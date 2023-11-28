https://ria.ru/20231128/novyy_god-1912419225.html
В ДНР на новогодние праздники минимально украсят города
В ДНР на новогодние праздники минимально украсят города - РИА Новости, 28.11.2023
В ДНР на новогодние праздники минимально украсят города
Города и районы ДНР будут минимально украшены к Новому году из соображений безопасности, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:34
2023-11-28T16:34
2023-11-28T16:34
донецкая народная республика
денис пушилин
безопасность
новый год
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя - РИА Новости. Города и районы ДНР будут минимально украшены к Новому году из соображений безопасности, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин. "В той мере, как нам хотелось бы отпраздновать Новый год, пока мы не будем делать исходя из мер безопасности", - сказал Пушилин, отметив, что даже установка елки опасна. "Ограничимся минимальным украшением наших городов и районов, чтобы не создавать дополнительные риски для граждан", - добавил он.
https://ria.ru/20231114/krym-1909355128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность, новый год
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Безопасность, Новый год
В ДНР на новогодние праздники минимально украсят города
Пушилин: в ДНР на Новый год ограничатся минимальным украшением городов
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя - РИА Новости. Города и районы ДНР будут минимально украшены к Новому году из соображений безопасности, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин.
"В той мере, как нам хотелось бы отпраздновать Новый год, пока мы не будем делать исходя из мер безопасности", - сказал Пушилин, отметив, что даже установка елки опасна.
"Ограничимся минимальным украшением наших городов и районов, чтобы не создавать дополнительные риски для граждан", - добавил он.
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