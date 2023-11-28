https://ria.ru/20231128/moldaviya-1912466932.html

Додон рассказал, к чему Молдавию привело следование европейским нормам

Додон рассказал, к чему Молдавию привело следование европейским нормам - РИА Новости, 28.11.2023

Додон рассказал, к чему Молдавию привело следование европейским нормам

Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон считает, что так называемое следование европейским нормам пока привело республику... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T18:25

2023-11-28T18:25

2023-11-28T18:25

молдавия

игорь додон

майя санду

в мире

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КИШИНЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон считает, что так называемое следование европейским нормам пока привело республику лишь к росту цен, тарифов и злоупотреблению властью руководителями страны. "Пока что "следование европейским нормам" привело лишь к росту цен, высоким тарифам, огромным кредитам, ущербу для отечественных производителей и фермеров, пропаганде ЛГБТ, злоупотреблению властью Майей Санду (президент Молдавии - ред.) и защите схем Андрея Спыну (министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии - ред.) и других бизнесменов из партии ПДС (правящая партия "Действие и солидарность - ред.). От таких "европейских норм" жизнь простых граждан стала анормально трудной", - написал Додон в своем Telegram-канале. По его мнению, "нормы", навязанные западными партнерами, должны обсуждаться в соответствии с национальными интересами, а "не слепо и покорно приниматься, как это делает сегодняшняя власть". Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В стране действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.

https://ria.ru/20231124/es-1911521795.html

https://ria.ru/20231114/moldaviya-1909471665.html

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молдавия, игорь додон, майя санду, в мире