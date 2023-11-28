https://ria.ru/20231128/ideologiya-1912460700.html

Патриарх Кирилл выступил против установления обязательной идеологии

Патриарх Кирилл выступил против установления обязательной идеологии - РИА Новости, 28.11.2023

Патриарх Кирилл выступил против установления обязательной идеологии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил против установления обязательной идеологии в России и предостерёг от смешивания понятия "идеология", единство на РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T18:02

2023-11-28T18:02

2023-11-28T18:49

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

государственный кремлевский дворец

русская православная церковь

россия

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил против установления обязательной идеологии в России и предостерёг от смешивания понятия "идеология", единство на основе которой непрочно, с понятием "мировоззрение". ВРНС - российский общественный форум, существующий с 1993 года, он проходит почти ежегодно. Глава ВРНС - патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В этом году собор посвящен теме "Настоящее и будущее Русского мира". На нем религиозные и общественные деятели, ученые и чиновники обсуждают вопросы миграции, образования, демографии, идеологии, экономики. "В действующей сегодня российской Конституции закреплён запрет на установление общей государственной идеологии, обязательной для всех. В ответ на вопрошание ряда общественных сил, желающих непременно иметь некую национальную идею, могу лишь снова повторить, повторить: она у нас и так уже есть. Что может лучше, если хотите - эффективнее, мотивировать человека на созидательный труд на благо общества, нежели искренняя любовь и преданность родине? Тем, кто по-настоящему любит страну, свой народ и культуру, не нужна никакая идеология, не нужно ничего придумывать и изобретать", - заявил патриарх, выступая в Государственном Кремлевском дворце в Москве на пленуме Всемирного русского народного собора (ВРНС). Он отметил, что у россиян уже есть богатейшая духовная культура и традиции, уникальный и ценный опыт совместного мирного проживания и уважительного взаимодействия с представителями других национальностей и религий, и нужно только быть достойными наследниками своих предков. "Определяющее значение имеет единство культуры, состоящее в осознании народом общности исторической судьбы и общности духовно нравственных ценностей. Из чего проистекает в свою очередь единство мировоззрения: подчеркну, именно мировоззрения, а не идеологии, эти вещи ни в коем случае нельзя смешивать. Идеологии могут меняться в зависимости от политической ситуации, поэтому единство на такой основе непрочно, ненадёжно и может рассыпаться при неблагоприятных условиях", - сказал патриарх Кирилл, подчеркнув, что Россия убедилась в этом на собственном трагическом опыте. В первый день собора, идущего 27 и 28 ноября, прошли дискуссионные секции по ряду направлений: идеологическому, экономическому, образовательному, демографическому, молодёжному, военному, международному, писательскому, а также по темам волонтёрства и благотворительности, миграционной политики, пространственному и градостроительному развитию. ВРНС, как говорится на сайте Русской православной церкви (РПЦ), позиционируется как место встречи людей разных политических взглядов, которые объединены целью заботы о настоящем и будущем России. В почти ежегодных заседаниях Собора принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, представители силовых ведомств, преподаватели и студенты вузов, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья.

https://ria.ru/20231128/mir-1912458749.html

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патриарх кирилл (владимир гундяев), государственный кремлевский дворец, русская православная церковь, россия