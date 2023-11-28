https://ria.ru/20231128/forum-1912393118.html

Сессии "Национального здравоохранения" вошли в программу форума "Россия"

Сессии "Национального здравоохранения" вошли в программу форума "Россия" - РИА Новости, 28.11.2023

Сессии "Национального здравоохранения" вошли в программу форума "Россия"

Четыре сессии конгресса "Национальное здравоохранение – 2023" стали частью образовательной программы Международной выставки-форума "Россия", сообщает... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T15:47

2023-11-28T15:47

2023-11-28T15:47

здравоохранение

россия

выставка-форум "россия"

фонд "росконгресс"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912392269_0:43:2005:1172_1920x0_80_0_0_1a482a4a76ddf8117488be3358c70e61.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Четыре сессии конгресса "Национальное здравоохранение – 2023" стали частью образовательной программы Международной выставки-форума "Россия", сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Генеральным партнером образовательной программы выступает Российское общество "Знание". Организаторы конгресса - министерство здравоохранения РФ и фонд "Росконгресс". Организационный партнер события – Центральный институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава России. Конгресс пройдет 1–2 декабря 2023 года. "Часть деловой программы конгресса пройдет в зале Дома молодежи на площадке Общества „Знание“. В частности, именно там состоятся сессия, посвященная развитию Службы крови Российской Федерации, организатором которой выступает ФМБА России, и сессия, посвященная развитию кадров в здравоохранении", – приводятся в сообщении слова первого замдиректора по развитию, руководителя дирекции по здравоохранению фонда "Росконгресс" Анастасии Столковой. Национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение – 2023" объединит представителей федеральных и региональных органов власти, лидеров отрасли, иностранных экспертов и стратегических партнеров – участников делового сообщества, поддерживающих глобальную социальную миссию по охране здоровья населения России.

https://ria.ru/20231113/sertifikat-1909097194.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здравоохранение, россия, выставка-форум "россия", фонд "росконгресс"