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Снег в Москве убирают 12 тысяч сотрудников инженерных компаний - РИА Новости, 28.11.2023
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11:34 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/moskva-1912310444.html
Снег в Москве убирают 12 тысяч сотрудников инженерных компаний
Снег в Москве убирают 12 тысяч сотрудников инженерных компаний - РИА Новости, 28.11.2023
Снег в Москве убирают 12 тысяч сотрудников инженерных компаний
Двенадцать тысяч сотрудников инженерных компаний задействованы в круглосуточной уборке снега в столице, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T11:34
2023-11-28T11:34
общество
городское хозяйство москвы
москва
тинао
петр бирюков
сергей собянин
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Двенадцать тысяч сотрудников инженерных компаний задействованы в круглосуточной уборке снега в столице, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно данным синоптиков, за период с 23 по 27 ноября в городе выпало до 30 см снега, до конца недели осадки продолжатся. По решению мэра Москвы Сергея Собянина к уборке столицы после аномальных снегопадов привлечены дополнительные силы, 12 тысяч специалистов и более 800 единиц спецтехники 16 инженерных компаний задействованы в круглосуточных работах по очистке тротуаров и улично-дорожной сети, погрузке и вывозу снега", - сообщил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что для сотрудников инженерных компаний и коммунальных служб организованы пункты обогрева и полевые кухни. "Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. Осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, коммунальная техника в круглосуточном режиме проводит циклы работ по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке", - рассказал Бирюков. Он подчеркнул, что особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей. Заместитель мэра призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности, перенести поездки на автомобилях.
https://ria.ru/20231127/sneg-1912093626.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, тинао, петр бирюков, сергей собянин, московское центральное кольцо (мцк)
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, ТиНАО, Петр Бирюков, Сергей Собянин, Московское центральное кольцо (МЦК)
Снег в Москве убирают 12 тысяч сотрудников инженерных компаний

В уборке снега в Москве задействованы 12 тысяч сотрудников инженерных компаний

© АГН "Москва" / Василий КузьмичёнокУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
Уборка снега в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Двенадцать тысяч сотрудников инженерных компаний задействованы в круглосуточной уборке снега в столице, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно данным синоптиков, за период с 23 по 27 ноября в городе выпало до 30 см снега, до конца недели осадки продолжатся. По решению мэра Москвы Сергея Собянина к уборке столицы после аномальных снегопадов привлечены дополнительные силы, 12 тысяч специалистов и более 800 единиц спецтехники 16 инженерных компаний задействованы в круглосуточных работах по очистке тротуаров и улично-дорожной сети, погрузке и вывозу снега", - сообщил Бирюков.
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Уборка снега в Москве
Вчера, 13:26
Заместитель мэра подчеркнул, что для сотрудников инженерных компаний и коммунальных служб организованы пункты обогрева и полевые кухни.
"Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. Осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, коммунальная техника в круглосуточном режиме проводит циклы работ по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке", - рассказал Бирюков.
Он подчеркнул, что особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.
Заместитель мэра призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности, перенести поездки на автомобилях.
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ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваТиНАОПетр БирюковСергей СобянинМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
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