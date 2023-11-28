Рейтинг@Mail.ru
Эпидситуация в Крыму и Севастополе после непогоды остается стабильной - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:56 28.11.2023 (обновлено: 22:01 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/epidsituatsiya-1912503614.html
Эпидситуация в Крыму и Севастополе после непогоды остается стабильной
Эпидситуация в Крыму и Севастополе после непогоды остается стабильной - РИА Новости, 28.11.2023
Эпидситуация в Крыму и Севастополе после непогоды остается стабильной
Эпидемиологическая ситуация в Крыму и Севастополе после непогоды остаётся стабильной, санитарно-эпидемиологический мониторинг усилен, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T21:56
2023-11-28T22:01
севастополь
республика крым
евпатория
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912071935_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_93745df8eb5b5d5192b65c2afedfeff3.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в Крыму и Севастополе после непогоды остаётся стабильной, санитарно-эпидемиологический мониторинг усилен, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. "В связи с прохождением комплекса опасных гидрометеорологических явлений, связанных с усилением до опасных значений ветра, а также обильными осадками, на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю усилен санитарно-эпидемиологический мониторинг", - говорится в сообщении. На особом контроле специалисты держат качество питьевой воды, подаваемой из распределительной сети, в том числе в пунктах временного размещения, отметили в ведомстве. "Эпидемиологическая ситуация в Республике Крым и г. Севастополе на 28.11.2023 г. остается стабильной", - подчеркнули в пресс-службе. Средиземноморский циклон в конце прошлой недели принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. В Севастополе понедельник из-за штормовой погоды был объявлен нерабочим днем для работников соцсферы, в Крыму - выходным днем для всех.
https://ria.ru/20231128/shtorm-1912491315.html
https://ria.ru/20231128/sevastopol-1912476289.html
севастополь
республика крым
евпатория
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912071935_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_8721d9e79ecd3637c693c5ee6882b043.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, республика крым, евпатория, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Севастополь, Республика Крым, Евпатория, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Эпидситуация в Крыму и Севастополе после непогоды остается стабильной

Роспотребнадзор: эпидситуация в Крыму и Севастополе после непогоды стабильная

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПоследствия стихийного бедствия в Крыму
Последствия стихийного бедствия в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Последствия стихийного бедствия в Крыму
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в Крыму и Севастополе после непогоды остаётся стабильной, санитарно-эпидемиологический мониторинг усилен, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
«
"В связи с прохождением комплекса опасных гидрометеорологических явлений, связанных с усилением до опасных значений ветра, а также обильными осадками, на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю усилен санитарно-эпидемиологический мониторинг", - говорится в сообщении.
Последствия шторма в Симферополе, Крым
Глава МЧС Крыма оценил ущерб от шторма
Вчера, 20:18
На особом контроле специалисты держат качество питьевой воды, подаваемой из распределительной сети, в том числе в пунктах временного размещения, отметили в ведомстве.
«
"Эпидемиологическая ситуация в Республике Крым и г. Севастополе на 28.11.2023 г. остается стабильной", - подчеркнули в пресс-службе.
Средиземноморский циклон в конце прошлой недели принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. В Севастополе понедельник из-за штормовой погоды был объявлен нерабочим днем для работников соцсферы, в Крыму - выходным днем для всех.
Поваленные штормом деревья в Севастополе
Развожаев доложил Путину о восстановлении Севастополя после циклона
Вчера, 18:55
 
СевастопольРеспублика КрымЕвпаторияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала