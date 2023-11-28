https://ria.ru/20231128/madrid-1912397772.html
СМИ: в Мадриде мужчина с ножом пытался убить полицейских
СМИ: в Мадриде мужчина с ножом пытался убить полицейских - РИА Новости, 28.11.2023
СМИ: в Мадриде мужчина с ножом пытался убить полицейских
Мужчина ворвался с ножом в отделение муниципальной полиции Вилья-де-Вальекас в Мадриде, чтобы убить сотрудников, передает во вторник газета ABC с ссылкой на... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T15:58
2023-11-28T15:58
2023-11-28T15:58
в мире
мадрид
венесуэла
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МАДРИД, 28 ноя - РИА Новости. Мужчина ворвался с ножом в отделение муниципальной полиции Вилья-де-Вальекас в Мадриде, чтобы убить сотрудников, передает во вторник газета ABC с ссылкой на источники. По информации издания, войдя в отделение, выходец из Венесуэлы стал кричать, что хочет убить полицейского. Мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Никто не пострадал. Задержанный утверждал, что разозлился, потому что обратился в отделение Национальной полиции, а там не обратили внимания на его жалобу.
https://ria.ru/20231128/prigovor-1912365222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мадрид, венесуэла
В мире, Мадрид, Венесуэла
СМИ: в Мадриде мужчина с ножом пытался убить полицейских
СМИ: в Мадриде мужчина с ножом пытался убить полицейских в отделении