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Додон рассказал, к чему Молдавию привело следование европейским нормам - РИА Новости, 28.11.2023
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18:25 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/moldaviya-1912466932.html
Додон рассказал, к чему Молдавию привело следование европейским нормам
Додон рассказал, к чему Молдавию привело следование европейским нормам - РИА Новости, 28.11.2023
Додон рассказал, к чему Молдавию привело следование европейским нормам
Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон считает, что так называемое следование европейским нормам пока привело республику... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T18:25
2023-11-28T18:25
молдавия
игорь додон
майя санду
в мире
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КИШИНЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон считает, что так называемое следование европейским нормам пока привело республику лишь к росту цен, тарифов и злоупотреблению властью руководителями страны. "Пока что "следование европейским нормам" привело лишь к росту цен, высоким тарифам, огромным кредитам, ущербу для отечественных производителей и фермеров, пропаганде ЛГБТ, злоупотреблению властью Майей Санду (президент Молдавии - ред.) и защите схем Андрея Спыну (министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии - ред.) и других бизнесменов из партии ПДС (правящая партия "Действие и солидарность - ред.). От таких "европейских норм" жизнь простых граждан стала анормально трудной", - написал Додон в своем Telegram-канале. По его мнению, "нормы", навязанные западными партнерами, должны обсуждаться в соответствии с национальными интересами, а "не слепо и покорно приниматься, как это делает сегодняшняя власть". Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В стране действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.
https://ria.ru/20231124/es-1911521795.html
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молдавия, игорь додон, майя санду, в мире
Молдавия, Игорь Додон, Майя Санду, В мире
Додон рассказал, к чему Молдавию привело следование европейским нормам

Додон: следование европейским нормам привело Молдавию к росту цен и тарифов

© Sputnik / Anatolii KiriakФлаги Молдавии и ЕС
Флаги Молдавии и ЕС - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Флаги Молдавии и ЕС. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон считает, что так называемое следование европейским нормам пока привело республику лишь к росту цен, тарифов и злоупотреблению властью руководителями страны.
"Пока что "следование европейским нормам" привело лишь к росту цен, высоким тарифам, огромным кредитам, ущербу для отечественных производителей и фермеров, пропаганде ЛГБТ, злоупотреблению властью Майей Санду (президент Молдавии - ред.) и защите схем Андрея Спыну (министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии - ред.) и других бизнесменов из партии ПДС (правящая партия "Действие и солидарность - ред.). От таких "европейских норм" жизнь простых граждан стала анормально трудной", - написал Додон в своем Telegram-канале.
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По его мнению, "нормы", навязанные западными партнерами, должны обсуждаться в соответствии с национальными интересами, а "не слепо и покорно приниматься, как это делает сегодняшняя власть".
Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В стране действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов.
В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.
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