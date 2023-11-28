https://ria.ru/20231128/madrid-1912397772.html

СМИ: в Мадриде мужчина с ножом пытался убить полицейских

СМИ: в Мадриде мужчина с ножом пытался убить полицейских - РИА Новости, 28.11.2023

СМИ: в Мадриде мужчина с ножом пытался убить полицейских

Мужчина ворвался с ножом в отделение муниципальной полиции Вилья-де-Вальекас в Мадриде, чтобы убить сотрудников, передает во вторник газета ABC с ссылкой на... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T15:58

2023-11-28T15:58

2023-11-28T15:58

в мире

мадрид

венесуэла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839751770_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_b7f9a76e118eeb33acab0edfb1da95c6.jpg

МАДРИД, 28 ноя - РИА Новости. Мужчина ворвался с ножом в отделение муниципальной полиции Вилья-де-Вальекас в Мадриде, чтобы убить сотрудников, передает во вторник газета ABC с ссылкой на источники. По информации издания, войдя в отделение, выходец из Венесуэлы стал кричать, что хочет убить полицейского. Мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Никто не пострадал. Задержанный утверждал, что разозлился, потому что обратился в отделение Национальной полиции, а там не обратили внимания на его жалобу.

https://ria.ru/20231128/prigovor-1912365222.html

мадрид

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мадрид, венесуэла