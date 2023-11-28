Володин рассказал, во сколько обойдется Финляндии закрытие КПП
Володин: закрытие КПП будет стоит Финляндии около трех миллиардов евро
© AP Photo / Sergei GritsЗакрытый погранпереход Нуйямаа на границе Финляндии и России
© AP Photo / Sergei Grits
Закрытый погранпереход Нуйямаа на границе Финляндии и России. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией будет стоить Финляндии порядка 3 миллиардов евро, опуская железный занавес, руководство этой страны наказывает своих граждан, лишает страну развития, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Финские власти закрыли все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме самого северного. Это решение будет стоить финнам, по некоторым оценкам, порядка 3 миллиардов евро… Опуская железный занавес на востоке, руководство Финляндии наказывает прежде всего своих граждан, лишает страну возможности развиваться", - написал Володин.
По его словам, на западе Финляндию ждет целый ряд проблем: от серьезного увеличения военных расходов из-за непродуманного и поспешного вступления в НАТО до возникших в результате незаконных антироссийских санкций последствий, с которыми европейские государства до сих пор не могут справиться.
"В девяти из них экономика в этом году уйдет в минус. В Германии - рецессия, потеря ВВП на уровне 0,5%, в Британии - стагнация", - отметил спикер ГД.
Он также указал на цифры, приведенные изданием Guardian, которые описывают экономическую ситуацию в Великобритании.
"Около 2 миллионов британских семей были вынуждены отключать свой холодильник или морозильную камеру, чтобы сэкономить деньги. Каждая шестая семья воспользовалась услугами общественных "тёплых помещений" - это места, где можно согреться в период холодов. 7,3 миллиона домохозяйств остались без продуктов питания и других предметов первой необходимости в последние шесть месяцев", - отметил Володин.