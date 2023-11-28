https://ria.ru/20231128/moskva-1912310444.html

Снег в Москве убирают 12 тысяч сотрудников инженерных компаний

Снег в Москве убирают 12 тысяч сотрудников инженерных компаний - РИА Новости, 28.11.2023

Снег в Москве убирают 12 тысяч сотрудников инженерных компаний

Двенадцать тысяч сотрудников инженерных компаний задействованы в круглосуточной уборке снега в столице, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T11:34

2023-11-28T11:34

2023-11-28T11:34

общество

городское хозяйство москвы

москва

тинао

петр бирюков

сергей собянин

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Двенадцать тысяч сотрудников инженерных компаний задействованы в круглосуточной уборке снега в столице, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно данным синоптиков, за период с 23 по 27 ноября в городе выпало до 30 см снега, до конца недели осадки продолжатся. По решению мэра Москвы Сергея Собянина к уборке столицы после аномальных снегопадов привлечены дополнительные силы, 12 тысяч специалистов и более 800 единиц спецтехники 16 инженерных компаний задействованы в круглосуточных работах по очистке тротуаров и улично-дорожной сети, погрузке и вывозу снега", - сообщил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что для сотрудников инженерных компаний и коммунальных служб организованы пункты обогрева и полевые кухни. "Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. Осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, коммунальная техника в круглосуточном режиме проводит циклы работ по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке", - рассказал Бирюков. Он подчеркнул, что особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей. Заместитель мэра призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности, перенести поездки на автомобилях.

https://ria.ru/20231127/sneg-1912093626.html

https://realty.ria.ru/20231128/uborka-1912299798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, городское хозяйство москвы, москва, тинао, петр бирюков, сергей собянин, московское центральное кольцо (мцк)