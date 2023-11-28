https://ria.ru/20231128/kafe-1912482968.html
Более 20 новых кафе и ресторанов откроются к Новому году в МО
Более 20 новых кафе и ресторанов откроются к Новому году в МО - РИА Новости, 28.11.2023
Более 20 новых кафе и ресторанов откроются к Новому году в МО
В Московской области перед Новым годом начнут работу более 20 новых предприятий общественного питания: кафе, рестораны, гастромаркеты и фудтраки. Об этом... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T19:25
2023-11-28T19:25
2023-11-28T19:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912478628_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_f2f8b55946df4ee58a7f46996547f831.jpg
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. В Московской области перед Новым годом начнут работу более 20 новых предприятий общественного питания: кафе, рестораны, гастромаркеты и фудтраки. Об этом сообщил телеканал "360"."Каждый месяц в Подмосковье открываются новые предприятия общественного питания. Помимо широкого ассортимента блюд и разных кухонь, многие предлагают культурно-развлекательные программы, что дает большое преимущество и позволяет привлечь больше посетителей", – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.Новые точки общепита откроются к Новому году в городских округах Сергиев Посад, Мытищи и Одинцово. В их числе двухэтажная раковарня "Клешни и хвосты", где в меню присутствует широкий ассортимент европейских блюд из морепродуктов. А в ресторане "Рача" и хинкальной сети "Старик Хинкалыч" гости смогут познакомиться с традиционной грузинской кухней.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912478628_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_4e2f897902dfad2172ee8d44349b9ed4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости.
В Московской области перед Новым годом начнут работу более 20 новых предприятий общественного питания: кафе, рестораны, гастромаркеты и фудтраки. Об этом сообщил телеканал "360"
.
"Каждый месяц в Подмосковье открываются новые предприятия общественного питания. Помимо широкого ассортимента блюд и разных кухонь, многие предлагают культурно-развлекательные программы, что дает большое преимущество и позволяет привлечь больше посетителей", – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Новые точки общепита откроются к Новому году в городских округах Сергиев Посад, Мытищи и Одинцово. В их числе двухэтажная раковарня "Клешни и хвосты", где в меню присутствует широкий ассортимент европейских блюд из морепродуктов. А в ресторане "Рача" и хинкальной сети "Старик Хинкалыч" гости смогут познакомиться с традиционной грузинской кухней.