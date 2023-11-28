https://ria.ru/20231128/epidsituatsiya-1912503614.html
Эпидситуация в Крыму и Севастополе после непогоды остается стабильной
Эпидситуация в Крыму и Севастополе после непогоды остается стабильной - РИА Новости, 28.11.2023
Эпидситуация в Крыму и Севастополе после непогоды остается стабильной
Эпидемиологическая ситуация в Крыму и Севастополе после непогоды остаётся стабильной, санитарно-эпидемиологический мониторинг усилен, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T21:56
2023-11-28T21:56
2023-11-28T22:01
севастополь
республика крым
евпатория
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в Крыму и Севастополе после непогоды остаётся стабильной, санитарно-эпидемиологический мониторинг усилен, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. "В связи с прохождением комплекса опасных гидрометеорологических явлений, связанных с усилением до опасных значений ветра, а также обильными осадками, на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю усилен санитарно-эпидемиологический мониторинг", - говорится в сообщении. На особом контроле специалисты держат качество питьевой воды, подаваемой из распределительной сети, в том числе в пунктах временного размещения, отметили в ведомстве. "Эпидемиологическая ситуация в Республике Крым и г. Севастополе на 28.11.2023 г. остается стабильной", - подчеркнули в пресс-службе. Средиземноморский циклон в конце прошлой недели принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. В Севастополе понедельник из-за штормовой погоды был объявлен нерабочим днем для работников соцсферы, в Крыму - выходным днем для всех.
https://ria.ru/20231128/shtorm-1912491315.html
https://ria.ru/20231128/sevastopol-1912476289.html
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севастополь, республика крым, евпатория, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Севастополь, Республика Крым, Евпатория, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Эпидситуация в Крыму и Севастополе после непогоды остается стабильной
Роспотребнадзор: эпидситуация в Крыму и Севастополе после непогоды стабильная