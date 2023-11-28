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Более 20 новых кафе и ресторанов откроются к Новому году в МО - РИА Новости, 28.11.2023
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Новости Подмосковья
 
19:25 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/kafe-1912482968.html
Более 20 новых кафе и ресторанов откроются к Новому году в МО
Более 20 новых кафе и ресторанов откроются к Новому году в МО - РИА Новости, 28.11.2023
Более 20 новых кафе и ресторанов откроются к Новому году в МО
В Московской области перед Новым годом начнут работу более 20 новых предприятий общественного питания: кафе, рестораны, гастромаркеты и фудтраки. Об этом... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T19:25
2023-11-28T19:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. В Московской области перед Новым годом начнут работу более 20 новых предприятий общественного питания: кафе, рестораны, гастромаркеты и фудтраки. Об этом сообщил телеканал "360"."Каждый месяц в Подмосковье открываются новые предприятия общественного питания. Помимо широкого ассортимента блюд и разных кухонь, многие предлагают культурно-развлекательные программы, что дает большое преимущество и позволяет привлечь больше посетителей", – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.Новые точки общепита откроются к Новому году в городских округах Сергиев Посад, Мытищи и Одинцово. В их числе двухэтажная раковарня "Клешни и хвосты", где в меню присутствует широкий ассортимент европейских блюд из морепродуктов. А в ресторане "Рача" и хинкальной сети "Старик Хинкалыч" гости смогут познакомиться с традиционной грузинской кухней.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 20 новых кафе и ресторанов откроются к Новому году в МО

CC0 / / Чашка кофе
Чашка кофе - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
CC0 / /
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. В Московской области перед Новым годом начнут работу более 20 новых предприятий общественного питания: кафе, рестораны, гастромаркеты и фудтраки. Об этом сообщил телеканал "360".
"Каждый месяц в Подмосковье открываются новые предприятия общественного питания. Помимо широкого ассортимента блюд и разных кухонь, многие предлагают культурно-развлекательные программы, что дает большое преимущество и позволяет привлечь больше посетителей", – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Новые точки общепита откроются к Новому году в городских округах Сергиев Посад, Мытищи и Одинцово. В их числе двухэтажная раковарня "Клешни и хвосты", где в меню присутствует широкий ассортимент европейских блюд из морепродуктов. А в ресторане "Рача" и хинкальной сети "Старик Хинкалыч" гости смогут познакомиться с традиционной грузинской кухней.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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