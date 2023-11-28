https://ria.ru/20231128/malayziya-1912373081.html

В ассоциации дизайнеров Малайзии рассказали о сотрудничестве с Россией

В ассоциации дизайнеров Малайзии рассказали о сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 28.11.2023

В ассоциации дизайнеров Малайзии рассказали о сотрудничестве с Россией

Малайзия рада российским дизайнерам и ждет их на своем рынке, а также готова для исследования российской модной индустрии, заявила РИА Новости президент... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T14:54

2023-11-28T14:54

2023-11-28T14:54

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Малайзия рада российским дизайнерам и ждет их на своем рынке, а также готова для исследования российской модной индустрии, заявила РИА Новости президент официальной ассоциации дизайнеров Малайзии Джей Айшак. "Мы ждем российских дизайнеров в Малайзии и надеемся на их приезд. У нас определенно есть огромные перспективы для сотрудничества - мы рады россиянам", - отметила Айшак в рамках модного саммита BRICS+ в Москве. По ее словам, сферы, в которых Малайзия видит наибольшие перспективы для сотрудничества с Россией, - это готовая к носке одежда и так называемая "благопристойная мода", направленная по большей части на мусульманскую аудиторию. "У нас в Малайзии есть специальные ежегодные исламские показы мод, которые проходят каждый сентябрь - думаю, российские дизайнеры могли бы в этом поучаствовать", - добавила Айшак. По ее словам, с этого момента дизайнеры Малайзии "будут изучать российский рынок и рассматривать возможность участия в российских модных показах".

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