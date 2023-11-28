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Более 20 новых кафе и ресторанов откроются к Новому году в МО

Более 20 новых кафе и ресторанов откроются к Новому году в МО - РИА Новости, 28.11.2023

Более 20 новых кафе и ресторанов откроются к Новому году в МО

В Московской области перед Новым годом начнут работу более 20 новых предприятий общественного питания: кафе, рестораны, гастромаркеты и фудтраки. Об этом... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T19:25

2023-11-28T19:25

2023-11-28T19:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. В Московской области перед Новым годом начнут работу более 20 новых предприятий общественного питания: кафе, рестораны, гастромаркеты и фудтраки. Об этом сообщил телеканал "360"."Каждый месяц в Подмосковье открываются новые предприятия общественного питания. Помимо широкого ассортимента блюд и разных кухонь, многие предлагают культурно-развлекательные программы, что дает большое преимущество и позволяет привлечь больше посетителей", – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.Новые точки общепита откроются к Новому году в городских округах Сергиев Посад, Мытищи и Одинцово. В их числе двухэтажная раковарня "Клешни и хвосты", где в меню присутствует широкий ассортимент европейских блюд из морепродуктов. А в ресторане "Рача" и хинкальной сети "Старик Хинкалыч" гости смогут познакомиться с традиционной грузинской кухней.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)