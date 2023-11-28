Снег в Москве убирают 12 тысяч сотрудников инженерных компаний
В уборке снега в Москве задействованы 12 тысяч сотрудников инженерных компаний
Уборка снега в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Двенадцать тысяч сотрудников инженерных компаний задействованы в круглосуточной уборке снега в столице, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно данным синоптиков, за период с 23 по 27 ноября в городе выпало до 30 см снега, до конца недели осадки продолжатся. По решению мэра Москвы Сергея Собянина к уборке столицы после аномальных снегопадов привлечены дополнительные силы, 12 тысяч специалистов и более 800 единиц спецтехники 16 инженерных компаний задействованы в круглосуточных работах по очистке тротуаров и улично-дорожной сети, погрузке и вывозу снега", - сообщил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что для сотрудников инженерных компаний и коммунальных служб организованы пункты обогрева и полевые кухни.
"Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. Осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, коммунальная техника в круглосуточном режиме проводит циклы работ по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке", - рассказал Бирюков.
Он подчеркнул, что особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.
Заместитель мэра призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности, перенести поездки на автомобилях.