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. "Петербург последние годы ведет огромную работу по возрождению традиций профессионального образования. Этого как никогда требует сегодняшняя экономическая ситуация", - сказал Беглов на пленарном заседании. За прошлый год число занятых только в промышленности Петербурга увеличилось почти на 30 тысяч человек. Это самый большой прирост за последние 10 лет. Наибольший спрос отмечается на рабочие профессии: станочников, сварщиков, электромонтажников. Потребность в квалифицированных рабочих составляет больше 70% от общего объема. В Северной столице увеличили объемы подготовки молодых рабочих, проводится переобучение и повышение квалификации взрослых, привлечение мигрантов из других регионов. В настоящее время колледжи вместе с предприятиями формируют образовательно-производственные кластеры в судо- и машиностроении, легкой промышленности, на очереди фармацевтика и электронная промышленность. "Чтобы готовить кадры фокусно, под реальный запрос предприятий, нужно было научиться этот запрос грамотно считать. Мы создали цифровую платформу, на которой начали собирать информацию с двух сторон: со стороны работодателя и со стороны системы образования. Сегодня на платформе зарегистрировано уже около 300 предприятий и больше 40 колледжей. Предприятия вносят на платформу данные о кадровых потребностях, колледжи - информацию, кого они готовят. Когда мы собрали первый срез и сопоставили объёмы запроса и объемы подготовки, то обнаружили существенный разрыв. По некоторым профессиям и специальностям – в разы. Но благодаря этим данным начали исправлять кадровый дисбаланс", - рассказал Беглов. В Петербурге в этом году изменили структуру приема в колледжи: на востребованные профессии количество бюджетных мест существенно увеличили, на другие – сократили. Например, станочников и сварщиков бизнесу потребовалось в 2-3 раза больше, чем колледжи до сих пор выпускали. Губернатор сообщил, что оборудование, которое было закуплено для проведения Финала Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", будет размещено на специальных полигонах, где учащиеся смогут проходить дополнительную профессиональную подготовку. "Будем создавать образовательные полигоны прямо на площадях предприятий. Петербург – крупнейший промышленный центр России. Поэтому на нас лежит особая ответственность в обеспечении технологического суверенитета России, о котором говорил президент России", - отметил губернатор. Голикова поблагодарила руководство Санкт-Петербурга, ставшего гостеприимной столицей Финала Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".

https://ria.ru/20231128/unviersitet-1912376415.html

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Наталья Макарова

санкт-петербург, россия, татьяна голикова, александр беглов, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей