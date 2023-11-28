https://ria.ru/20231128/novyy_god-1912419225.html

В ДНР на новогодние праздники минимально украсят города

В ДНР на новогодние праздники минимально украсят города - РИА Новости, 28.11.2023

В ДНР на новогодние праздники минимально украсят города

Города и районы ДНР будут минимально украшены к Новому году из соображений безопасности, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T16:34

2023-11-28T16:34

2023-11-28T16:34

донецкая народная республика

денис пушилин

безопасность

новый год

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя - РИА Новости. Города и районы ДНР будут минимально украшены к Новому году из соображений безопасности, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин. "В той мере, как нам хотелось бы отпраздновать Новый год, пока мы не будем делать исходя из мер безопасности", - сказал Пушилин, отметив, что даже установка елки опасна. "Ограничимся минимальным украшением наших городов и районов, чтобы не создавать дополнительные риски для граждан", - добавил он.

https://ria.ru/20231114/krym-1909355128.html

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность, новый год