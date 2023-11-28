Сессии "Национального здравоохранения" вошли в программу форума "Россия"
© Фото предоставлено фондом "Росконгресс"Сессии "Национального здравоохранения" вошли в программу форума "Россия"
© Фото предоставлено фондом "Росконгресс"
Сессии "Национального здравоохранения" вошли в программу форума "Россия"
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Четыре сессии конгресса "Национальное здравоохранение – 2023" стали частью образовательной программы Международной выставки-форума "Россия", сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
Генеральным партнером образовательной программы выступает Российское общество "Знание". Организаторы конгресса - министерство здравоохранения РФ и фонд "Росконгресс". Организационный партнер события – Центральный институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава России. Конгресс пройдет 1–2 декабря 2023 года.
"Часть деловой программы конгресса пройдет в зале Дома молодежи на площадке Общества „Знание“. В частности, именно там состоятся сессия, посвященная развитию Службы крови Российской Федерации, организатором которой выступает ФМБА России, и сессия, посвященная развитию кадров в здравоохранении", – приводятся в сообщении слова первого замдиректора по развитию, руководителя дирекции по здравоохранению фонда "Росконгресс" Анастасии Столковой.
Национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение – 2023" объединит представителей федеральных и региональных органов власти, лидеров отрасли, иностранных экспертов и стратегических партнеров – участников делового сообщества, поддерживающих глобальную социальную миссию по охране здоровья населения России.