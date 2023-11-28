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Путин высказался о форуме "Национальная система квалификаций России" - РИА Новости, 28.11.2023
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14:37 28.11.2023 (обновлено: 14:48 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/forum-1912366443.html
Путин высказался о форуме "Национальная система квалификаций России"
Путин высказался о форуме "Национальная система квалификаций России" - РИА Новости, 28.11.2023
Путин высказался о форуме "Национальная система квалификаций России"
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников форума "Национальная система квалификаций России", отметив, что прямое общение по вопросам укрепления РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T14:37
2023-11-28T14:48
россия
владимир путин
санкт-петербург
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников форума "Национальная система квалификаций России", отметив, что прямое общение по вопросам укрепления кадрового потенциала страны задает ориентиры для молодежи, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Отмечу, что за прошедшие годы на вашей экспертной площадке выстроен эффективный диалог государства, бизнеса, образовательных и профсоюзных организаций по вопросам укрепления кадрового потенциала страны. Такое прямое общение, в основе которого лежат актуальные запросы отраслей, потребности предприятий и компаний в специалистах, способствует продвижению современных образовательных стандартов, повышению качества профессиональной подготовки, улучшению структуры занятости и, конечно, задает ориентиры для молодёжи: какими знаниями, навыками, умениями должен обладать человек, чтобы добиться успеха в избранном деле", - говорится в телеграмме. Президент РФ также выразил надежду на то, что эта встреча сформирует инициативы, которые найдут применение на практике и послужат росту производительности труда в отечественной экономике и социальной сфере. С приветствием к участникам форума также обратился премьер-министр России Михаил Мишустин, соответствующий текст опубликован на сайте кабмина. Глава правительства отметил, что уже много лет данный форум объединяет представителей экспертных сообществ, объединений работодателей, ведущих компаний, научных и учебных заведений. Он подчеркнул, что мероприятие предоставляет уникальную возможность укрепить партнёрские отношения и обменяться опытом, обсудить ключевые задачи формирования и укрепления кадрового потенциала, актуальные вопросы и вызовы, которые стоят перед страной."Сегодня вы все вносите свой вклад в развитие и модернизацию нашей страны. Помогаете в решении экономических и социальных задач. Уверен, ваша встреча придаст импульс реализации прорывных идей и решений, поможет запуску востребованных проектов", - отметил Мишустин.IX Всероссийский форум "Национальная система квалификаций России" проходит в эти дни в Санкт-Петербурге.
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россия, владимир путин, санкт-петербург
Россия, Владимир Путин, Санкт-Петербург
Путин высказался о форуме "Национальная система квалификаций России"

Путин: форум "Национальная система квалификаций России" задает ориентиры

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников форума "Национальная система квалификаций России", отметив, что прямое общение по вопросам укрепления кадрового потенциала страны задает ориентиры для молодежи, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Отмечу, что за прошедшие годы на вашей экспертной площадке выстроен эффективный диалог государства, бизнеса, образовательных и профсоюзных организаций по вопросам укрепления кадрового потенциала страны. Такое прямое общение, в основе которого лежат актуальные запросы отраслей, потребности предприятий и компаний в специалистах, способствует продвижению современных образовательных стандартов, повышению качества профессиональной подготовки, улучшению структуры занятости и, конечно, задает ориентиры для молодёжи: какими знаниями, навыками, умениями должен обладать человек, чтобы добиться успеха в избранном деле", - говорится в телеграмме.
Президент РФ также выразил надежду на то, что эта встреча сформирует инициативы, которые найдут применение на практике и послужат росту производительности труда в отечественной экономике и социальной сфере.
С приветствием к участникам форума также обратился премьер-министр России Михаил Мишустин, соответствующий текст опубликован на сайте кабмина. Глава правительства отметил, что уже много лет данный форум объединяет представителей экспертных сообществ, объединений работодателей, ведущих компаний, научных и учебных заведений. Он подчеркнул, что мероприятие предоставляет уникальную возможность укрепить партнёрские отношения и обменяться опытом, обсудить ключевые задачи формирования и укрепления кадрового потенциала, актуальные вопросы и вызовы, которые стоят перед страной.
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"Сегодня вы все вносите свой вклад в развитие и модернизацию нашей страны. Помогаете в решении экономических и социальных задач. Уверен, ваша встреча придаст импульс реализации прорывных идей и решений, поможет запуску востребованных проектов", - отметил Мишустин.
IX Всероссийский форум "Национальная система квалификаций России" проходит в эти дни в Санкт-Петербурге.
 
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