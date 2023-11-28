Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Мадриде мужчина с ножом пытался убить полицейских - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/madrid-1912397772.html
СМИ: в Мадриде мужчина с ножом пытался убить полицейских
СМИ: в Мадриде мужчина с ножом пытался убить полицейских - РИА Новости, 28.11.2023
СМИ: в Мадриде мужчина с ножом пытался убить полицейских
Мужчина ворвался с ножом в отделение муниципальной полиции Вилья-де-Вальекас в Мадриде, чтобы убить сотрудников, передает во вторник газета ABC с ссылкой на... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T15:58
2023-11-28T15:58
в мире
мадрид
венесуэла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839751770_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_b7f9a76e118eeb33acab0edfb1da95c6.jpg
МАДРИД, 28 ноя - РИА Новости. Мужчина ворвался с ножом в отделение муниципальной полиции Вилья-де-Вальекас в Мадриде, чтобы убить сотрудников, передает во вторник газета ABC с ссылкой на источники. По информации издания, войдя в отделение, выходец из Венесуэлы стал кричать, что хочет убить полицейского. Мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Никто не пострадал. Задержанный утверждал, что разозлился, потому что обратился в отделение Национальной полиции, а там не обратили внимания на его жалобу.
https://ria.ru/20231128/prigovor-1912365222.html
мадрид
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839751770_66:0:1602:1152_1920x0_80_0_0_571c440bca9c0b80d682374554848c5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мадрид, венесуэла
В мире, Мадрид, Венесуэла
СМИ: в Мадриде мужчина с ножом пытался убить полицейских

СМИ: в Мадриде мужчина с ножом пытался убить полицейских в отделении

CC BY 2.0 / Michel Curi / Полиция Испании
Полиция Испании - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
CC BY 2.0 / Michel Curi /
Полиция Испании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 28 ноя - РИА Новости. Мужчина ворвался с ножом в отделение муниципальной полиции Вилья-де-Вальекас в Мадриде, чтобы убить сотрудников, передает во вторник газета ABC с ссылкой на источники.
По информации издания, войдя в отделение, выходец из Венесуэлы стал кричать, что хочет убить полицейского. Мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Никто не пострадал.
Задержанный утверждал, что разозлился, потому что обратился в отделение Национальной полиции, а там не обратили внимания на его жалобу.
Зал суда - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Жителю Колпино, стрелявшему через дверь в полицейского, вынесли приговор
14:33
 
В миреМадридВенесуэла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала