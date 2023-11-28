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Патриарх Кирилл выступил против установления обязательной идеологии - РИА Новости, 28.11.2023
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Религия
 
18:02 28.11.2023 (обновлено: 18:49 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/ideologiya-1912460700.html
Патриарх Кирилл выступил против установления обязательной идеологии
Патриарх Кирилл выступил против установления обязательной идеологии - РИА Новости, 28.11.2023
Патриарх Кирилл выступил против установления обязательной идеологии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил против установления обязательной идеологии в России и предостерёг от смешивания понятия "идеология", единство на РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T18:02
2023-11-28T18:49
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
государственный кремлевский дворец
русская православная церковь
россия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил против установления обязательной идеологии в России и предостерёг от смешивания понятия "идеология", единство на основе которой непрочно, с понятием "мировоззрение". ВРНС - российский общественный форум, существующий с 1993 года, он проходит почти ежегодно. Глава ВРНС - патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В этом году собор посвящен теме "Настоящее и будущее Русского мира". На нем религиозные и общественные деятели, ученые и чиновники обсуждают вопросы миграции, образования, демографии, идеологии, экономики. "В действующей сегодня российской Конституции закреплён запрет на установление общей государственной идеологии, обязательной для всех. В ответ на вопрошание ряда общественных сил, желающих непременно иметь некую национальную идею, могу лишь снова повторить, повторить: она у нас и так уже есть. Что может лучше, если хотите - эффективнее, мотивировать человека на созидательный труд на благо общества, нежели искренняя любовь и преданность родине? Тем, кто по-настоящему любит страну, свой народ и культуру, не нужна никакая идеология, не нужно ничего придумывать и изобретать", - заявил патриарх, выступая в Государственном Кремлевском дворце в Москве на пленуме Всемирного русского народного собора (ВРНС). Он отметил, что у россиян уже есть богатейшая духовная культура и традиции, уникальный и ценный опыт совместного мирного проживания и уважительного взаимодействия с представителями других национальностей и религий, и нужно только быть достойными наследниками своих предков. "Определяющее значение имеет единство культуры, состоящее в осознании народом общности исторической судьбы и общности духовно нравственных ценностей. Из чего проистекает в свою очередь единство мировоззрения: подчеркну, именно мировоззрения, а не идеологии, эти вещи ни в коем случае нельзя смешивать. Идеологии могут меняться в зависимости от политической ситуации, поэтому единство на такой основе непрочно, ненадёжно и может рассыпаться при неблагоприятных условиях", - сказал патриарх Кирилл, подчеркнув, что Россия убедилась в этом на собственном трагическом опыте. В первый день собора, идущего 27 и 28 ноября, прошли дискуссионные секции по ряду направлений: идеологическому, экономическому, образовательному, демографическому, молодёжному, военному, международному, писательскому, а также по темам волонтёрства и благотворительности, миграционной политики, пространственному и градостроительному развитию. ВРНС, как говорится на сайте Русской православной церкви (РПЦ), позиционируется как место встречи людей разных политических взглядов, которые объединены целью заботы о настоящем и будущем России. В почти ежегодных заседаниях Собора принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, представители силовых ведомств, преподаватели и студенты вузов, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья.
https://ria.ru/20231128/mir-1912458749.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), государственный кремлевский дворец, русская православная церковь, россия
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Государственный Кремлевский дворец, Русская православная церковь, Россия
Патриарх Кирилл выступил против установления обязательной идеологии

Патриарх Кирилл предостерег от смешивания идеологии и мировоззрения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании XXV Всемирного Русского народного собора. 28 ноября 2023
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании XXV Всемирного Русского народного собора. 28 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании XXV Всемирного Русского народного собора. 28 ноября 2023
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил против установления обязательной идеологии в России и предостерёг от смешивания понятия "идеология", единство на основе которой непрочно, с понятием "мировоззрение".
ВРНС - российский общественный форум, существующий с 1993 года, он проходит почти ежегодно. Глава ВРНС - патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В этом году собор посвящен теме "Настоящее и будущее Русского мира". На нем религиозные и общественные деятели, ученые и чиновники обсуждают вопросы миграции, образования, демографии, идеологии, экономики.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании XXV Всемирного Русского народного собора. 28 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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"В действующей сегодня российской Конституции закреплён запрет на установление общей государственной идеологии, обязательной для всех. В ответ на вопрошание ряда общественных сил, желающих непременно иметь некую национальную идею, могу лишь снова повторить, повторить: она у нас и так уже есть. Что может лучше, если хотите - эффективнее, мотивировать человека на созидательный труд на благо общества, нежели искренняя любовь и преданность родине? Тем, кто по-настоящему любит страну, свой народ и культуру, не нужна никакая идеология, не нужно ничего придумывать и изобретать", - заявил патриарх, выступая в Государственном Кремлевском дворце в Москве на пленуме Всемирного русского народного собора (ВРНС).
Он отметил, что у россиян уже есть богатейшая духовная культура и традиции, уникальный и ценный опыт совместного мирного проживания и уважительного взаимодействия с представителями других национальностей и религий, и нужно только быть достойными наследниками своих предков.
"Определяющее значение имеет единство культуры, состоящее в осознании народом общности исторической судьбы и общности духовно нравственных ценностей. Из чего проистекает в свою очередь единство мировоззрения: подчеркну, именно мировоззрения, а не идеологии, эти вещи ни в коем случае нельзя смешивать. Идеологии могут меняться в зависимости от политической ситуации, поэтому единство на такой основе непрочно, ненадёжно и может рассыпаться при неблагоприятных условиях", - сказал патриарх Кирилл, подчеркнув, что Россия убедилась в этом на собственном трагическом опыте.
В первый день собора, идущего 27 и 28 ноября, прошли дискуссионные секции по ряду направлений: идеологическому, экономическому, образовательному, демографическому, молодёжному, военному, международному, писательскому, а также по темам волонтёрства и благотворительности, миграционной политики, пространственному и градостроительному развитию.
ВРНС, как говорится на сайте Русской православной церкви (РПЦ), позиционируется как место встречи людей разных политических взглядов, которые объединены целью заботы о настоящем и будущем России. В почти ежегодных заседаниях Собора принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, представители силовых ведомств, преподаватели и студенты вузов, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья.
Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции принимает участие в пленарной сессии Всемирного русского народного собора - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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