https://ria.ru/20231128/finlyandiya-1912275569.html

Володин рассказал, во сколько обойдется Финляндии закрытие КПП

Володин рассказал, во сколько обойдется Финляндии закрытие КПП - РИА Новости, 28.11.2023

Володин рассказал, во сколько обойдется Финляндии закрытие КПП

Закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией будет стоить Финляндии порядка 3 миллиардов евро, опуская железный занавес, руководство этой страны... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T08:18

2023-11-28T08:18

2023-11-28T08:25

финляндия

россия

в мире

вячеслав володин

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией будет стоить Финляндии порядка 3 миллиардов евро, опуская железный занавес, руководство этой страны наказывает своих граждан, лишает страну развития, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Финские власти закрыли все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме самого северного. Это решение будет стоить финнам, по некоторым оценкам, порядка 3 миллиардов евро… Опуская железный занавес на востоке, руководство Финляндии наказывает прежде всего своих граждан, лишает страну возможности развиваться", - написал Володин.По его словам, на западе Финляндию ждет целый ряд проблем: от серьезного увеличения военных расходов из-за непродуманного и поспешного вступления в НАТО до возникших в результате незаконных антироссийских санкций последствий, с которыми европейские государства до сих пор не могут справиться."В девяти из них экономика в этом году уйдет в минус. В Германии - рецессия, потеря ВВП на уровне 0,5%, в Британии - стагнация", - отметил спикер ГД.Он также указал на цифры, приведенные изданием Guardian, которые описывают экономическую ситуацию в Великобритании."Около 2 миллионов британских семей были вынуждены отключать свой холодильник или морозильную камеру, чтобы сэкономить деньги. Каждая шестая семья воспользовалась услугами общественных "тёплых помещений" - это места, где можно согреться в период холодов. 7,3 миллиона домохозяйств остались без продуктов питания и других предметов первой необходимости в последние шесть месяцев", - отметил Володин.

https://ria.ru/20231123/finlyandiya-1911261735.html

https://ria.ru/20231118/finlyandiya-1910210012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

финляндия, россия, в мире, вячеслав володин