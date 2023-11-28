В Томской области выявили первый случай гонконгского гриппа
В Томской области выявили первый случай заражения гонконгским гриппом
© iStock.com / Dean MitchellВрач-фармацевт с коробкой лекарств
© iStock.com / Dean Mitchell
Врач-фармацевт с коробкой лекарств. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 28 ноя – РИА Новости. Первый случай заражения гонконгским гриппом выявили в Томской области, сообщило управление Роспотребнадзора по региону в своем Telegram-канале.
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"Гонконгский грипп дошел до Томска… По данным мониторинга, проводимого Центром гигиены и эпидемиологии в Томской области, в регионе зарегистрирован первый случай гриппа H3N2", - говорится в сообщении.
В управлении сообщили, что в целом эпидемический порог по заболеваемости острыми респираторными инфекциями превышен в Томске и девяти районах Томской области. По сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост на 21,6%.
"Уровень заболеваемости по Томской области выше уровня эпидемического порога на 63,8%... В целом в структуре заболевших дети составляют 59,4% (основная часть школьники), взрослые 40,6%", - сообщает ведомство. При этом в Томске уровень заболеваемости выше уровня эпидпорога на 40,8%.
За прошедшую неделю на карантин закрыты полностью два детских сада (Молчановский и Каргсокский районы). Частично закрыты 59 классов в 18 школах и12 групп в десяти детсадах.
Гонконгский грипп - это острое респираторное заболевание, вызываемое серотипом H3N2 вируса гриппа А, свое название получил из-за пандемии, которая началась в Гонконге в 1968 году. Особенностью этой разновидности гриппа является его стремительное развитие. Гонконгский грипп особенно опасен для детей первых двух лет жизни, поскольку их иммунитет еще не сформирован, и для пожилых людей, у которых иммунитет, как правило, снижен. Также в "группу риска" попадают те, у кого иммунная система снижена по причине недавно перенесенной болезни. Одним из самых эффективных средств защиты от гриппа, в том числе и от H3N2, остается вакцинация.